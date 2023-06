Mondkraft heute 11. Juni 2023 – Pluto rückläufig im Steinbock – Merkur in Zwillinge

Die Mondkraft heute zeigt mit Pluto rückläufig im Steinbock auf, was nicht mehr stimmt. Merkur wechselt in die vielseitigen Zwillinge und schenkt neue Einsichten. Der Mond im Widder sorgt für einen deutlichen Energieschub! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 15.22 Uhr im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in Löwe – Pluto rückläufig im Steinbock – Merkur in Zwillinge.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vieles gelingen kann, wenn wir im Überschwang der Gefühle nicht übertreiben.

Mondkalender und Mondkraft heute – Pluto im Steinbock – Merkur in Zwillinge

Pluto, der am 1. Mai seine Rückläufigkeit im Wassermann begonnen hat, wechselt heute um 11.32 Uhr wieder zurück in den Steinbock, wo er bis zu seiner Direktläufigkeit am 10. Oktober 2023 auch bleiben wird. Die “Alles Neu”-Mentalität trifft in seiner Rückläufigkeit nun auf die knallharte Konsequenz des Steinbocks und enthüllt unsere dunkle Seite gleich mit. Pluto wirbelt alles Bestehende noch einmal durcheinander, so dass wir um eine Veränderung nicht mehr herum kommen werden.

Wenn Pluto im Sternzeichen Steinbock rückwärts läuft, geht es um die Themen Struktur und Stabilität, die uns am meisten beschäftigen werden. Vor allem beruflich kann es uns jetzt reizen, mal was komplett anderes zu machen oder uns im Job weiter zu entwickeln. Der Steinbock strebt nämlich immer nach neuen Chancen und will vorwärtskommen.

Lassen wir uns darauf ein, wenn Pluto rückläufig uns zeigt, was nicht mehr stimmt. Durch seine Steinbock-Energie wissen wir ganz genau, was zu tun ist. Dazu gehört aber auch, ab und zu eine Pause zu machen, damit wir den Überblick behalten und klare Entscheidungen für uns und unser Leben treffen zu können.

.

.

Um 12.21 Uhr verlässt Merkur den ernsthaften Stier und wechselt in die Zwillinge. In diesem Tierkreiszeichen bringt uns Merkur durch einen luftig-leichten Einfluss viel kommunikative und fröhliche Lebensenergie, wir sind sehr gesellig und bestrebt, Verbindungen zu anderen Menschen einzugehen – auch wenn diese nicht immer von Dauer sind. Wir erhalten aber auch genug Energie, um uns für etwas gänzlich Neues zu öffnen, so dass Merkur in Zwillinge eine wertvolle Unterstützung für den transformierenden und rückläufigen Pluto im Steinbock ist. Durch Merkur in Zwillinge sind wir außerdem bereit, uns mit anderen auszutauschen, um gute Ratschläge und Inspirationen zu bekommen, die wir idealerweise annehmen sollten, wenn wir uns mit Problemen herumschlagen, für die wir noch keine Lösung gefunden haben. Das Bedürfnis und die Bereitschaft zu verhandeln und kreative neue Ideen zu erörtern wachsen ebenfalls deutlich. Mit brillanten Ideen und Offenheit gegenüber allem Neuen können wir durch Merkur in Zwillinge unseren Alltag bereichern. Möglicherweise erhalten wir auch eine unerwartete Nachricht, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Wir arbeiten gerne und erzielen Erfolge durch unsere eigenen Verdienste. Endlich zeigt sich dann auch wieder ein Licht am Horizont, denn erste konstruktive Ansätze dessen, was in Zukunft sein wird, werden wahrnehmbar. Lassen wir keinen Stein auf dem anderen und krempeln unser Leben um!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Ohne spürbare Mondpause hebt der tatkräftige Mond im Widder ab 15.22 Uhr das Energieniveau deutlich an und lässt uns zwei Tage lang auf Hochtouren laufen. Der Mond im Widder löst stürmische Mondenergien aus, die sich zum einen durch starke Emotionen zeigen, aber auch unsere Lebensenergie und Willensstärke wieder antreiben.

Wir haben ein unerschütterliches Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten, so dass durch die Widder-Energie jetzt die beste Zeit ist, um Schwieriges anzupacken, denn klare Vorstellungen und die nötige Durchsetzungskraft werden uns zum gewünschten Ziel führen.

Für berufliche Ziele oder auch für das Gelingen neuer Projekte sind wir bereit, aktiv zu werden und – wenn nötig – auch zu kämpfen. Wir brauchen es, gefordert zu werden und in Bewegung zu sein, brauchen das Gefühl, hinter jeder Ecke könnte etwas Spannendes auf uns warten.

Allgemein herrscht eine optimistische, energiegeladene Stimmung und wir können diese tatkräftigen Energien nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, denn die Zeit ist günstig, um Raum für Neues zu schaffen.

Mobilisieren wir unsere ganze Energie für ein Ziel, das wir erreichen wollen!

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder



.

Tierkreiszeichen Widder

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt aber auch die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Durch die Zugabe von Milchsäurebakterien und die anschließende Fermentierung wird der Löwenzahn-Extrakt noch zusätzlich verstärkt.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Was wäre, wenn wir die Narben, die das Leben uns zugefügt hat, nicht mehr verstecken müssten? Wenn unsere Verletzlichkeit keine Schwäche mehr darstellt, sondern eine Chance auf Wachstum? Kintsugi ist die alte japanische Kunst, zu reparieren, was zerbrochen ist. Kintsugi kann uns durch schwierige Zeiten tragen und ermöglicht es uns, nach Niederlagen ein neues Leben aufbauen zu können, das noch erfüllter ist als das alte.

.

*****

.

. Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir haben viel zu viel zu tun: Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

.

Lernen wir zu unterscheiden, was wirklich wichtig ist und worauf wir unseren Fokus richten sollten. Wenn wir unser Leben vereinfachen, finden wir auch unsere innere Balance.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Achten wir darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Trinken wir auch viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren, die der Widder-Mond auslösen kann!

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Topfen wir unsere Zimmerpflanzen um, dann wachsen und gedeihen sie wieder besser.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um mögliche Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen.

Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

