Mondkraft heute 17. November 2023 – inspirierender Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem ernsthaften Mond im Steinbock schenkt durch inspirierende Konstellationen einen energiegeladenen Tag voller überraschender Entwicklungen. Mars und Sonne vereinen die gegensätzlichen Energien von Neptun. Treiben wir alle Pläne voran! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in den Fischen – Mond Trigon Uranus – Mars Trigon Neptun – Sonne Trigon Neptun.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wer vergibt, ändert nicht die Vergangenheit, aber die Zukunft.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute meint es mit dem Mond im Steinbock besonders gut mit uns, denn ungewöhnlich positive Konstellationen sorgen dafür, dass wir einen harmonischen Tag genießen können. Es gibt nicht viele Tage wie diese, wo uns die Planeten soviel positive Energie schenken.

Da auch Erneuerer Uranus im Spiel ist, werden wir einige Überraschungen erleben, die uns völlig neue Perspektiven eröffnen. Uranus wird immer dann aktiv, wenn der Plan zur Weiterentwicklung ruft – ein enormer Strom der Erneuerung flutet unser Energiefeld.

Die harmonischen Mondaspekte unterstützen den ernsthaften Steinbock und nehmen ihm etwas von seinem sturen Pflichtbewusstsein, so dass wir voller Freude völlig neue Aufgaben und Vorhaben in Angriff nehmen können. Zudem finden wir die Lösung für ein schon länger bestehendes Problem, was zu einer dauerhaften Verbesserung führen wird.

Am Vormittag können wir von den harmonischen Einflüssen von Mars und Neptun profitieren, die sich zu einem Trigon verbinden und ihre gegensätzlichen Kräfte vereinen. Die aktiven Energien von Mars sind dabei nach außen gerichtet und lassen uns tatkräftig handeln. Neptun hingegen herrscht über die inneren, unbewussten geistigen Kräfte.

Mit dem spontanen Mars wird in uns der Mut geweckt, alle sich bietenden Gelegenheiten beim Schopf zu packen. Während wir durch Neptun lieber entspannt in unserer Phantasiewelt träumen wollen und “Was-wäre-wenn”-Szenarien durchspielen, gibt es von Mars einen Reality-Check und einen kleinen Tritt in den Hintern.

Nutzen wir die positiven Mondkräfte, um alle Hindernisse zu überwinden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Am Nachmittag beeinflusst uns ein Trigon, dass die kraftspendende Sonne und der feinfühlige Neptun miteinander bilden. Dieser harmonische Aspekt macht es uns leichter, spirituell in die Tiefe zu gehen. Wir verspüren aber auch ein starkes Bedürfnis, uns der Belange unserer Mitmenschen in einer sehr mitfühlenden Weise anzunehmen.

Wir haben durch die Sonne-Neptun-Verbindung die Chance, etwas Gutes für einen Mitmenschen zu tun. Diese Konstellation hält die Ego-Kräfte unter Kontrolle, und im Laufe des Nachmittags sollten wir genug Gelegenheiten bekommen, unser Karma positiv aufzustocken. Wir werden zudem offen für das wahre Wesen und die Ausstrahlung der uns umgebenden Dinge.

Dieser Aspekt stellt außerdem die seelische Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt die Verbindung von Sonne und Neptun inneres Gleichgewicht und einen sehr gefestigten Charakter. Es wirken aber auch starke Kräfte, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können.

Zeigen wir unsere wahre Stärke – dann wird selbst Unmögliches möglich!

