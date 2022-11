Mondkraft heute 15. November 2022 – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe sorgt durch Herrscherplanet Sonne für neue Lebenskraft und Lebensfreude pur. Liebesplanet Venus und Glücksplanet Jupiter schenken einen Tag voller Glück und Erfüllung von Liebeswünschen. Lassen wir uns von den harmonischen Energien leiten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond in Löwe – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Skorpion – Venus Trigon Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mit einem offenem Herzen durch diesen Tag!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen versorgt uns mit einer unbändigen Lebenskraft und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Keinerlei negative Einflüsse belasten uns an diesem kraftvollen Tag, so dass wir unsere ganze Energie auf Projekte konzentrieren sollten, die wir gerade jetzt zu einem erfolgreichen Abschluss bringen wollen. Wir können von der ganzen Power profitieren, die uns die Mondkraft mit dem Mond in Löwe zur Verfügung stellen wird.

Es fließen uns positive Energien aus dem Kosmos zu, die uns dynamisch und durchsetzungsstark machen, so dass wir alle Hindernisse überwinden können, die sich immer noch vor uns aufbauen. Durch den Einfluss von Zeichenherrscher Sonne in der Jungfrau strahlen wir Lebensfreude pur aus und haben eine optimistische Lebenseinstellung, so dass unsere emotionale Stimmungslage gefestigt ist und wir durch den erhöhten Energiepegel voller Elan alles in Angriff nehmen können.

Auch im zwischenmenschlichen Bereich können wir uns auf schöne Momente und wertvolle Erfahrungen freuen. Unser gesundes Selbstvertrauen, dass sich durch den Mond im Löwen zeigt, ermöglicht es uns aber auch zu unseren Schwächen zu stehen und die Verantwortung in der Beziehung gleichmäßig zu verteilen. In unseren gesamten Beziehungen wird somit ein deutlicher Wandel spürbar. Wir sind dazu aufgefordert, uns neu zu begegnen und das Gegenüber mit anderen Augen zu sehen.

.

.

Wir haben das nötige Selbstvertrauen und den Ehrgeiz, jede noch so schwierige Herausforderung anzunehmen. Haben wir einmal ein Ziel ins Auge gefasst, können wir uns entschlossen auf die Realisierung desselben stürzen. Dabei ist uns kein Aufwand zu hoch und kein Weg zu weit, da alles vom dynamischen Mond in Löwe angetrieben wird, so dass wir nützliche Ergebnisse erzielen werden. Was uns somit an Löwe-Tagen vor allem auszeichnet, ist unsere entschlossene Art zu handeln. Mit brennender Leidenschaft verfolgen wir mutig unsere Ziele. Etwas halbherzig zu tun, kommt dabei nicht in Frage. Wenn wir zur Tat schreiten, dann aus tiefster Überzeugung. Lassen wir uns zu Höchstleistungen anspornen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus und Jupiter

In der Liebe nimmt Venus das Zepter in die Hand und verbindet sich mit Glücksplanet Jupiter zu einem besonders harmonischen Trigon. Vor allem wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die wundervollen Liebesenergien das Singledasein beenden können, aber auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.

Unter diesem harmonischen Aspekt neigen wir mehr zu geselligen oder gesellschaftlichen Kontakten als sonst. Das Leben fühlt sich jetzt leichter und unbeschwerter an. Zusammenkünfte, Unterhaltungen oder dem Vergnügen dienende Veranstaltungen ziehen uns an. Andererseits fällt es jedoch schwerer, sich ernsten und anstrengenden Arbeiten zu

widmen.

Glücksplanet Jupiter weist in der Verbindung zu Liebesplanet Venus auch auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern. Außerdem besitzen wir starke geistige Fähigkeiten und sind damit in der Lage, unseren Gedanken auch Taten folgen zu lassen.

Greifen wir aber auch zum Telefon und suchen wir die Aussprache mit Menschen, zu denen wir den Kontakt abgebrochen haben, da Zeichenherrscher Venus uns versöhnungsbereit macht. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, den Zusammenhalt wieder zu stärken und über seinen Schatten zu springen, um die Hand zur Versöhnung zu reichen.

Lassen wir uns von den liebevollen und glückbringenden Energien leiten!

.

..

.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Indischer Weihrauch (Olibanum indicum) enthält als wichtigste Wirksubstanzen Boswelliasäuren und ätherisches Öl. Die Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, abschwellend und antibiotisch. Im Europäischen Arzneibuch ist Indischer Weihrauch zur Behandlung von Rheuma (Rheumatoider Arthritis) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) anerkannt.

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Der Mond in Löwe schickt aufbauende Energien und Impulse. Wir müssen nur unser Herz öffnen, sie spüren und in uns aufnehmen. Gehen wir mutig neue Wege und lassen dabei die dynamischen Mondkräfte zum Zug kommen.

.

Bringen wir achtsam unsere Dankbarkeit mit den wohltuenden Düften von Dankbarkeitskerzen zum Ausdruck. Seien wir ganz im Augenblick und spüren wir das Gefühl von tiefer Dankbarkeit. Denn diese stärkt das Selbstvertrauen, führt zu innerer Stärke, bringt Positivität und Ausgeglichenheit.

Zelebrieren wir unseren Erfolg und bringen noch mehr Glück in unser Leben. Der Duft der süßen Orange und des Abramelin-Öls erfüllen Körper, Geist und Seele mit positiver Energie sowie Glückseligkeit.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Der abnehmende Mond im Löwen eignet sich am besten für den Winterschnitt von Obstbäumen und Obststräucher.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

