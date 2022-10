Mondkraft heute 2. Oktober 2022 – Mond im Steinbock – Merkur direktläufig

Die Mondkraft heute bringt nach der Mondpause mit dem Mond im Steinbock im emotionalen Bereich vieles durcheinander. Merkur direktläufig rückt alles wieder gerade und verlangt eine Rückschau. Halten wir unsere Gefühle unter Kontrolle! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 9.39 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Wassermann – Mond Quadrat Venus – Mond Quadrat Jupiter – Merkur direktläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Rücksichtnahme und Zurückhaltung sind heute angesagt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Steinbock

Mit einer Mondpause zum Mond im Steinbock starten wir etwas müde und kraftlos in den heutigen Sonntag. Wir werden emotional sehr aufgewühlt und sind dazu aufgefordert, unser Handeln zu hinterfragen, wobei auch die Identität neu überdacht werden muss. Womit identifizieren wir uns und wie steht es um das Verhältnis Selbst- und Fremdbestimmung? Aber auch nach der Mondpause haben wir mit negativen Einflüssen zu kämpfen, die uns gefühlsmäßig aus der Bahn werfen können.

Eine Quadratstellung zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Steinbock belastet durch beeinflussbare Emotionen unser Liebesleben. Durch dieses Quadrat sind wir äußerst emotional und rührselig, jedoch lassen wir uns allzu leicht über unsere Gefühle beeinflussen, so dass wir unsere Sympathien leichtsinnig an Menschen verschenken, die diese nur für sich ausnutzen.

Es besteht allerdings auch die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe jedoch bereits vorprogrammiert. Bestehende Beziehungen, die bereits auf wackligen Beinen stehen, können heute sogar in die Brüche gehen.

.

.

Die ohnehin angeschlagene Stimmungslage wird auch noch von Jupiter getrübt, der ebenfalls ein Quadrat zum Mond im Steinbock bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen nun wieder ins Bewusstsein.

Generell wirken wir etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen und die wir über kurz oder lang schmerzlich vermissen werden.

Lassen wir unsere Gefühle nicht ausser Kontrolle geraten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur direktläufig

Um 11.00 Uhr beendet Merkur seine Rückläufigkeit und läuft wieder vorwärts, weshalb die Verständigungsschwierigkeiten, die er ausgelöst hat, nun beendet sind. Merkur direktläufig erlaubt es uns, wieder klarer zu denken und Entscheidungen zu fällen. Es können jetzt erneut Verträge unbedenklich unterzeichnet oder größere Kaufvorhaben realisiert werden.

Wir erkennen aber auch, worum es jenseits aller Missverständnisse der zurückliegenden Wochen eigentlich gegangen ist. Nutzen wir die Gelegenheit, um durch den Einfluss von Merkur direktläufig wichtige Angelegenheiten in unserem Sinne zu regeln. Die kommende Zeit eignet sich nun für klärende Gespräche, vor allem dann, wenn Merkur in seiner Rückläufigkeit für größere Konflikte gesorgt hat.

Jetzt, da der Merkur wieder direktläufig ist, ist es, als würde er endlich wieder aufwachen. Obwohl er noch nicht bei voller Stärke ist, können wir uns darauf einstellen, dass der Frust der letzten Wochen immer weiter nachlässt. Überlegen wir, was uns diese rückläufige Phase gelehrt hat und wo es noch Korrekturen bedarf – insbesondere in geschäftlicher oder finanzieller Hinsicht.

Machen wir uns die Gedanken, Ideen und Absichten von Merkur direktläufig zunutze!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock



.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

***** .

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Wir können die Spitzen von kränkelnden Pflanzen abschneiden, da sie sich rasch erholen und wieder austreiben werden.

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Die Entfernung von Körperhaaren ist bei dieser Mondstellung weniger schmerzhaft. Auch für die Haut- und Nagelpflege ist diese Mondphase perfekt geeignet.

Haushalt – Beim Putzen erhalten wir die volle Mond-Unterstützung und können alles auf Vordermann bringen. Außerdem sollten wir ausgiebig lüften, denn wir benötigen eine gute Luftqualität.

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond im Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher schädlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

