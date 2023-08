Mondkraft heute 2. August 2023 – kritischer Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute lässt noch immer die intensiven Energien des Vollmondes spüren. Schwierige Planeteneinflüsse belasten alle Lebensbereiche und können Pläne zunichte machen. Stehen wir uns nicht selbst im Weg! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Merkur Opposition Saturn – Mond Quadrat Uranus – Mond Opposition Venus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Will man zur Quelle gelangen, muss man gegen den Strom schwimmen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

In Acht nehmen müssen wir uns heute in erster Linie vor Merkur, der in Opposition zu Saturn steht. Durch diese Spannungsaspekt sind wir verschlossen und betrachten alles, was wir nicht kennen von einer negativen Seite. Nichts scheint uns zufrieden zu stellen, denn wir finden immer ein Haar in der Suppe. An unserer kleinkarierten Meinung ist nicht zu rütteln, wir bleiben einfach stur.

Daher sind wir für günstige Gelegenheiten, die uns voranbringen könnten, meist blind. Obwohl wir durch den immer noch spürbaren Einfluss des Supervollmondes über genügend Ehrgeiz verfügen, stehen wir uns durch unsere negative Haltung selbst im Weg. Wir erschaffen unsere eigenen Blockaden, was an unserem Argwohn und unserer übertriebenen Vorsicht liegt.

Dadurch wirken wir unsympathisch und es wird zu Missverständnissen auf kommunikativer Ebene kommen. Die pessimistische Sichtweise kann sich auch auf unsere Gefühlsleben auswirken, da Beziehungen, die ihre Bedeutung verloren haben, zu Ende gehen können.

