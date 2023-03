Mondkraft heute 18. März 2023 – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann schenkt durch seine luftig-leichten Energien einen beschwingten Tag. Venus und Saturn beeinflussen das Liebesleben und bringen vergrabene Gefühle zum Vorschein. Brechen wir aus der Alltagsroutine aus! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Venus Trigon Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Alles kann – Nichts muss. Vertrauen wir heute ganz unserer Intuition!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann lässt uns zur Ruhe kommen und wir dürfen unsere Pläne ruhig einmal über den Haufen werfen, denn gerade mit den luftig-leichten Wassermann-Energien ergeben sich die besten Dinge unerwartet. Es ist somit der geeignete Tag, um festgefahrene Gewohnheiten für kurze Zeit zu durchbrechen und sich der Leichtigkeit des Luftzeichens hinzugeben.

Mit brillanten Ideen und Offenheit gegenüber allem Neuen können wir unseren Alltag bereichern. Möglicherweise erhalten wir auch eine unerwartete Nachricht, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Zukunft, dann können wir neue Wege finden, die uns Sicherheit geben und uns ermuntern, den Weg in die Freiheit zu beschreiten

Beim Mond im Wassermann haben wir auch einen starken Bezug zur Spiritualität. Allem Lebenden gegenüber empfinden wir eine große Verbundenheit und setzen uns gern für wohltätige Zwecke ein. Wir spüren eine innere Zufriedenheit in uns und sind ganz bei uns selbst.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Unser Gefühlsleben ist stabil und kraftspendend, sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen. Nutzen wir die spirituellen Energien, die wir durch die Mondkraft heute spüren werden, um ein elastisches Band zu schaffen, zwischen dem Freiheitsbedürfnis, das der Mond im Wassermann in uns auslöst, und der Verbindlichkeit anderen gegenüber. Wir machen dann die wunderbare Erfahrung, wie es ist, Gefühle zuzulassen, ohne sich gleich abhängig zu fühlen. Wir erleben, wie schön es ist, dazuzugehören, und trotzdem frei zu sein. Geben wir uns ganz den luftig-leichten Mondenergien des Wassermanns hin und lassen uns durch den Tag treiben Vergessen wir einmal alle Sorgen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Venus und Saturn verbinden sich heute in einem wohlwollenden Trigon. Diese Konstellation hebt unser Selbstwertgefühl, unsere Selbstbeherrschung und unsere Selbstdisziplin, so dass wir sachlich, realistisch und taktvoll reagieren werden, falls klärende Gespräche in der Beziehung anstehen. Neben der Liebesenergie, die verstärkt wird, bringt Venus bei dieser Verbindung auch Klarheit in unsere Beziehungen und führt zur Erkenntnis, was sich in unserem Beziehungsbereich in letzter Zeit unbemerkt verändert hat.

Alt bewährte Liebesverbindungen können unter diesem Einfluss wieder aufgefrischt werden. Das kann zwischen bereits bestehenden Verbindungen der Fall sein, aber auch zwischen solchen, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben – Ganz nach dem Motto: Alte Liebe rostet nicht.

Durch den Saturneinfluss spielen jedoch Vernunft, Zuverlässigkeit, Zurückhaltung und Realitätssinn eine wichtige Rolle, was für eine bestehende Beziehung durchaus von Vorteil sein kann. Wir werden zudem auf spezielle Begegnungen hingewiesen, die unser Leben verändert haben.

Öffnen wir uns Herz, dann können wir die Liebe mit ganz anderen Augen sehen!

.

Der Maitrunk ist die Frühjahrskur nach dem Rezept der Hildegard von Bingen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken.

Fit in den Frühling >>>

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Rizinusöl kennen die meisten Menschen lediglich als Abführmittel. Doch bislang nur in Insider-Kreisen bekannt ist die Tatsache, dass mit Hilfe von Rizinusöl bereits ein ganzes Dutzend Krankheiten geheilt wurden. Rizinus-Öl ist ein einzigartiges Öl für vielseitige Anwendungen und ein wahres Schönheits-Elixier.

Rizinus-Öl – Hier >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die erfolgreichsten Therapien aus kommerziellen Gründen schlicht verschwiegen werden, seitdem die mächtige Lobby sämtliche Krankheiten zum Politikum erklärt hat. In einer schwierigen Zeit, in der mächtige, geldorientierte Interessengruppen unmittelbaren Einfluss auf unser Gesundheitssystem nehmen, sind unabhängige Informationen, die dem Menschen bzw. Patienten dienen, Gold wert!

Der neue Codex Humanus >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Diese Zeitqualität steht für eine gesteigerte Sensibilität und unterstützt den Zugang zu unserer intuitiven Seite. Finden wir eine gute Balance zwischen unserem Verstand und unserer Intuition, die momentan sehr gut funktioniert.



Eine bewusste Ernährungsumstellung fördert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die spirituellen Fähigkeiten und die Selbstheilungskräfte. Dies Ernährungstipps – von Superfood-Snacks bis Chakra-Smoothies – stärken direkt die spirituellen Sinne und Fähigkeiten!

Nähre deine Intuition >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>>

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können alle Pflanzen umtopfen, die keine Wachstumskraft mehr haben, da sie schneller anwurzeln und sich wieder erholen.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut!

Natürlich entschlacken und entgiften >>>

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

Blog via E-Mail abonnieren