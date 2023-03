Mondkraft heute 19. März 2023 – Merkur im Widder – Mondpause

Die Mondkraft heute bremst durch die Mondpause zum Mond in Fische die luftig-leichten Energien des Wassermanns aus. Merkur im Widder schenkt mehr Power im Denken und sorgt für originelle Ideen. Entfesseln wir unsere Willensstärke und starten neu durch! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.13 Uhr im Sternzeichen Fische – Mondphase: abnehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Mondpause zum Mond in Fische – Merkur im Widder.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondpause kann Zweifel und Mutlosigkeit auslösen. Lassen wir uns nicht verunsichern!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Fische

Die Mondpause, die um 11.34 Uhr beginnt und mit dem Mond in Fische um 16.13 Uhr endet, wird uns einige Steine in den Weg legen. Es mangelt uns bis zum Mondwechsel an der nötigen Motivation und alles, was der Mond im Wassermann in Bewegung gesetzt hat, scheint plötzlich zu stagnieren. Wenig geeignet ist die energielose Mondpause zudem für rationale Arbeiten und wichtige Gespräche, auch körperlich anstrengende Aktivitäten sollten vorerst vermieden werden.

Wir können jedoch durch Energieplanet Mars, der ein Trigon zum Mond bildet, die nötige Kraft tanken, um besser durch die anstrengende Mondpause zu kommen. Unter diesem Mars-Einfluss haben wir mehr Lebenskraft und eine sorglose Einstellung gegenüber der Zukunft. Wir strotzen nur so vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, so dass wir selbst schwierige Aufgaben mit Bravour meistern können. Wir sind außerdem in der Lage uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Wenn der Mondwechsel vollzogen ist, können wir wieder durchatmen und durch die heilende Energie, die uns der Mond in den Fischen dann zufließen lässt, neue Kraft tanken. Es entsteht die Erlösung von allem was wir erlitten haben und etwas Neues kann so den Weg in unser Leben finden. Der Mond in den Fischen öffnet uns auch den Zugang zu unseren inneren Energien und Potentialen. Bringen wir unsere Seelenenergie zum Schwingen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur im Widder

Bereits am frühen Morgen erfolgt der Zeichenwechsel von Merkur, der die träumerischen und nebulösen Fische verlässt und in den dynamischen Widder wechselt. Durch Merkur im Widder sind wir in unserem Denken besonders schnell, was sich auch in spontanen Handlungsweisen äußern wird. In Gesprächen haben wir außerdem eine sehr schnelle Auffassungsgabe, reden nicht lange um den heißen Brei, sondern kommen schnell auf den Punkt. Dies erwarten jedoch ebenso von unserem Umfeld.

Verlaufen Gespräche langsam mit vielen Wiederholungen werden wir sehr schnell ungeduldig und reagieren ab und an sogar genervt und unbeherrscht. In kontroversen Diskussionen fühlen wir uns besonders herausgefordert und versuchen uns mit unserer Schlagfertigkeit durchzusetzen und in der Vordergrund zu spielen. Dabei vergreifen wir uns hin und wieder auch in der Wortwahl, was das Gegenüber sehr verletzen kann.

Durch den Einfluss von Merkur im Widder sind wir allerdings intuitive Denker mit vielen originellen Ideen. Diese tauchen jedoch schneller auf, als dass sie alle umsetzbar wären. Auch wenn unsere Ideen anfangs mit vollem Enthusiasmus aufgenommen werden, verfolgen wir diese aufgrund unserer Ungeduld und Impulsivität meist nicht bis zum Ende.

Wir zeichnen uns aber durch eine entschlossene und ehrgeizige Denkweise aus, weshalb wir risikobereit sind und durchaus bereit, etwas zu investieren, um weiter zu kommen. Wenn es darum geht Entscheidungen zu treffen, betrachten wir durch Merkur im Widder die Dinge aus einer sehr subjektiven Sichtweise und reagieren daher häufig allzu impulsiv. Bei einer herausfordernden Merkurstellung kann dies Egoismus und ein besonders starrköpfiges Verhalten auslösen.

Halten wir bei hitzigen Diskussionen unsere Zunge in Zaum und prüfen zuerst alle Fakten!

.

Der Maitrunk ist die Frühjahrskur nach dem Rezept der Hildegard von Bingen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken.

Fit in den Frühling >>>

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe Golden Alladin mit Zirbenholzdeckel >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Zwischen 40 und 60 Drogerieprodukte wie zum Beispiel Putzmittel, Cremes und Deos haben die meisten von uns zu Hause – teuer, teils umweltschädlich, mit ungesunden Inhaltsstoffen. Mit Natron, Soda, Essig, Zitronensäure und Kernseife lassen sich fast alle Drogerieprodukte ersetzen und viele Herausforderungen des Alltags lösen.

Über 300 Anwendungen und 33 Rezepte zeigen, wie einfach es geht.

DIY – Einfach mal selber machen >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Setzen wir unserer Fantasie keine Grenzen, denn sie ist ein Ventil für die Seele, um im Hier und Jetzt mit uns zu kommunizieren. Die Fantasie auszuleben ist Befreiung und lässt unsere Talente und Fähigkeiten zum Vorschein kommen, die uns ansonsten oft ein Leben lang verborgen bleiben.

.

Wir brauchen eine gesunde Zirbeldrüse, um ein gesundes, lebendiges und bewusstes Leben führen und uns für die Geheimnisse des Lebens öffnen zu können. Erlangen wir wahre Gesundheit und setzen unsere spirituellen Kräfte frei!

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>>

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann.

Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet, denn es besteh ein erhöhtes Risiko zur Bildung von Hühneraugen, Warzen und Verhärtungen der Haut an den Füßen.

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sowie Haare schneiden sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn die Haare können leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

Blog via E-Mail abonnieren