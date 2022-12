Mondkraft heute 17. Dezember 2022 – harmonischer Mond in der Waage

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage weckt das Bedürfnis nach Frieden und Ausgeglichenheit. Zeichenherrscherin Venus harmonisiert alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Merkur und Uranus vermitteln völlig neue Einsichten. Rechnen wir mit Überraschungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Steinbock – Merkur Trigon Uranus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Ausgewogenheit, Liebe und Harmonie bestimmen die Waage-Tage. Versuchen wir Konflikte zu umgehen, damit die harmonische Stimmung erhalten bleibt.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute sorgt durch den luftigen Mond in der Waage für eine diplomatische und harmonische Stimmungslage und es gelingt nahezu mühelos, uns auf unsere Mitmenschen einzustimmen. Wir verhalten uns anderen Menschen gegenüber rücksichtsvoll und unterstützend, es herrscht allgemein eine friedliche Stimmung und ein großes Bedürfnis nach zwischenmenschlichen Kontakten. Die durchweg positiven Einflüsse sorgen für neuen Schwung und es eröffnen sich völlig neue Horizonte. Wir können aber auch unsere Schwächen und Fehler besser annehmen, denn wir können uns so akzeptieren, wie wir sind.

Durch den Einfluss von Herrscherplanet Venus stehen Beziehungen, Freundschaften und die Liebe unter einem guten Stern. Die kosmischen Einflüsse können uns besonders harmonische Stunden bescheren und das Bedürfnis nach Ausgeglichenheit sowie die Bereitschaft, in bestehenden Konfliktsituationen Frieden stiften zu wollen, haben jetzt absoluten Vorrang.

Zeichenherrscher Venus schenkt auch die besten Voraussetzungen für einen Neubeginn, wenn es um unsere Beziehungen geht, denn nun wollen wir in der Liebe Nägel mit Köpfen manchen. Getrieben von Leidenschaft sind wir also bereit, neues auszuprobieren. Da spürbar Liebe in der Luft liegt, gestalten sich unsere Beziehungen meist erfüllend und belebend.

Sich auf jemanden einlassen können, aber auch sich selbst etwas zurücknehmen, gehören zu den Eigenschaften, die wir unsere Liebesleben betreffend beherzigen sollten, denn dann ist eine wirkliche Begegnung möglich.

Nehmen wir die ausgleichenden Energien vom Mond in der Waage dankbar an und lassen sie in uns wirken!