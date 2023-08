Mondkraft heute 14. August 2023 – Mondpause zum Mond im Löwen

Die Mondkraft heute führt mit besonders harmonischen Einflüssen von Neptun in die Mondpause zum Mond in Löwe. Ein deutlicher Energiewechsel bringt neuen Schwung in den Alltag. Nehmen wir uns vor Pluto in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 12.37 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in Löwe – Mond Trigon Neptun – Mond Opposition Pluto – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Löwe-Energie bringt unsere Führungsqualitäten und unseren inneren Helden zum Vorschein. Teilen wir unsere Kräfte dennoch gut ein!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond zum Mond im Löwen

Neptun, der ein harmonisches Trigon zum Mond bildet, führt uns ohne Störungen durch die Mondpause (9.47 Uhr – 12.37 Uhr) zum Mond in Löwe, so dass von den Belastungen, mit denen wir üblicherweise in Mondpausen zu kämpfen haben, nicht viel zu spüren sein wird. Eine erhöhte Sensibilität verzaubert und veredelt dabei die zwischenmenschlichen Beziehungen, so dass nichts die harmonische Stimmung stören wird.

Wir können uns allgemein gut in andere Menschen einfühlen, da wir einen sehr direkten Zugang zu unserem Unterbewuss­ten haben. Außerdem können sich durch die positive Energie von Neptun, dem Planeten der Seelentiefe, innere spirituelle Erlebnisse wohltuend auf die eigene Stimmung auswirken. Wir besitzen durch das Mond-Neptun-Trigon auch eine lebhafte Phantasie, die wir gerade auf künstlerischem Gebiet einsetzen können.

Möglicherweise tendieren wir jedoch dazu, uns in unsere Träumereien zurückzuziehen und könnten so ein wenig den Kontakt zur Wirklichkeit verlieren, denn wie bei allen harmonischen Aspekten besteht die Gefahr, träge zu werden und seine Möglichkeiten nicht mehr wahrzunehmen. Nutzen wir die Neptun-Energie, um neue Ideen für die Verwirklichung unserer Lebensträume zu finden!

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.