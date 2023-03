Mondkraft heute 11. März 2023 – emotionaler Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute löst mit dem tiefgründigen Mond im Skorpion unterschiedliche Emotionen aus und öffnet den Blick für die Wahrheit. Mars befeuert die Gefühlswelt und belebt mit Venus die Partnerschaft. Merkur und Uranus vermitteln völlig neue Einsichten. Rechnen wir mit einigen Überraschungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Steinbock – Venus Sextil Mars – Merkur Sextil Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Unter dem Einfluss der Mondkraft heute gehen mit dem Mond im Skorpion die Gedanken eher in die Tiefe. Es besteht eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden. Wir haben zwar beim Mond im Skorpion das Bedürfnis nach Intensität, suchen aber instinktiv Situationen und Begegnungen, die tiefe, brodelnde und aufwühlende Emotionen bescheren.

Außerdem haben wir einen besonderen Sinn für Dramatik und menschliche Abgründe. Oberflächliches scheint uninteressant, weil wir die Wahrheit und den tieferen Sinn hinter allem suchen. Der tiefgründige Mond im Skorpion ruft zwar zum einen Leidenschaft und Sinnlichkeit hervor, aber andererseits können Streit- und Rachsucht unsere gesamten Beziehungen belasten.

Es gibt im Unterbewusstsein viele unterschwellige Wirkweisen, die – solange sie nicht anerkannt werden – zu unbeherrschten, irrationalen Reaktionen führen, Ängste, Hass und Zorn hervorrufen, aber auch zerstörerische Tendenzen freisetzen. Es ist schwer die Ursachen zu erkennen, weil manche Prozesse vom Bewusstsein allein einfach nicht gesteuert werden können.

.

.

Bisweilen sind wir sogar melancholisch gestimmt, denn Pluto, der Herrscherplanet des Skorpions, ruft auch die Tiefgründigkeit auf den Plan, was sich allerdings nicht immer in positiven Reaktionen äussern wird. Wir müssen vermehrt mit gänzlich unerwarteten Vorfällen oder zum Teil sehr heftigen Reaktionen rechnen. Die tiefgreifende Zäsur des Pluto-Einflusses bei diesem Mond im Skorpion kann durchaus als schmerzhaft in Erinnerung bleiben, allerdings hat die plutonische Energie auch ein enormes Heilungspotential! Jedoch muss alles losgelassen werden, was einer Regeneration – bis in die tiefsten Schichten des Unbewussten – entgegensteht. Lassen wir alle Emotionen zu, dann kann uns die Mondkraft heute zur tieferen Wahrheit führen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an: Umso feuriger wird das Sextil von Mars und Venus, denn die könnten unterschiedlicher kaum sein. Machen wir uns ab ca. 16 Uhr auf eine Extraportion Leidenschaft gefasst, denn die Liebesfunken werden dann nur sprühen. In einer bestehenden Partnerschaft finden wir Erfüllung, denn wir sind bereit viel zu geben, werden aber auch genauso viel erhalten können.

Doch wir wissen unter diesem Aspekt auch genau, wie wir resolut auftreten und unsere Grenzen ziehen können. Ganz allgemein gesehen erscheinen wir jedoch aufgeschlossen und lebenslustig. Da Mars immer etwas mit sportlicher Betätigung zu tun hat und Venus für die Ästhetik steht, werden wir möglicherweise dem Tanzsport oder der rhythmischen Sportgymnastik zugetan sein.

Durch ein Merkur Uranus Sextil werden uns am späten Abend völlig neue Einsichten geschenkt. Wir dürfen die nächsten beiden Tage mit himmlischen Überraschungen rechnen, die unser Herz und unsere Seele tief bereichern, wenn wir bereit sind, uns auf Unbekanntes einzulassen. Wir können unter dem Einfluss dieser Konstellation aber auch Probleme lösen und uns ganz konkret auf die Bewältigung der Zukunft stürzen. Wir sind durch die günstige Merkur-Uranus-Verbindung zudem in der Lage, schnell und effizient auf alles zu reagieren.

Dieses Merkur Uranus Sextil stärkt unsere Willenskraft und macht uns generell aufgeschlossen, unabhängig und freiheitsliebend. Besonders energisch zeigen wir uns darin, alte Strukturen zu reformieren. Wir legen Wert auf unsere Autonomie und da wir kein Risiko scheuen, wenn wir den Wunsch haben, ungewöhnliche Abenteuer zu erleben, sollten wir immer wieder für Inseln der Ruhe sorgen.

Lassen wir uns von der Leidenschaft anstecken und bringen neuen Schwung ins (Liebes-)Leben!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion



.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Wer Artischocke, Löwenzahn, Rucola & Co. in seinen täglichen Speiseplan aufnimmt, schenkt sich Energie und Lebensfreude, denn die darin enthaltenen Bitterstoffe stärken das gesamte Verdauungs- und Immunsystem. Sie wirken stark basisch und sorgen für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem wird die Verbrennung der Fettzellen angekurbelt, so dass das Abnehmen leichter fällt.

Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe eine sinnvolle Ergänzung.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Jeder Mensch ist von Natur aus gesund, ganz und vollkommen. Krankheit entsteht nur, wenn wir aus dieser naturgegebenen Ganzheit herausfallen. Das Leben in der fünften Dimension eröffnet uns Wege, um immer bewusster zu werden und uns tiefgreifend zu entwickeln. Zugleich sind wir gefordert, uns den Energien um uns herum anzupassen.

Bringen wir Körper, Seele und Geist wieder in Harmonie mit dem höchsten Bewusstsein!

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Gerade in diesen Zeiten sehnen wir uns nach Liebe und Geborgenheit und die Umarmung von einem lieben Menschen. Das muss nicht zwingend der Partner sein, denn fast noch wichtiger sind Freunde. Sie sind Ausruhplätze für die Seele – seien wir auch selbst ein guter Freund.

.

Gute Freunde gehören zu den Kraftquellen in unserem Leben. Umgeben wir uns mit Menschen, die sich so geben, wie sie sind, die stets das Positive sehen und die uns liebevoll und ehrlich bei unseren Zielen unterstützen.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser. Wer jetzt seine Pflanzen gießt, führt lebendige Mondkraft zu und die Pflanzen gedeihen besser.

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Stärken wir unser Immunsystem mit einem langen Spaziergang, aber ziehen wir uns warm an.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad.

Haushalt – Die aktuelle Mondphase eignet sich perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

