Mondkraft heute 12. April 2022 – Mondpause – Jupiter Neptun Konjunktion

Die Mondkraft heute schickt den Löwe-Mond in eine energieraubende Mondpause zum Mond in Jungfrau. Die große und bedeutende Jupiter Neptun Konjunktion in den Fischen rückt die Suche nach dem Sinn des Lebens und die Wahrheit in den Fokus. Trennen wir die Spreu vom Weizen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.09 im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen zum Mond in Jungfrau– absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne/Merkur – Jupiter Konjunktion Neptun in den Fischen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir heute bei allen Aufgaben strategisch vor und lassen uns durch nichts ablenken!

.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Jungfrau

Durch eine energieraubende Mondpause, die 12.18 Uhr beginnt und um 16.09 Uhr endet, werden wir in allen Bereichen ausgebremst. Die Mondpause beraubt uns aller Energie, so dass von der Dynamik und dem Vorwärtsdrang des Löwen nichts mehr zu spüren sein wird. Außerdem müssen wir mit vielen Belastungen und Beschränkungen rechnen, die sich auch auf unsere Gesundheit auswirken können. Nutzen wir den Vormittag für alle Dinge, die noch zum Abschluss gebracht werden müssen, denn Saturn und Mars bauen in der Mondpause zusätzlich massive Spannungen auf.

Unsere Beziehungen werden von den negativen Mondenergien ebenfalls belastet. Wenn wir uns all zu sehr gehen lassen und diesen starken inneren Spannungen nachgeben, kann es für unsere Partnerschaften und Freundschaften gefährlich werden – und sogar zu endgültigen Trennungen führen. Wir sollten uns deshalb in allen Bereichen um Selbstbeherrschung bemühen!

.

.

Diese Mondpause zum Mond in Jungfrau wird uns einige Anstrengung kosten, denn wir fühlen uns allgemein schwermütig, träge und antriebslos. Gewöhnliche Tätigkeiten werden zu einer scheinbar unbezwingbaren Last und nichts macht wirklich Spaß, denn in der Mondpause mangelt es den meisten von uns an der nötigen Motivation.

Natürlich heißt das jetzt nicht, dass wir uns die ganze Mondpause lang nur hinsetzen und die Hände in den Schoß legen müssen. Grundsätzlich können wir sehr wohl aktiv werden, wir müssen nur genau planen, was wir zu tun haben und bei all unserem Handeln ganz besonders darauf achten, dass uns kein Fehler unterläuft.

Wenn der Mond Pause macht, sollten wir dies auch tun!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der großen Jupiter Neptun Konjunktion

Noch während der Mondpause zum Mond in Jungfrau wird um 13.48 Uhr die bedeutende Konjunktion von Jupiter und Neptun exakt, die beide in den Fischen stehen. Dieser Aspekt ist der ideale Zeitpunkt, sich mit dem Sinn seines Lebens zu beschäftigen. Was will ich noch erreichen? Was läuft gerade gut in meinem Leben und was macht mich glücklich? Alles Fragen, auf die man nicht so leicht eine Antwort weiß. Mit dieser Konjunktion fällt es uns jedoch viel leichter, der Antwort näher zu kommen.

Die Jupiter Neptun Konjunktion wird auch noch länger nachklingen. Im schönsten Fall erleben wir ein spirituelles Erwachen, das Grenzen überwindet und die Menschheit vereint. Motiviert von der Sinnsuche und dem Bedürfnis einer spirituellen Rückverbindung zum Göttlichen, könnte diese Konstellation für Hingabe, Vertrauen und Erlösung stehen. Außerdem ist die Zeit günstig für Wünsche ans Universum!

In dieser Konstellation ist Neptun sehr dominant, Jupiter bringt aber eine feurige Komponente mit ein. Wenn Feuer und Wasser zusammen kommen entstehen Energien, welche die Sicht auf die Dinge vernebeln wird. Die Suche nach der Wahrheit bekommt dadurch einen besonderen Stellenwert. Mittlerweile gibt es nicht nur eine durch Fakten belegbare, sondern auch gefühlte Wahrheit. Manchmal werden Fakten die nicht gefallen, kurzerhand durch Wunschbilder ersetzt, da die Schattenseiten von Jupiter und Neptun Größenwahn und Täuschung sind. So ist bei der Beurteilung von „wahr“ und „falsch“ größte Vorsicht geboten.

Trennen wir die Spreu vom Weizen!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau



.

Tierkreiszeichen Jungfrau

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Was die wenigsten wissen: Gold ist eines der frühesten bekannten Heilmittel. Für Paracelsus war Gold das höchste Heilmittel und Hildegard von Bingen verwies ebenfalls auf die Heilkraft des Goldes.

Die Kolloide im Gold inaktivieren Bakterien, desinfizieren Wunden und Entzündungen, unterstützen oder ersetzen Antibiotika, sie beruhigen das Nervensystem und unsere Psyche, verbessern die Gehirnleistung, fördern das Immunsystem und können den Körper entgiften.

.

***** .

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesundheits-Tipp – Beginnen wir jetzt mit einer Blutreinigungs- oder Entschlackungskur und verwenden dabei Brennnesseltee, denn dieser ist nun hochwirksam.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Topfen wir alle Zimmerpflanzen um, die mehr Platz brauchen, dann gedeihen sie besonders üppig.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>>

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Der abnehmende Mond lässt zudem die Haare langsamer nachwachsen.

Haushalt – Zum Waschen und Putzen brauchen wir jetzt besonders wenig Reinigungsmittel. Im Haushalt sollten wir auch allgemein für Ordnung sorgen.

Tages-Tipp – Schalten wir einfach alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir gänzlich aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Einkochen – Kochen wir keine Marmelade ein, denn bei diesem Mondstand wird sie schneller schimmlig.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

