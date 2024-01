Mondkraft heute 12. Januar 2024 – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem luftig-leichten Mond im Wassermann sorgt für Abwechslung. Eine besonders kraftvolle Planetenverbindung schenkt eine erhöhte Motivation. Ein schlecht gelaunter Jupiter trübt die Stimmung. Glauben wir an unsere Ziele! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus im Stier – Mars Trigon Jupiter – Mond Quadrat Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sind nicht auf der Welt, um so zu sein, wie uns andere haben wollen. Bewahren wir uns unsere Einzigartigkeit!

Mit dem Mond im Wassermann dürfen wir unsere Pläne ruhig einmal über den Haufen werfen, denn gerade mit den luftig-leichten Wassermann-Energien ergeben sich die besten Dinge völlig unerwartet. Es ist somit der geeignete Tag, um festgefahrene Gewohnheiten für kurze Zeit zu durchbrechen und sich der Leichtigkeit des Luftzeichens hinzugeben.

Mit brillanten Ideen und Offenheit gegenüber allem Neuen können wir unseren Alltag bereichern. Möglicherweise erhalten wir auch eine unerwartete Nachricht, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Zukunft, dann können wir neue Wege finden, die uns Sicherheit geben und uns ermuntern, den Weg in die Freiheit zu beschreiten

Beim Mond im Wassermann haben wir auch einen starken Bezug zur Spiritualität. Allem Lebenden gegenüber empfinden wir eine große Verbundenheit und setzen uns gern für wohltätige Zwecke ein. Wir spüren eine innere Zufriedenheit in uns und sind ganz bei uns selbst.

.

.

Die Mondkraft heute lässt uns voller Optimismus in den Tag starten, denn ein Trigon zwischen Merkur und Jupiter wird uns geistig beflügeln. Unter diesem harmonischen Aspekt finden wir die Möglichkeit, um auch schwierige Angelegenheiten zu klären. Es ist außerdem ein guter Tag, um sich mit den alltäglichen Prioritäten auseinander zu setzen und neue konstruktive Wege für unsere Motivationen zu finden.

Unser klares Denken stärkt das Wahrnehmungsvermögen, wodurch wir jetzt leichter zu jenen Informationen kommen, die uns die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Während des harmonischen Jupitereinflusses auf Zeichenherrscher Merkur sind auch wichtige Verhandlungen im Zusammenhang mit Kauf- oder Verkaufsabsichten begünstigt. Lassen wir auch die transformierenden Neumond-Energien nachwirken!

Hören wir bei Entscheidungen auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

Am Nachmittag werden die beschwingten und motivierenden Mondenergien allerdings von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond im Wassermann bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns von alten seelischen Lasten zu befreien. Generell wirken wir allerdings durch das Mond-Jupiter-Quadrat etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen.

Befreien wir uns nicht leichtfertig von etwas, was wir hinterher schmerzhaft vermissen könnten!

.

.

.



.

Tierkreiszeichen Wassermann

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv.

Omega-3-Algenöl ist das „Allroundtalent“ für die Gesundheit.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Gold ist eines der frühesten bekannten Heilmittel. Für Paracelsus war Gold das höchste Heilmittel und Hildegard von Bingen verwies ebenfalls auf die Heilkraft des Goldes. Die Kolloide im Gold inaktivieren Bakterien, desinfizieren Wunden und Entzündungen, unterstützen oder ersetzen Antibiotika, sie beruhigen das Nervensystem und unsere Psyche, verbessern die Gehirnleistung, fördern das Immunsystem und können den Körper entgiften.

Kolloidales Gold 5 ppm – hier >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, notwendige Veränderungen anzugehen.

.

Inneres Wachstum und wirkliche Veränderung erfordern den Zugang zu tieferen Schichten der Seele. Eine Vielzahl spiritueller Impulse und Meditationsübungen geben Anleitung und Hilfe, den Weg eines bewussteren Lebens zu gehen. Erst so können wir das Leben in seiner ganzen Fülle erfahren – in Achtsamkeit, Verbundenheit, im Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen Menschen.

Erwecke die Kräfte deiner Seele >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut:

Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist.

Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht.

Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>>

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Jäten wir jetzt Unkraut und düngen alle Blumen.

Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung.

Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar.

Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet.

Liebe – Die Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen.

Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns.

Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden:

Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind.

Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an.

Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

.