Mondkraft heute 19. Juni 2023 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute führt mit dem sensiblen Mond im Krebs in die Tiefen der Seele und schenkt durch harmonische Aspekte einen positiven Wochenbeginn. Die gegensätzlichen Energien von Glücksplanet Jupiter und Karmaplanet Saturn vereinen sich in einer außergewöhnlichen Konstellation. Nutzen wir die kosmischen Kräfte! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Sextil Jupiter – Mond Trigon Saturn – Jupiter Sextil Saturn.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Krebstage wirken mitunter aufwühlend für Körper und Geist. Entspannung hilft dabei, zur Ruhe zu kommen!

Mondkraft heute mit Mondkalender – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute löst mit dem Mond im Krebs eine emotionale Energie aus, die uns empfindsamer macht. An Krebs-Tagen kann es allerdings schnell passieren, dass wir auf alles überempfindlich reagieren und in eine leichte Unruhe verfallen, denn die Stimmung ist gefühlsbetont und sentimental. Es wird aber auch unser Wunsch nach Sicherheit und Geborgenheit übermächtig, wobei vor allem unsere emotionale Sicherheit eine große Rolle spielt.

Wir sollten aber auch darauf achten, dass wir unser inneres Gleichgewicht wahren, da wir in Bezug auf Spannungen, Aggressionen oder Ungerechtigkeiten sehr emotional reagieren werden. Die Vergangenheit schlägt allerdings nun die Türen zu, so dass wir uns neu aufstellen dürfen. Unsere echten Gefühle, die sich durch den feinfühligen Mond im Krebs zeigen, sind dabei gute Wegweiser.

Da uns der sensible Mond im Krebs in die Tiefen der Seele führt, können wir die Tiefgründigkeit nutzen, damit wir wieder mit uns ins Reine kommen. Wer dabei ehrlich zu sich selbst ist, kann alles was in Schieflage geraten ist, wieder ins rechte Licht rücken.

