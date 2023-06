Mondkraft heute 17. Juni 2023 – Neumondphase

Die Mondkraft heute führt mit besonders positiven Planetenverbindungen in die Neumondphase zum Neumond in den Zwillingen. Karmaplanet Saturn rückläufig in den Fischen baut Blockaden auf und verlangt die Lösung bestehender Probleme. Zeigen wir Stehvermögen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in Zwillinge – Mond Sextil Mars – Merkur Sextil Venus – Neumondphase zum Neumond in Zwillinge.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir müssen bereit sein, uns von dem Leben zu lösen, das wir geplant haben, damit wir das Leben finden, das auf uns wartet – Joseph Campbell.

Mondkraft heute mit Mondkalender – Neumondphase zum Neumond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute führt uns mit positiven Einflüssen von Mars und einer besonderen Verbindung zwischen Merkur und Venus in die Neumondphase zum Neumond in den Zwillingen, der morgen am 18. Juni bereits um 6.38 Uhr seine ganze Kraft spüren lässt. Wir starten mit einer Power-Konstellation von Mars mit dem Mond in den Zwillingen in den Tag, die sich zu einem vorteilhaften Sextil verbinden. Wir werden von einen enormen Tatendrang und Arbeitswillen gepackt, aber erhalten unter diesem Aspekt auch die Möglichkeit, langfristige Strategien zu entwickeln und diese dann durchzusetzen.

Wir verfügen zudem über grosse Energiereserven, weshalb wir uns für alles, was für uns von Bedeutung ist, stark einsetzen können. Es wird bei vielen von uns eine optimistische Lebenseinstellung spürbar werden, jedoch entsteht ein so hohes Energieniveau, dass wir uns davor hüten müssen, nicht zu aggressiv an die Dinge heranzugehen.

Eine ganz besondere Verbindung gehen Verstandesplanet Merkur und Liebesplanet Venus bei der Mondkraft heute ein. Es machen sich in erster Linie schöpferisch kreative Energien bemerkbar, die nach Umsetzung verlangen. Durch dieses Merkur Venus Sextil schätzen wir ganz besonders die Kommunikation mit Freunden und Bekannten. Generell zeigen wir Gelassenheit und sind mit unserem Inneren im Gleichgewicht. Dieser Aspekt gibt uns einen liebenswürdigen Charakter und macht außerdem fröhlich, höflich und beredt. Wir haben ein besonders gutes Sprachtalent, können uns aber auch in Wort und Schrift gewandt ausdrücken, wobei nicht selten eine literarische oder dichterische Ader zutage kommt. Da wir außerdem viel Fingerspitzengefühl beim Informationsaustausch beweisen, eignen wir uns gut als Vermittler in konfliktbeladenen Situationen. Lassen wir die schöpferischen Energien nicht ungenutzt verpuffen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Saturn rückläufig

Die Rückläufigkeit von Saturn in den Fischen ist ein besonderes kosmisches Ereignis, das immer wieder unsere ganze Aufmerksamkeit erfordert. Die Mondkraft heute weist uns bereits darauf hin, worauf wir bis 4. November ganz besonders achten müssen, damit wir von den immer wieder auftretenden Blockaden und Hindernissen, die Karmaplanet Saturn in seiner Rückläufigkeit mit sich bringt, nicht komplett überrollt werden.

Durch Saturn rückläufig können in allen Lebensbereichen Probleme, Trennungen (auch auf Zeit), Herausforderungen und erhebliche Verzögerungen auftreten, die uns ziemlich viel Druck machen. Es kann auch zu Begegnungen mit der Vergangenheit kommen und alte Probleme können wieder aufleben, die noch nicht ausreichend bewältigt sind, jedoch nun eine endgültige Lösung verlangen.

Nutzen wir aber auch die Chancen, die uns Saturn rückläufig bieten wird, um durch innere Einkehr unseren ganz persönlichen Standort zu hinterfragen. Stellen wir uns die Fragen: Was will ich? Wo stehe ich? Wohin soll es gehen? Wer darauf bereits eine entsprechende Antwort hat, kann ganz beruhigt dem Ende der Rückläufigkeit entgegensehen, denn dann hat man den inneren Halt gefunden. In der rückläufigen Phase sollten wir uns allerdings trotzdem auf Verluste einstellen, mit denen wir nicht gerechnet haben, die aber hinterher durchaus einen Sinn ergeben.

Beweisen wir Stehvermögen und nutzen diese Zeitqualität, um stabile Ziele zu setzen, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten!

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge in der Neumondphase



Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

