Mondkraft heute 12. März 2022 – aufwühlender Mond in Krebs

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs lässt die Gefühle überkochen und sorgt für eine unrealistische Wahrnehmung. Ein Spannungsaspekt zwischen Venus und Uranus löst schwere Konflikte aus und belastet das Liebesleben – Versuchen wir Ruhe zu bewahren! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. (Marie von Ebner-Eschenbach)

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Krebs und Neptun in Fische

Unser Wunsch nach Sicherheit und Geborgenheit wird übermächtig, wobei vor allem unsere emotionale Sicherheit eine große Rolle spielt. Der sensible Krebs-Mond weckt unsere gefühlvolle Seite, gleichzeitig sind wir aber besonders empfindlich und nicht gerade nervenstark, so dass wir auch mit Stimmungsschwankungen rechnen müssen, die für innere Unruhe sorgen können. Besonders Neptun in Fische wird heute die Stimmungslage beeinflussen. Unsere Gefühlswelt wird dadurch negativen Energien unterworfen, so dass wir mit nervösen Störungen rechnen müssen, aber auch von Mutlosigkeit und Verbitterung gepackt werden könnten.

Die Gefühle fahren Achterbahn und es fällt uns nicht leicht, eine seelische und harmonische Verbundenheit aufrecht zu erhalten. Neptun vernebelt außerdem unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelt und Wirklichkeit durchlässiger wird. So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig falsch einschätzen. Um das rechte Maß zu finden, braucht es einen gesunden Realismus.

.

.

Gewisse Situationen können für uns zu einer emotionalen Herausforderung werden, wobei auch unsere Partnerschaft von den Spannungen nicht verschont bleibt. Der Krebs-Mond sorgt aber auch dafür, dass wir uns wieder mehr um uns selbst kümmern können und zu neuer Seelenkraft finden, wenn wir uns von der Unruhe nicht anstecken lassen.

Der feinfühlige Krebs-Mond kann aber auch bisher Verborgenes ans Licht bringen und sogar eine umfassende Neuausrichtung in Gang setzen, die sich in der Vollmond-Nacht am 18. März fortsetzen wird. Nehmen wir uns jedoch genügend Zeit, um in uns zu gehen und uns zu fragen, was uns in unserem Leben wirklich wichtig ist und wofür es sich lohnt, sich mit aller Kraft dafür einzusetzen.

Bleiben wir ganz in unserer Mitte, damit uns die spannungsgeladenen Aspekte nicht aus dem Gleichgewicht bringen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Krebs – Venus Uranus Transit

Neben den neptunischen Kräften, die unser Gefühlsleben in Wallung versetzen, müssen wir durch eine spannungsgeladene Verbindung zwischen Venus und Uranus mit zusätzlichen Schwierigkeiten rechnen, die vor allem unser Liebesleben belasten werden. Es treffen hierbei die Verbindungskräfte und das Harmoniestreben der Venus auf die Unberechenbarkeit und Wandlungskraft von Uranus. Die Alltagsroutine geht uns nun regelrecht auf die Nerven, wir wollen unbedingt mal etwas Neues, Außergewöhnliches erleben.

Dieser Aspekt kann in erster Linie eine spannungsgeladene Veränderung in der Partnerschaft herbeiführen. Es besteht der starke Drang nach Abwechslung und wir möchten uns aus dem Alltagstrott befreien, wobei aber auch neue Kreativität in Partnerschaften bzw. Verbindungen gebracht werden kann. Andererseits versucht man diese gegebenenfalls herbeizuführen, indem man den anderen provoziert und aus der Reserve lockt.

Wir streben nach aufregenden Erlebnissen und Beziehungen, die dem Leben einen neuen Schwung verleihen. Bei einer bestehenden Partnerschaft können allerdings auch lange schwelende Konflikte hochkommen, die unausgesprochen zur plötzlichen Trennung führen. Man sucht dann nach einer außergewöhnlichen Verbindung, die einen emotionalen „Kick“ verschafft.

Lösen wir uns nicht zu schnell aus einer bestehenden Partnerschaft, denn der Wunsch nach Freiheit legt sich schnell wieder und dann würde man die Trennung bitter bereuen!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

***** .

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

***** .

Mond-Magie der Mondkraft heute

Lassen wir uns nicht verunsichern, sondern nutzen wir die schöpferischen Impulse, um den Beginn einer neuen Lebensphase anzustoßen.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigem Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Außer beim Wäschewaschen wird nichts richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

