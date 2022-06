Mondkraft heute 17. Juni 2022 – positiv gestimmter Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann verleiht eine gewisse Dynamik und hat durch Zeichenherrscher Uranus einige Überraschungen im Gepäck. Merkur und Jupiter bereichern diesen Tag. Vieles ist nun möglich! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus – Mond Trigon Merkur – Mond Sextil Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Dynamik der Wassermann-Energie können wir nutzen, um alle anstehenden Entscheidungen intuitiv zu treffen – Hören wir auf unser Bauchgefühl!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Mit dem Mond im Wassermann kommt die Leichtigkeit zurück und voller Lebensenergie möchten wir durch den Tag tanzen. Spaß und Lebensfreude durchziehen die nächsten beiden Tage, aber auch ein verstärkter Drang nach Freiheit, Ungebundenheit und Gerechtigkeit wird verstärkt spürbar. Wir haben zudem einen starken Bezug zur Spiritualität und empfinden allem Lebenden gegenüber eine große Verbundenheit. Der Wassermann-Mond löst Zufriedenheit in uns aus und wir sind ganz bei uns selbst. Die Hoffnung auf ein neues Leben und dass nichts von dem, was bisher geschah vergebens war, erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird.

Unter dem Einfluss des Wassermann-Mondes wird unsere Intuition gestärkt, so dass wir in allen Bereichen auf unser Bauchgefühl hören sollten. Was wir intuitiv spüren, führt oft zu den besten Entscheidungen. Die Mondkraft heute hilft uns auch dabei, die Lösung für ein schwieriges Problem zu finden, welches wir schon lange mit uns herumschleppen.

Unser Gefühlsleben ist durch den Mond im Wassermann wieder stabil und kraftspendend, sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen. Nutzen wir die kosmischen Energien, um ein elastisches Band zu schaffen – zwischen dem Freiheitsbedürfnis, das der Mond im Wassermann in uns auslöst, und der Verbindlichkeit anderen gegenüber.

.

.

Uranus im Stier, der Herrscherplanet des Wassermann-Zeichens, unterstützt uns mit seinen nach Veränderung strebenden Energien, so dass wir aufgeschlossen für alle Neuerungen sind. Wir können aber auch mit glücklichen Ereignissen rechnen und sollten auf alles in unserem Umfeld achten, denn so manche Nachricht könnte durchaus zielführend sein.

Verändern wir das Feld der Unentschlossenheit in eines der Gewissheit. Treffen wir unsere Entscheidung jedoch aus dem Herzen heraus und lassen wir den Kopfmenschen einfach außer Acht. Gehen wir den Weg des Wandels, der uns durch die Mondkraft heute mit den kraftvollen Energien zu Veränderungen führen wird, die sich auf unsere Zukunft sehr positiv auswirken werden!

Lassen wir uns von der Leichtigkeit des Seins anstecken und krempeln unser Leben um!

.

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Jupiter und Merkur tragen dazu bei, dass dieser Tag ohne Störungen verläuft. Das Mond Merkur Trigon lässt uns über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen. Wir sind geistig sehr rege, und unser Intellekt sowie unsere Gefühlswelt befinden sich in harmonischer Zweisamkeit befinden. Dadurch schaffen wir es, unseren Ideen auch praktische Taten folgen zu lassen.

Wir sind außerdem dazu fähig Bewusstes und Unbewusstes effektiv zu vereinen. Durch den Merkureinfluss bilden wir unsere Meinung aufgrund einer objektiven und ehrlichen Betrachtungsweise, so dass die Kommunikation harmonisch verläuft, was in Aussprachen und Diskussionen durchaus von Vorteil sein kann.

Durch die Verbindung von Jupiter zum Mond im Wassermann zu einem Sextil, kann der Glücksplanet seine ganze Kraft entfalten. Dieser Tag eignet sich deshalb hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen, denn Jupiter wirkt auf uns inspirierend und unterstützt zudem Merkur in seiner Kommunikationsfreude.

Jupiter verspricht uns aber auch Glück in der Liebe und beim Einkaufen. Außerdem ist es ein guter Tag für Veränderungen. Wenn es ein Herzensprojekt gibt, haben wir mit dem Mond im Wassermann – gepuscht durch Jupiter – sehr gute Chancen für den nächsten Schritt der Verwirklichung.

Gehen wir mutig weiter vorwärts!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann



.

Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Glückliche Beziehungen führen diejenigen, die transparent in ihren Gedanken sind, achtsam mit ihrem Partner umgehen und bedingungslos lieben können. Liebeskummer und Macht-Spiele in Beziehungen haben keine Chance, wenn Mitgefühl, liebende Güte und positive Gedanken gepflegt werden.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Wir können alle Pflanzen umtopfen, die keine Wachstumskraft mehr haben, da sie schneller anwurzeln und sich wieder erholen.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut!

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

