Mondkraft heute 11. August 2023 – Zwillinge-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen löst durch einen negativ eingestellten Mars explosive Energien aus. Neptun sorgt während der Mondpause für Belastungen. Betrachten wir das Leben aus einer anderen Perspektive! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Löwen – Mond Quadrat Mars – Mond Quadrat Neptun – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vermeiden wir unbedachten Reaktionen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Die explosiven Energien von Mars sorgen durch eine Quadratstellung zum Mond in den Zwillingen für massive Belastungen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

So treibt uns ein Quadrat zum Handeln an und fordert uns auf, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Quadrate symbolisieren also diejenigen Bereiche, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei augenscheinlich negativen Einflüssen Erfolge erzielen zu können. Zorn der jäh aufflammt und impulsive Handlungen können jedoch durch die negativen Einflüsse von Mars großen Schaden anrichten.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.