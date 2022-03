Mondkraft heute 15. März 2022 – Löwe-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute schickt den Löwe-Mond in eine lange und energieraubende Mondpause. Uranus und Neptun bringen zusätzliche Einschränkungen mit sich und beeinflussen die Stimmungslage. Hüten wir uns vor Selbstüberschätzung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond in Löwe in der Mondpause – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne – Mondpause zum Mond in Jungfrau.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Ab Mittag geht heute durch die Mondpause gar nichts mehr. Wir fühlen uns schlapp und es fehlt uns an dem nötigen Schwung – Gehen wir raus in die Frühlingsluft und tanken Energie!

Mondkalender und Mondkraft heute – Löwe-Mond in der Mondpause

Durch eine lange und energieraubende Mondpause, die bereits um 11.57 Uhr beginnt und erst morgen früh um 6.00 Uhr endet, werden wir in allen Bereichen ausgebremst. Die extrem lange Mondpause beraubt uns aller Energie, so dass von der Dynamik und dem Vorwärtsdrang des Löwen nichts mehr zu spüren ist. Außerdem müssen wir mit vielen Belastungen und Beschränkungen rechnen, die sich auch auf unsere Gesundheit auswirken können. Nutzen wir den Vormittag für alle Dinge, die noch zum Abschluss gebracht werden müssen, denn Uranus im Stier, Neptun in Fische und Saturn im Wassermann bauen in der Mondpause zusätzlich massive Spannungen auf.

Unsere Beziehungen werden von den negativen Mondenergien ebenfalls belastet. Wenn wir uns all zu sehr gehen lassen und diesen starken inneren Spannungen nachgeben, kann es für unsere Partnerschaften und Freundschaften gefährlich werden – und sogar zu endgültigen Trennungen führen. Wir sollten uns deshalb in allen Bereichen um Selbstbeherrschung bemühen!

.

.

Diese Mondpause zum Mond in Jungfrau wird uns einige Anstrengung kosten, denn wir fühlen uns allgemein schwermütig, träge und antriebslos. Gewöhnliche Tätigkeiten werden zu einer scheinbar unbezwingbaren Last und nichts macht wirklich Spaß, denn in der Mondpause mangelt es den meisten von uns an der nötigen Motivation.

Natürlich heißt das jetzt nicht, dass wir uns die ganze Mondpause lang nur hinsetzen und die Hände in den Schoß legen müssen. Grundsätzlich können wir sehr wohl aktiv werden, wir müssen nur genau planen, was wir zu tun haben und bei all unserem Handeln ganz besonders darauf achten, dass uns kein Fehler unterläuft.

Wenn der Mond Pause macht, sollten wir dies auch tun!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Löwe-Mond in der Mondpause

Neben der ohnehin anstrengenden Mondpause wird dieser Tag von Uranus und Neptun überschattet. Durch negative Mondenergien sorgen diese Aspekte in der Mondpause für zusätzliche Schwierigkeiten, so dass Beschränkungen und Spannungen in allen Bereichen zur Tagesordnung gehören. Wir brauchen jetzt Standfestigkeit und Mut, um uns den extremen Herausforderungen zu stellen, die von den negativen kosmischen Einflüssen ausgelöst werden.

Vor allem Uranus im Stier spielt dabei eine besondere Rolle, da seine Erneuerungskraft nicht zum Zug kommt und eher Unruhe auslösen wird. Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwartete Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen werden. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann, die nicht immer positiver Art sein werden.

Neptun vernebelt außerdem unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden. So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte. Um hier das rechte Maß zu finden, braucht es eines gesunden Realismus.

Gehen wir mit besonderer Achtsamkeit durch diesen anstrengenden Tag!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe



.

Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.

***** .

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wer nicht gerade mit unaufschiebbaren Pflichten beschäftigt ist, sollte sich ein wenig Zeit für sich reservieren. Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht wahren zu können.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig.

Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Bei zunehmenden Mond sollte man keine Pflanzen zurückschneiden, das würden sie vermutlich nicht überleben. Obst- und Ziergehölze können hingegen nun veredelt werden.

Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwen-Power für ein kraftvolles Training!

Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben.

Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren.

Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden:

Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen.

Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond.

Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

