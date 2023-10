Mondkraft heute 18. Oktober 2023 – Mond im Schützen – Wendepunkt

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen schenkt Zuversicht und eine positive Lebenseinstellung. Eine schlecht gelaunte Venus belastet das Liebesleben. Lassen wir uns von der Lebensfreude anstecken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Stier – Mond Quadrat Venus – Wendpunkt der kosmischen Kräfte.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns begeistern, aber vergessen wir nicht, dass es durchaus mehr als nur eine Wahrheit geben kann!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen am Wendepunkt

Die Mondkraft heute versetzt uns mit dem Mond im Schützen am Wendepunkt der kosmischen Kräfte in Aufbruchstimmung, so dass wir mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht immer wieder dazu angetrieben werden, zu neuen Ufern aufzubrechen. Wichtig ist jedoch darauf zu achten, dass wir uns nicht zu etwas verführen lassen, was unsere Kräfte übersteigt, denn die Risikofreude lässt uns etwas unvorsichtig werden.

Durch unseren Drang, immer wieder neue Erfahrungen zu machen, können wir durch eine positive Lebenseinstellung echte Weisheit erreichen. Die Grundstimmung ist durch den Mond im Schützen positiv und lebensbejahend. Wir gehen offen und neugierig auf Menschen und Erlebnisse zu und sind wie immer bei dieser Mondstellung schnell zu begeistern.

Mit beinahe unerschütterlichem Optimismus glauben wir zudem an das Gute im Menschen. Wir genießen es aber auch ganz besonders, unseren Geist schweifen zu lassen oder in tiefschürfenden, gehaltvollen Gesprächen über den Sinn des Lebens zu diskutieren.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Gehen wir mit Offenheit und Neugier an neue Dinge heran und versuchen wir unseren Horizont zu erweitern, denn für uns ist alles wichtig, was unsere Sinnsuche unterstützt und was wir in Beziehung zu uns und dem Leben setzen können.

Sollten sich uns dennoch scheinbar unüberwindbare Hindernisse in den Weg stellen und unseren Erfolg und unser Wachstum ausbremsen, sorgt der Mond im Schützen dafür, dass wir selbst unter noch so widrigen Umständen mit Enthusiasmus und Lebensfreude alle Hürden beseitigen können.

Es erwarten uns mit dem Mond im Schützen mehr Entfaltung, Expansionsmöglichkeiten und neue Chancen – Wir müssen diese nur zu nutzen wissen.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen am Wendepunkt

Eine Quadratstellung zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Schützen sorgt allerdings am Nachmittag durch beeinflussbare Emotionen für Belastungen im Liebesleben. Wir sind äußerst emotional und rührselig, jedoch lassen wir uns nur allzu leicht über unsere Gefühle beeinflussen. Wir verschenken unsere Sympathien leichtsinnig an Menschen, die diese nur für sich ausnutzen. Dadurch gestaltet es sich schwer, eine stabile Liebesverbindung zu führen.

In einer bestehenden Beziehung lassen wir dem Partner zu viel Liebe und Vertrauen zukommen, sodass dieser unsere Gutgläubigkeit und Gutmütigkeit auch missbrauchen kann. Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe bereits vorprogrammiert. Beziehungen, die bereits auf wackligen Beinen stehen, können heute sogar in die Brüche gehen.

So manchem werden die Augen geöffnet, dass der Partner doch nicht der richtige ist, weil man sich falsche Vorstellungen über das Zusammenleben gemacht hat oder auch enttäuscht wurde, weil man gehofft hat, der Partner würde sich doch noch ändern – Eine Trennung wird auch hier das Resultat sein!

Bevor wir leichtfertig die Beziehung aufs Spiel setzen, sollten wir alle Für und Wider genau abwägen!

.