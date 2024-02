Mondkraft heute 13. Februar 2024 – Mars im Wassermann – Mond im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder schenkt durch die harmonische Verbindung von Venus und Neptun wertvolle Inspiration und weckt die Empfindsamkeit. Merkur bringt visionäre Ideen zum Vorschein. Mars im Wassermann zeigt neue Perspektiven auf. Bringen wir frischen Wind ins Leben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Wassermann – Venus Sextil Neptun – Mond Sextil Merkur – Mars in Wassermann.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Besser, man stolpert auf neuen Wegen, als es herrscht Stillstand auf alten Pfaden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Es begleitet uns heute ein harmonisches Sextil zwischen der liebevollen Venus im Steinbock und dem phantasievollen Neptun in Fische, die Inspirationen schenken und unsere Einfühlsamkeit stärken. Wir verfügen durch diesen Aspekt auch über eine ungewöhnlich gute künstlerische Begabung, die wir fördern sollten.

Wir sind zwar einerseits durch den Einfluss von Neptun etwas weltfremd, jedoch andererseits sehr sensibel, romantisch und zart besaitet. Wir können uns aber auch mit der Lösung von menschlichen Problemen befassen, die wir gut zu erkennen imstande sind. Mit Diplomatie und Takt können wir außerdem bei Konflikten zwischen zwei Parteien recht gut vermitteln.

Es ist aber auch eine Tendenz vorhanden, die in Beziehungen eine totale Hingabe anstrebt. Die romantische Sehnsucht nach dem Eins-Sein schenkt uns deshalb viele schöne Erfahrungen in unseren Partnerschaften und Freundschaften. Eine grundsätzliche Offenheit für alles Schöne gewährt uns aber auch einen tiefen Einblick in die eigene Seele.

.

.

Da sich Merkur zudem mit dem Mond im Widder zu einem harmonischen Sextil verbindet, verfügen wir über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen. Wir sind geistig sehr rege, und unser Intellekt sowie unsere Gefühlswelt befinden sich in harmonischer Zweisamkeit befinden. Dadurch schaffen wir es, unseren Ideen auch praktische Taten folgen zu lassen.

Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren, beleben und beflügeln uns. Durch den Merkureinfluss bilden wir unsere Meinung aufgrund einer objektiven und ehrlichen Betrachtungsweise, so dass die Kommunikation harmonisch verläuft, was in Aussprachen und Diskussionen durchaus von Vorteil sein kann.

Erweitern wir unseren geistigen Horizont!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars im Wassermann

Am frühen Morgen verlässt Mars den ehrgeizigen Steinbock und wandert in den freiheitsliebenden Wassermann, wo er bis 23. März für frischen Wind im Leben sorgen wird. Mars steht in der Astrologie für Energie, Dynamik, Wille und treibt uns zum Handeln an. Befindet er sich im Luftzeichen Wassermann sind wir weiterhin zwar sehr ehrgeizig und möchten unsere Erfolge aus eigener Kraft erarbeiten, doch die Energien sind leichter und wir sind kontaktfreudiger.

Es fällt leichter, um mehrere Ecken zu denken und wir sind besonders offen für neue und unkonventionelle Methoden, ganz anders als noch zuvor im eher konservativen Steinbock. Das Interesse an Technik und Erfindungen wächst und neue Entdeckungen in dieser Richtung können ebenso vorkommen.

Mars im Wassermann ist auf jeden Fall eine Zeitspanne, die ganz der Experimentierphase in allen Lebenslagen gewidmet ist. Wir können aus der Starre erwachen und uns ganz neuen Projekten widmen. Langeweile darf dabei auf gar keinen Fall aufkommen, aber mit den stürmischen Mars-Energien ungebremst voran zu preschen, sollten wir dennoch tunlichst vermeiden.

Außerdem gilt es mit Merkur im Wassermann, nicht sein eigenes Können zu überschätzen oder allzu angeberisch und rechthaberisch aufzutreten. Hören wir auch die Meinungen anderer an und akzeptieren wir, dass uns nicht jeder zustimmen wird und muss. Finden wir einfach das richtige Mittelmaß, dann werden uns die Erkenntnisse in dieser Zeitqualität auf eine Welle des Erfolgs führen.

Begeben wir uns in eine aufregende und lebhafte Zeit, die viel Neues und Unerwartetes für uns bereit hält!

.

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

.

*****

.

.

*****

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können.

Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch.

Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.

