Mondkraft heute 10. November 2023 – Merkur in Schütze – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage sorgt durch Karmaplanet Saturn für einen emotional schwierigen Tag. Merkur im Schützen aktiviert eine mentale Energie und macht offen für Neues. Erkennen wir den Sinn hinter allem, was geschehen ist! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage – Mond Quadrat Saturn – Merkur im Schützen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Welt steckt voller kleiner Freuden. Man muss sie nur sehen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage und Merkur in Schütze

Besondere Achtsamkeit verlangt heute Karmaplanet Saturn, der uns durch ein Quadrat zum Mond in der Waage einiges abverlangen wird und Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit mit sich bringen kann. Bei dieser Konstellation wird vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Durch diese Mond-Saturn-Spannung sind wir innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt.

Unser Augenmerk sollten wir jedoch heute verstärkt auf den Zeichenwechsel von Merkur legen, der bereits um 7.25 Uhr in den optimistischen Schützen wechselt. Mit Merkur im Schützen zeigen wir uns vielseitig interessiert und aufgeschlossen für Neues, wobei wir uns nicht zu schade sind, um mit Hand anzulegen.

Angeregt durch die verstärkte mentale Energie gehen wir unvoreingenommen auf die Umwelt zu, wobei wir Gespräche gut analysieren können und dazu fähig sind, das Erlebte und Gesehene einzuordnen. Imagination, Logik, Urteilsvermögen und Intellekt sind positive Merkureigenschaften, doch andererseits kann der Schütze-Merkur auch für hitzige Diskussionen sorgen, wenn man nicht ein wenig auf seine Wortwahl achtet. Also Vorsicht!

.

.

Durch Merkur im Schützen streben wir danach, Wissen und Erkenntnis zu erlangen, wobei wir auch bereit sind, weite Wege zu gehen um dieses Wissen zu erlangen. Wir neigen zudem zum Philosophieren und wollen über den Sinn des Lebens zu diskutieren. Unter günstigen Bedingungen erkennen wir auch den „Sinn“ von den Dingen, die uns in den vergangenen 11 Monaten passiert sind.

Der Schütze-Merkur bringt zudem für viele erfreulichen Rückenwind im Job, bei Projekten, in geschäftlichen Belangen sowie auch bei Lernaktivitäten. Es wird nicht nur unsere Neugier geweckt, sondern auch unser Optimismus und ein philosophischer Zugang zu so manchem Themen.

Nutzen wir die mentale Energie, um neue Ideen zu entwickeln, die sich auch umsetzen lassen!

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur im Schützen

Merkur im Schützen bringt als Geschenk neue Visionen und testet unsere Flexibilität für unerwartete Möglichkeiten. Er unterstützt unsere lange gehegten Träume und Wünsche und fördert zudem unser spirituelles Wachstum.

Allerdings hat die Schütze-Energie von Merkur nicht nur sonnige Seiten, denn wir könnten das Problem haben, dass wir uns zu sehr in unsere vielfältigen Interessen zersplittern. Dann besteht die Gefahr, dass wir vor lauter Theorien nicht den nächsten praktischen Schritt erkennen können.



Mit Merkur im Schützen streben wir auch nach Gerechtigkeit und Fairness. Wir sind freimütig im Denken, weltoffen, aufgeschlossen und vielseitig interessiert. Zudem sind wir ständig auf der Suche nach Idealen und nach höherer Bildung. Durch die Schütze-Energie haben wir einen unerschütterlichen Optimismus, sodass wir alle Ziele, die wir nun anstreben, auch erreichen können.

Geben wir nicht auf, dann wird uns der Erfolg gewiss sein!

.