Mondkraft heute 19. Dezember 2023 – Halbmond in Fische

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen bringt durch Herrscherplanet Neptun Verborgenes an die Oberfläche. Uranus sorgt für wertvolle Impulse. Der Halbmond in Fische bringt am Abend Störungen in allen Lebensbereichen mit sich. Geben wir unserer Kreativität genügend Raum! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Mond Sextil Uranus – Mond Konjunktion Neptun – Halbmond in Fische.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Träumen wir ruhig in den Tag hinein, ohne jedoch dabei die Realität aus den Augen zu verlieren.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen

Wir können uns heute auf einen tollen Start in den Tag freuen, denn der Mond in den Fischen geht eine innovative Verbindung mit Uranus ein. Ein Sextil zwischen dem Mond in den Fischen und Uranus im Stier verleiht uns große Aufmerksamkeit sowie Überzeugungskraft. Mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit können wir deshalb alles erledigen, was anfällt.

Da es uns bei dieser Konstellation an Einfallsreichtum nicht mangelt und wir eine glückliche Hand bei Unternehmungen haben, sollten wir die wertvollen Impulse von Uranus nutzen, um so manches auf den Weg zu bringen.

Uranus bringt aber auch emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt heute gut nutzen. Uranus hilft uns dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

Am Nachmittag keimen mit Fische-Zeichenherrscher Neptun inspirierende Ideen aus unserem Unterbewusstsein auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden. Neptun in Fische holt Verborgenes an die Oberfläche und bewirkt unterschwellige, allmähliche Veränderungen, wobei es auch darum geht, die unbewussten Sehnsüchte hervorzuholen.

Allerdings bringt eine Mond-Neptun-Konjunktion zwar Einfühlungsvermögen, aber auch Täuschungen, Illusionen und Chaos mit sich. So sorgt der Mond-Neptun-Aspekt für tiefgehende Gefühle und Vorstellungen, die heute für Verwirrung sorgen können.

Durch Meditation kann es uns gelingen, dass wir einen noch besseren Zugang zu den kreativen Eingebungen erfahren. Darüber hinaus haben wir häufig Vorahnungen, die uns auf emotionaler Ebene erreichen.

Nutzen wir den Einfluss von Neptun, um tieferen Wahrheiten auf die Spur zu kommen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond in den Fischen

Am Abend müssen wir uns mit den negative Energien vom Halbmond in Fische auseinandersetzen. Dieser hat sowohl Auswirkungen auf unsere Gesundheit als auch auf unsere Beziehungen. Es kann deshalb zu Konflikten und Missverständnisse führen, die zu einem handfesten Streit ausarten können, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen.

Probleme können sich durch den Halbmond in Fische in allen Bereichen zeigen, denn wir laufen Gefahr, dass jede Äußerung und jede Geste falsch ausgelegt wird und manchmal haben wir sogar das Gefühl, unser Gegenüber ist geradezu darauf aus, uns in Streitigkeiten und Konflikte hineinzuziehen. Lassen wir uns keinesfalls auf einen verbalen Schlagabtausch ein. Es besteht zudem eine erhöhte Tendenz zu Enttäuschungen, da unsere Erwartungshaltung etwas überzogen ist.

Wir befinden uns auch in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für bestimmte Vorhaben erschweren wird. Viele von uns werden sich körperlich angeschlagen fühlen, denn der Halbmond kann sogar gesundheitliche Störungen auslösen. Aber auch wie immer beim Halbmond müssen wir mit Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen rechnen.

Die auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration!

Mondkraft heute mit dem Halbmond in Fische



Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Kombination von Wasserstoffgas, Wasserstoffwasser, Sauerstoff und Kohlendioxid läutet ein neues medizinisches Zeitalter ein, in dem das Unmögliche möglich wird. Die Wasserstoff-Medizin ist revolutionär und hat das Potenzial, Leben zu retten, Leiden zu lindern und durch ihre Anti-Aging-Wirkung den Menschen wieder jung und schön zu machen.

Extra-Tipp der Mondkraft heute