Mondkraft heute 18. Juli 2023 – kraftvoller Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen führt zu neuer Kraft und weckt die Lebensgeister. Ein störender Pluto-Einfluss verlangt Aufmerksamkeit. Legen wir alle Zweifel ab! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Krebs – Mond Opposition Pluto.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer meint, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden!

Mondkraft heute mit Mondkalender – Mond im Löwen

Positive Energie, Lebensfreude, Lebenskraft, Freiheit, Selbstbewusstsein, Unabhängigkeit und neue Wege – all dies wird uns die Mondkraft heute nach dem intensiven Neumond im Krebs mit dem kraftvollen Mond im Löwen zum Geschenk machen. Wir haben auch den Ehrgeiz, jede noch so schwierige Herausforderung anzunehmen. Haben wir einmal ein Ziel ins Auge gefasst, werden wir uns entschlossen auf die Realisierung desselben stürzen. Dabei ist uns kein Aufwand zu hoch und kein Weg zu weit, da alles was wir tun vom dynamischen Mond im Löwen angetrieben wird.

Der Mond im Löwen lädt uns grundsätzlich dazu ein, Lebensfreude auszustrahlen, die Selbstverwirklichung voranzutreiben und unsere Ideale auch zu leben. In erster Linie punkten wir aber mit einem gestärkten Selbstbewusstsein, mit Durchsetzungsvermögen und Selbstvertrauen, die dafür sorgen, dass unsere Selbständigkeit und Dominanz in allen Belangen unter Beweis gestellt wird.

