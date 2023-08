Mondkraft heute 17. August 2023 – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau schenkt Stabilität und lenkt alles in geregelte Bahnen. Karmaplanet Saturn löst starke emotionale Spannungen aus. Bringen wir Ordnung in unser Leben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Löwen – Mond Opposition Saturn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Heute sollten wir einfach nur beobachten und abwägen. Wenn wir uns Mühe geben und die Dinge ganz ehrlich betrachten, finden wir auch Lösungen – sowohl für uns selbst als auch für die Menschen in unserem Umfeld.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute lädt uns mit dem Mond in der Jungfrau dazu ein, die richtigen Prioritäten zu setzen und unseren Detailfragen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Wir sind auch dazu aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen.

Lassen wir die Seele baumeln und nehmen wir uns Zeit für alles, was dem harmonischen Einklang von Körper, Geist und Seele zuträglich ist. Wer Ruhe und Entspannung sucht, sich bewusst um die Anliegen seines Körpers kümmern will oder etwas dafür tun muss, um alte Geschichten zu bereinigen oder Seelenwunden zu heilen, kann von der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau nur profitieren.

Insgesamt gesehen ist jedoch dieser Tag eher von einer nüchternen Stimmung geprägt. Das Bedürfnis, Klarheit zu gewinnen und konkret zu werden, ist heute zwar gross, gleichzeitig können aber Sehnsüchte und Ideale aller Art die Sicht auf das, was wirklich ist, vernebeln. Wir sollten versuchen, sowohl unsere Visionen als auch die konkrete Wirklichkeit im Auge zu behalten und uns von anderen Details nicht ablenken zu lassen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Der Mond in der Jungfrau eignet sich heute auch dafür, alles was bisher nicht wirklich rund gelaufen ist, wieder in Ordnung zu bringen. Versuchen wir, alles in geregelte Bahnen zu bringen und alles hinter uns zu lassen, was Unruhe oder Chaos in unser Leben gebracht hat.

Alles was nicht mehr förderlich ist, sollte von uns verabschiedet werden und den klärenden Energien übergeben werden. Nehmen wir uns zudem die nötige Zeit für alles, was wir noch voranbringen wollen, denn wir besitzen die Fähigkeit, aus unserem Gefühl heraus unsere Erkenntnisse zu verarbeiten und nutzbringend anzuwenden.

Bringen wir wieder Ordnung in unser Leben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Bereits am Vormittag wird sich die Stimmung schlagartig ändern, denn Karmaplanet Saturn bringt vieles in Schieflage, da er Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit mit sich bringen kann. Saturn steht nämlich in Opposition zum Mond in der Jungfrau, wobei er vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Dieser Aspekt löst eine eher depressive Stimmung aus und jede Situation scheint schlimmer zu sein, als sie eigentlich ist. Wir können durch den negativen Saturn-Einfluss auch schwere seelische Krisen und Prozesse durchleben, die uns jedoch durch eine völlige neue Sichtweise auf viele Dinge zu wertvollen Erkenntnissen führen, um gestärkt daraus hervorzugehen.

Lassen wir unser altes Karma hinter uns und verstellen uns nicht länger den Weg in eine von Wärme getragene Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt.

.

Verpassen, verschieben und bewahren wir nichts, was Freude und Lächeln in unser Leben bringen könnte…

Carpe Diem! NUTZE diesen Tag! >>>

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Haut – das vielseitigste und größte Organ des Menschen – ist tagtäglich vielfältigen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Eine basische Naturkosmetik ist dabei unerlässlich, um die natürlichen Funktionen der Haut sowie ein gesundes Erscheinungsbild zu bewahren.

Fein abgestimmte Kombinationen aus multiaktiven Vitaminen, pflegenden Aminosäuren, wertvoll kaltgepressten Ölen und naturbelassenen, pflanzlichen Extrakten bewirken einzigartige Synergieeffekte. Diese sorgen für eine sanfte Regeneration der Haut und aktivieren deren natürliche Selbstheilungskräfte.

Alle Produkte sind zusätzlich mit der Blume des Lebens energetisiert!

Lubana – Vitamin E Creme >>>

Lubana – Tagescreme >>>

Lubana – Nachtcreme >>>

Lubana – Körperlotion >>>

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Der Mineralstoff Zink hat vielfältige Schlüsselfunktionen. Er ist wichtig für unsere Haut, Haare und Nägel, denn ein Zinkmangel zeigt sich oft an brüchigen Haaren und Nägeln sowie trockener Haut. Zink unterstützt zudem den Stoffwechsel, das Immunsystem und hilft bei Diabetes mellitus und Allergien.

Zink Dual Plus >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche verfahrene Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

.

Gegen Ärger, Stress, Burnout, Frust und Neid greift Gabrielle Bernstein auf alte spirituelle Weisheiten zurück, verpackt in eine Sprache, die man heute versteht. Sie hilft uns mit Meditationen und Übungen, den Alltagsstress zu reduzieren.

Glück ist kein Zustand, sondern eine Entscheidung!.

Du bist dein Guru >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Im Garten gelingt nun fast alles – egal, ob Rasen mähen, Blumen oder Gemüse pflanzen oder Ableger einsetzen.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>>

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Der abnehmende Mond lässt zudem die Haare langsamer nachwachsen.

Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen.

Liebe/Partnerschaft – Leidenschaftliche Erotik steht derzeit weniger im Mittelpunkt, denn es überwiegen nun die kameradschaftliche Gefühle.

Beruf/Karriere – Wir können alle Pläne in die Tat umsetzen, denn der Jungfrau-Mond verleiht uns eine Extraportion Fleiß.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

..

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.