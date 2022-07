Mondkraft heute 10. Juli 2022 – Mond in Schütze – Wendepunkt

Die Mondkraft heute bringt nach der von Pluto sowie Neptun positiv beeinflussten Mondpause mit dem Mond in Schütze frischen Wind in den Alltag. Die kraftvolle Verbindung von Sonne und Uranus sorgt für eine positive Wendung. Setzen wir alle Pläne in die Tat um! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 10.35 Uhr im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond in Schütze – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Widder – Mondpause – Wendepunkt – Mond Sextil Pluto – Mond Trigon Neptun – Sonne Sextil Uranus.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir uns bis zum Mondwechsel nichts vor und verbringen die Zeit der Mondpause in völliger Ruhe – Der Mond in Schütze bringt die Energie zurück!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in Schütze – Wendepunkt

Pluto und Neptun sorgen mit positiven Einflüssen dafür, dass die Mondpause, die um 6.35 Uhr beginnt und um 10.35 Uhr endet, uns nicht zu sehr einschränkt. Neptun in Fische bereichert durch ein Trigon zum Mond nicht nur die Zeit während er Mondpause, sondern begleitet uns den ganzen Tag mit seiner positiven Energie. Eine erhöhte Sensibilität und interaktive Feinfühligkeit verzaubert und veredelt dabei die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Grundstimmung des Alltages spürbar, sodass ein weitgehend harmonisches Zusammenleben möglich wird. Außerdem können sich innere spirituelle Erlebnisse wohltuend auf die eigene Stimmung auswirken.

Mit Pluto im Steinbock, der sich mit dem Mond zu einem Sextil verbindet, können wir unsere Gefühlswelt positiv beeinflussen. Außerdem verleiht uns der Pluto-Einfluss große Widerstandsfähigkeit, starkes Selbstvertrauen, positive Energie, durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden.

Nach der Mondpause übernimmt dann der dynamische Mond in Schütze die Regie und fordert uns dazu auf, die eingefahrenen Gleise zu verlassen und neuen Schwung in unseren Alltag zu bringen. Richten wir unseren Blick wieder voller Optimismus in die Zukunft und trauen wir uns auch, Träume und Visionen in die Realität umzusetzen. Die Bereitschaft wächst, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, die angestrebten Ziele zu erreichen.

Die Mondkraft heute versetzt uns mit dem Mond in Schütze in eine Aufbruchstimmung, so dass wir mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht immer wieder dazu angetrieben werden, zu neuen Ufern aufzubrechen. Wir sind voller unbändiger Lebensenergie, können aus dem Vollen schöpfen, haben Lust auf Reisen und eine Horizonterweiterung.

Sollten sich uns unerwartete Hindernisse in den Weg stellen und unseren Erfolg und unser Wachstum ausbremsen, sorgt der Mond in Schütze dafür, dass wir selbst unter noch so widrigen Umständen alle Hürden überwinden können. Es warten auf uns jetzt mehr Entfaltung, Expansionsmöglichkeiten, neue Chancen und neue Gelegenheiten – Wir müssen diese nur zu nutzen wissen.

Schlagen wir eine neue Richtung ein und blicken nach vorne – gespannt und voller Vorfreude, was als nächstes kommt.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze am Wendepunkt

Neben dem starken Einfluss von Neptun in Fische, können wir besonders von einem kraftvollen Sextil zwischen der Sonne im Krebs, die zugleich als Zeichenherrscher vom Schützen eine besondere Energie spüren lässt, und Uranus im Stier profitieren. Bei dieser Verbindung treffen die Willens- und Schöpferkraft der Sonne auf die Wandlungskraft von Uranus. Wir dürfen uns über eine positive Wendung freuen, die unser Leben bereichert und für so manche Überraschung sorgen wird.

Wir zeigen uns sehr entschlossen, wenn es um die Umsetzung von Ideen geht und stehen allem Neuem sehr offen gegenüber. Daher führen wir einige Unternehmungen erfolgreich durch, die andere gar nicht erst wagen würden, so dass unser Werdegang nicht aufzuhalten ist. Aufgrund unser gut entwickelten Intuition können wir eine Situation sofort richtig und vernünftig beurteilen.

Es ergeben sich viele plötzliche Lebenswendungen, Orts- und Berufswechsel, die jedoch meist positiv sind und deshalb in Erwägung gezogen werden sollten. Außerdem wird unser Interesse für esoterische Wissensgebiete geweckt, wobei wir uns besonders für die Astrologie aufgeschlossen zeigen.

Lassen wir uns auf neue Lebenswege führen!

»Jede Krise birgt auch ein unglaubliches Potenzial für Erneuerung und Wachstum!« Martin Zoller.

Mondkraft heute mit Neptun in Fische



Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane





Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit. Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn: Unsere Leber leidet still.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Nutzen wir die kreativen und schöpferischen Impulse, um den Beginn einer neuen Lebensphase anzustoßen.

Es gibt kein Patentrezept für das Morgen, aber einen Weg, mit Gedankenkraft unsere Ziele zu erreichen. Mit Hilfe von grundlegendem Wissen können wir unser Leben in neue Bahnen lenken. Wagen wir den Schritt, die alten Wege zu verlassen und uns für etwas zu öffnen, das voller Überraschungen ist. Gestalte dein Leben einfach neu!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport besonders auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Tages-Tipp – Wir können alles loslassen und so auch unsere innere Balance wiederfinden. Und dann: Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Schütze vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Scharfgabe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

