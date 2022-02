Mondkraft heute 19. Februar 2022 – harmonischer Mond in der Waage

Die Mondkraft heute sorgt durch den luftigen Mond in der Waage für eine von Optimismus und Harmonie getragene Stimmung. Herrscherplanet Venus ruft die Liebe auf den Plan. Klären wir alle anstehenden Beziehungsfragen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus – Mond Trigon Merkur – Mond Trigon Pluto.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Ausgewogenheit, Liebe und Harmonie bestimmen die Waage-Tage. Versuchen wir Konflikte zu umgehen, damit die harmonische Stimmung erhalten bleibt.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Ausgeruht starten wir mit harmonischen Aspekten ins Wochenende, denn die Mondpause zum Waage-Mond hat mitten in der Nacht stattgefunden und für einen tiefen Schlaf gesorgt. Mit dem Mond in der Waage stehen Beziehungen, Freundschaften und die Liebe unter einem guten Stern. Die kosmischen Einflüsse können uns besonders harmonische Stunden bescheren und das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit sowie die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen, haben jetzt absoluten Vorrang. Da wo es uns gelingt, dem jeweiligen Gegenüber und seiner Haltung offen und vorurteilslos zu begegnen, sind bei der Mondkraft heute mit Mond in Waage sehr konstruktive Gespräche möglich. Wir haben deshalb auch die Möglichkeit, seit längerem offene Beziehungsfragen zu klären und eine neue Ebene der Begegnung zu finden.

Einen besonderen Einfluss übt bei der Mondkraft heute Liebesplanet Venus – als Zeichenherrscher der Waage – auf uns aus, da sie der Liebe einen Aufschwung verleiht. Wir können unter diesem liebevollen Einfluss leichter Kontakte schließen und auch interessante Liebesverbindungen könnten entstehen, wenn wir uns nicht zuhause verkriechen, sondern uns mit offenen Augen unter Menschen begeben.

Es ist somit eine gute Zeit, um Unstimmigkeiten anzusprechen und diese aus dem Weg zu räumen. Voraussetzung fürs Gelingen ist jedoch gegenseitiger Respekt sowie die Bereitschaft, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Wir sollten bei der Mondkraft heute auf alle Fälle darauf achten, bestehende Konflikte, für die es keine Lösung gibt, geschickt zu umgehen.

Sollte es heute trotz der ausgeglichenen Stimmung zu Auseinandersetzungen kommen und man prescht mit einer Portion Wut auf den andern los – auch wenn diese vielleicht berechtigt ist – dann könnte man es sich mit demjenigen für immer verscherzen. Lieber erst warten, bis die große Wut verraucht ist, damit man einen Bruch im nachhinein nicht bereuen muss.

Zeigen wir uns kompromissbereit – dann werden Liebe und Harmonie die Oberhand behalten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Neben dem liebefördernden Einfluss von Herrscherplanet Venus erhalten wir unterstützende Energien von Merkur und Pluto, die in einem harmonischen Trigon zum Mond in der Waage stehen. Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben und dementsprechend die Möglichkeit, aktiv zu werden und die wirkenden Energien gewinnbringend für unser Leben zu nutzen.

Bei Mond-Pluto-Aspekten treffen die Gefühle und unbewussten Triebe des Mondes immer auf die enormen Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto. Mit dem Trigon von Pluto im Steinbock zum Mond in der Waage besitzen wir intensive Gefühle, die wir mit starker Willenskraft kontrollieren, denn wir wissen durch das fast zeitgleich stattfindende Trigon zwischen Merkur und Mond intuitiv, wie machtvoll Gedanken sind.

Durch das Mond Merkur Trigon besitzen wir ein logisches Auffassungsvermögen und ein gutes Erinnerungsvermögen. Wir sind außerdem dazu fähig Bewusstes und Unbewusstes effektiv zu vereinen. Durch den Merkureinfluss bilden wir unsere Meinung aufgrund einer objektiven und ehrlichen Betrachtungsweise, so dass die Kommunikation harmonisch verläuft, was in Aussprachen und Diskussionen durchaus von Vorteil sein kann.

Lassen wir uns von den positiven Einflüssen in ein harmonisches Wochenende führen!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir uns nicht mehr ganz sicher sind, ob wir uns noch auf dem richtigen Lebensweg befinden, sollten wir Rückschau halten. Was sind unsere Schlüsselerlebnisse? Welche Erlebnisse waren in der Kindheit besonders prägend? Schreiben wir alles auf, was uns einfällt – wir können dann eventuell einen roten Faden erkennen und so einen Hinweis für unsere zukünftige Lebensreise bekommen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt uns schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten auch bei Zimmerpflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

