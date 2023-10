Mondkraft heute 19. Oktober 2023 – Mond im Schützen und Herrscherplanet Jupiter

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen schenkt durch Herrscherplanet Jupiter Zuversicht, Hoffnung und völlig neue Möglichkeiten. Neptun löst ein Gefühlschaos aus und vernebelt die Realität. Lassen wir uns nicht verunsichern! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Stier – Mond Quadrat Neptun – Sonne Sextil Mond – Wendpunkt der kosmischen Kräfte.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Es fällt uns heute leichter als sonst, Lösungen zu finden, mit denen alle gut leben können. Schlagen wir Kompromisse vor, denn es wird sich eine Einigung finden lassen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen und Zeichenherrscher Jupiter

Jupiter, der Planet für Expansion, Wachstum und geistige Entwicklung lässt uns „das große Ganze“ erkennen, was umgesetzt werden muss und was es braucht, dass wir alles vorwärts bringen können, was wir uns vorgenommen haben. Jupiter facht die Abenteuerlust an, wir müssen lediglich aufpassen, dass wir in unserer Euphorie nicht gleich über das Ziel hinauszuschießen.

Wenn wir uns mit Begeisterung, aber zugleich auch mit Bedacht an die Projekte machen, die uns wichtig sind, dann kann uns nichts mehr stoppen, denn mit Jupiter haben wir die Gelegenheit, uns selbst zu verwirklichen. Wir erhalten die Chance, unser Leben noch etwas mehr in die Richtung zu schubsen, die wir uns vorstellen. Wir glauben an uns und daran, dass wir es verdient haben, glücklich zu sein.

Dank einer optimistischen Sicht auf die Dinge ziehen wir das Glück auch regelrecht an. Die Energie von Jupiter wirkt in vielen Bereichen als eine Art Türöffner und mit ihm an der Seite fällt uns alles viel leichter. Jetzt geht es darum, die Dinge voranzutreiben und den Rahm abzuschöpfen.

Am frühen Abend werden die positiven Einflüsse allerdings von Neptun überschattet, der im Quadrat zum Mond steht. Da unsere Gefühlswelt durch diesen Aspekt negativen Schwingungen unterliegt, müssen wir mit nervösen Störungen rechnen, könnten aber auch von Mutlosigkeit und Verbitterung gepackt werden.

Die Gefühle fahren Achterbahn und es fällt uns nicht leicht, eine seelische und harmonische Verbundenheit aufrecht zu erhalten. Durch diesen Aspekt entstehen Missverständnisse und Enttäuschungen, die sich durch alle Bereiche ziehen werden. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenzen zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden.

Lassen wir uns nicht entmutigen und verfolgen weiterhin unsere Ziele!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen und Herrscherplanet Jupiter

Wertvolle Unterstützung erhalten wir am späteren Abend durch die kraftvolle Sonne, die sich mit dem Mond zu einem harmonischen Sextil verbindet. Diese Konstellation stellt nach dem negativen Neptun-Einfluss die Ausgeglichenheit wieder her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt dieser Aspekte inneres Gleichgewicht und einen sehr gefestigten Charakter.

Das Sonne Mond Sextil stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können. Wie bei allen harmonischen Aspekten besteht allerdings die Gefahr, ein wenig träge zu werden, weil alles so gut läuft.

Legen wir die Hände nicht in den Schoß, denn wir verfügen im Überfluss über kreatives Talent, das wir im Umgang mit unseren Mitmenschen gewinnbringend einsetzen können, wenn wir uns nur einen Ruck geben würden.

Tanken wir neue Kraft für die kommenden Herausforderungen!

