Mondkraft heute 10. Februar 2023 – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage bringt einige Probleme und Störungen der Gefühlswelt mit sich. Merkur und Pluto lösen widersprüchliche Energien aus. Mars kann den Spannungen entgegenwirken. Vermeiden wir unüberlegte Handlungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in Fische – Mond Trigon Mars – Merkur Konjunktion Pluto.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Aufgaben oder Aktivitäten, die Körper und Geist gleichzeitig fordern, können die wirkenden Energien am besten kanalisiert werden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Wir geraten heute Nachmittag in ein Spannungsfeld, das für einen radikalen Stimmungswechsel sorgen wird. Die harmonische und ausgeglichene Stimmung, die der Mond in Waage normalerweise in uns ausgelöst hat, erhält durch disharmonische Schwingungen einen Dämpfer, so dass wir immer wieder mit Hindernissen rechnen müssen, die es zu überwinden gilt. Unsere nervliche Belastbarkeit ist sehr gering, was mitunter zu Überreaktionen führen kann, die viel Porzellan zerschlagen, wenn wir uns nicht beherrschen können.

Auch unter der Oberfläche glosende Konfliktherde oder neue Konfliktfelder tauchen wie aus dem Nichts auf. Die spannungsgeladenen Energien können für Überreaktionen sorgen, die so manchen Streit auslösen werden. Vor allem in unseren Beziehungen kommt es dann zu einer Zerreißprobe, die zu großen Zerwürfnissen bis hin zu Trennungen führen kann, wenn wir nicht bereit sind einzulenken.

Destruktive und disharmonische Gedanken machen es uns schwer, die vom Waage-Mond ausgelöste Sehnsucht nach Harmonie und Zweisamkeit zu stillen, da uns die Mondenergien nicht wohlgesonnen sind. Gehen wir sehr achtsam durch diesen Tag und schaffen nicht ungewollte Schwierigkeiten, die wir später bitter bereuen würden.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte – hier >>>

.

Zum Start in den Tag können wir jedoch durch ein Trigon von Mars zum Mond in der Waage die nötige Kraft für die herausfordernden Spannungsaspekte tanken. Unter diesem Mars-Einfluss haben wir mehr Lebenskraft und eine sorglosere Einstellung gegenüber der Zukunft. Wir strotzen am Vormittag nur so vor Aktivität, Energie und Schaffensdrang, so dass wir selbst schwierige Aufgaben mit Bravour meistern können. Wir sind außerdem in der Lage, uns selbst und andere Personen richtig einzuschätzen. Wirken wir den schwierigen Einflüssen kraftvoll entgegen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Beeinflussen wird uns heute in erster Linie die Konjunktion von Merkur und Pluto, die durch ihre widersprüchlichen Einflüsse unsere Emotionen in Wallung bringen können. Achten wir ganz bewusst auf unsere Wortwahl, denn die Konfliktgefahr ist bei dieser Planetenkonstellation sehr hoch, so dass ein falsches Wort bereits einen Streit vom Zaun brechen lässt.

Wir neigen außerdem dazu, voreilige Schlüsse zu ziehen, ohne die Dinge von einer anderen Seite betrachtet zu haben. Vor allem Pluto wird jedoch bei dieser Konjunktion seinen starken Einfluss spüren lassen und löst intensive innere Spannungen aus, die unsere Gefühlswelt und persönlichen Beziehungen extrem beeinflussen können. Dies kann daher in der Begegnung durch heftige Gefühlsausbrüche zu einem direkten und schonungslosen Umgang mit anderen führen.

Die starken Pluto-Energien markieren auch einen entscheidenden Wendepunkt und führen einen tief greifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Leider kann es dazu manchmal nötig sein, dass einiges von dem zu Bruch geht, was bislang lieb und teuer gewesen ist. Auch wer sich immer mehr in ein Gespinst aus Lebenslügen – falsche Berufswahl, zu hohe finanzielle Verpflichtungen, eine unglückliche Partnerschaft – verstrickt hat, dem fliegt plötzlich alles um die Ohren. Pluto macht also radikal Schluss mit dem, was in unserem Leben nicht stimmt.

Gehen wir besonders achtsam mit den widersprüchlichen Energien um!

Mondkraft heute mit dem Mond in Waage



Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Waage

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Selber mahlen ist etwas für Menschen, die gerne selbst entscheiden. Darüber, woher das Getreide kommt, welche Sorte es sein soll und wann, wie fein oder grob es verarbeitet werden soll. Mit der elektrischen Getreidemühle legen wir selbst die Grundlage für eine gesunde, nährstoffreiche und genussvolle Ernährung!

Elektrische Getreidemühle >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Wir haben heutzutage körperlich und seelisch mehr denn je zu kämpfen. Das Immunsystem steht unter Dauerstress, Krisen bestimmen unser Dasein – und unsere Lebensweise ist nicht gerade dazu angetan, dass wir Ruhe finden und neue Kraft gewinnen. Es gibt jedoch eine unerschöpfliche Energiequelle, die wir nutzen und ankurbeln können, damit wir Tag für Tag mit mehr Energie durchstarten!

Schluss mit schlapp durch mehr Lebensenergie >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Man muss nicht immer diplomatisch sein, sondern kann seinem Frust und Ärger auch mal freien Lauf lassen. Ein Wutausbruch befreit und kann Veränderungen bewirken.

.

Das eigene Leben zu verbessern gelingt mit Kaizen – Statt sich unrealistisch große Ziele zu stecken oder einen radikalen Wandel herbeizuführen, kann man mit der japanischen Erfolgsformel Schritt für Schritt sein Leben verbessern. Kaizen kann perfekt auf alle Lebensbereiche angewendet werden: auf Gesundheit und Beruf ebenso, wie auf Beziehungen und die persönliche Entwicklung.

Kaizen: Großes erreichen durch kleine Schritte >>>

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut:

Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen.

Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Zimmerpflanzen jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden.

Haare – Wassermanntage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen.

Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll.

Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch.

Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen.

.

.

NUTZE DIE HEILKRAFT DER NATUR >>>.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden:

Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten.

Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Der Kalender mit Christina von Dreiens Zitaten lässt uns täglich erkennen, dass wir mit unseren Visionen unsere Realität erschaffen. Sie erinnert uns daran, das Höchste, Schönste und Gute jetzt hier zu manifestieren.

Lasst uns gemeinsam neue, höhere Ebenen leben, denn die Zeit ist jetzt da!

Christinas Visionen für eine neue Zeit >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Unverzichtbar für jeden Haushalt, in dem Gesundheit, Harmonie und Glück das Ziel sind.

Die Hildegard-Medizin >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.