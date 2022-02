Mondkraft heute 10. Februar 2022 – Zwillinge-Mond am Tag des Jupiter

Die Mondkraft heute mit dem Zwillinge-Mond lässt durch Leichtigkeit und Offenheit vieles einfacher erscheinen. Donnerstag ist der Tag des Jupiter und führt zu Wachstum und Erfolg – Alles ist möglich, aber nix ist fix! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: zunehmender Mond in Zwillinge – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur – Tag des Jupiter.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mutig den Weg der Veränderung und freuen uns auf Abwechslung in unserem Leben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Zwillinge-Mond am Tag des Jupiter

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Donnerstag ist der Tag des Jupiter und eignet sich hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen. Der Glücksplanet wirkt auf uns inspirierend und unterstützt den Zwillinge-Mond in seiner Kommunikationsfreude, denn wir verspüren eine unbändige Lust, uns mit Freunden zu treffen und mit ihnen auch mal etwas verrücktes zu erleben. Jupiter verspricht uns aber auch jeden Donnerstag Glück in der Liebe und beim Einkaufen. Außerdem ist es ein guter Tag für Veränderungen.

Wenn es ein Herzensprojekt gibt, haben wir mit dem Zwillinge-Mond – gepuscht durch den Tag des Jupiter – sehr gute Chancen für den nächsten Schritt der Verwirklichung. Wenig geeignet sind Zwillinge-Tage hingegen für leistungsbetonte und herausfordernde Aktivitäten. Beachten wir auch, dass der Zwilling 2 Gesichter hat und es schnell passieren kann, dass auf ein erfreuliches Ereignis umgehend ein unerwarteter Dämpfer die Freude trübt.

Alle Ampeln sind momentan auf grün und auf die Freiheit gestellt. Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Zukunft, dann können wir neue Wege finden, die uns Sicherheit geben und uns dazu ermuntern, sich allem Neuen komplett zu öffnen – auch wenn dies bedeutet, dass wir gewisse Risiken eingehen müssen, um unsere Ziele zu erreichen!

Die Mondkraft bietet uns mit dem Zwillinge-Mond gerade heute am Tag des Jupiter viele Chancen in allen Lebensbereichen. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn wir zu hoch hinaus wollen und zu überheblich an unsere Vorhaben herangehen, da wir eine Realisierbarkeit unserer Pläne noch nicht so recht abschätzen können.

Verzetteln wir uns nicht!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Zwillinge-Mond

Neben den glückbringenden Energien, die uns heute am Tag des Jupiter begleiten, werden wir auch von Saturn im Wassermann mit positiven Einflüssen verwöhnt, der sich zu einem Trigon mit dem Zwillinge-Mond verbindet. Das Trigon gehört zu den harmonischsten Verbindungen in der Astrologie und beschenkt uns mit Qualitäten, ohne dass wir uns hierfür anstrengen müssen. Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben, allerdings werden wir auch zum Nichtstun verleitet, so dass der harmonische Aspekt ungenutzt verpuffen kann, wenn wir ihn nicht zu nutzen wissen.

Dieses unterstützende Mond-Saturn-Trigon lässt uns voller Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein alle Ziele verfolgen, die uns ein gewaltiges Stück weiter auf unserem Weg zum Erfolg bringen können. Nutzen wir diese Konstellation und kümmern wir uns um unser Weiterkommen, wobei uns die Zwillinge-Energie aufgeschlossen für alles Neue macht und uns dabei unterstützt, mit der nötigen Leichtigkeit an die Dinge heranzugehen.

Lassen wir uns keine der Chancen entgehen, die uns die Mondkraft heute am Tag des Jupiter zur Verfügung stellt!

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

*****

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Körper und Seele im Einklang können viel beseitigen, was uns belastet. Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten!

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade heute einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Jetzt können wir unsere Pflanzen zurückschneiden, denn die Säfte der Pflanze sind am Rückzug. Dadurch „blutet“ die Schnittstelle nicht so stark und verheilt gut.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

