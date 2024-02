Mondkraft heute 11. Februar 2024 – Mond in Fische am Portaltag

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Mond in Fische an diesem Portaltag neue Seelenenergie. Uranus und Jupiter bringen wertvolle Impulse mit sich. Nutzen wir die Chancen, die sich heute bieten werden! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Mond Sextil Uranus – Mond Sextil Jupiter – Mond am Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gedanken sind in der Lage, uns in eine andere Welt zu tragen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Fische am Portaltag

Der Mond in Fische schenkt durch seine spirituelle Kraft an diesem Portaltag mehr Seelenenergie und besonders mit Meditation können wir unser Seelenleben positiv beeinflussen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren. Es entsteht eine neue Achtsamkeit gegenüber unserer Gesundheit und gegenüber dem Respekt für den Raum unserer Mitmenschen.

Nähe und Distanz werden durch die kosmischen Einflüsse neu geregelt, harmonisiert und ausgeglichen. Alles was uns bis jetzt noch davon abgehalten hat, unsere Lebensenergie fließen zu lassen, können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische verwandeln und heilen.

Wir werden außerdem auf besondere Weise in Beziehung zu unserem Seelenleben gebracht, denn der Fische-Mond beeinflusst unser Empfinden, die Phantasie und auch unsere Träume. Achten wir deshalb verstärkt darauf was wir träumen, denn gerade jetzt kann dies eine wertvolle Inspiration sein.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>> .

Ein Sextil zwischen dem Mond in Fische und Uranus im Stier verleiht uns große Aufmerksamkeit sowie Überzeugungskraft. Mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit können wir deshalb alles erledigen, was anfällt.

Uranus bringt aber auch emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt heute gut nutzen. Uranus hilft uns zudem dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

Nehmen wir die Impulse dankbar an und lassen uns keine der sich bietenden Chancen entgehen!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische am Portaltag

Eine besonders förderliche Verbindung geht der Mond in Fische mit Jupiter ein, die Glück und Erfolg bringen kann. Jupiter wirkt auf uns inspirierend und unterstützt den Einfluss von Zeichenherrscher Uranus in seiner Zielstrebigkeit. Wir haben deshalb eine glückliche Hand bei Unternehmungen und sollten die wertvollen Impulse nutzen, um so manches auf den Weg zu bringen.

Durch den Einfluss von Jupiter haben wir außerdem die Möglichkeit, uns mit einem tieferen und persönlicheren Gerechtigkeitsgefühl in Verbindung zu bringen. Wir können zudem unsere Glaubensmuster überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Wenn wir unter unseren Möglichkeiten gelebt haben, ist ein Wachstum möglich. Haben wir aber zu hohe Erwartungen, dann gilt es diese zu relativieren.

Wenn wir auf uns selbst vertrauen, können Wunder geschehen!

.

Wie du diesen Tag am besten nutzen kannst, erfährst du hier >>>

.

.

Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.