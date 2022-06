Mondkraft heute 1. Juni 2022 – sensibler Mond im Krebs

Die Mondkraft heute löst nach der Mondpause mit dem Mond im Krebs eine starke emotionale Energie aus. Venus rückt die Liebe in den Vordergrund und belebt die Beziehung. Nehmen wir uns vor einem aggressiven Mars in Acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 7.50 Uhr im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mond Sextil Venus – Mond Quadrat Mars – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

An Krebs-Tagen kann es schnell passieren, dass wir überempfindlich reagieren und in eine leichte Unruhe verfallen, denn die Stimmung ist gefühlsbetont und sentimental – Bleiben wir in unserer inneren Mitte und vermeiden Konflikte!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs nach der Mondpause

Die Mondkraft heute löst nach der Mondpause, die uns etwas kraftlos in den Monat Juni starten lässt, mit dem Mond im Krebs eine emotionale Energie aus, die uns empfindsamer macht. Lassen wir unseren Gefühlen ruhig einmal freien Lauf und nutzen wir die gefühlsbetonten Energien, um alles an die Oberfläche kommen zu lassen, was uns innerlich bewegt, denn einige Erkenntnisse können durchaus bereichernd sein!

Es geht beim Mond im Krebs auch um das Fühlen und Wahrnehmen der inneren Welten. Wir erhalten einen tiefen Einblick in unser Seelenleben und können durch diese Innenschau zu neuen Erkenntnissen gelangen. Es gilt auch zu erkennen, ob wir uns verbunden fühlen, ob wir unser Zuhause gefunden haben und ob wir diejenigen Menschen um uns haben, die uns Vertrauen, Geborgenheit und Liebe schenken können.

Unser Wunsch nach Sicherheit und Geborgenheit wird übermächtig, wobei vor allem unsere emotionale Sicherheit eine große Rolle spielt. Der sensible Krebs-Mond weckt zwar unsere gefühlvolle Seite, gleichzeitig sind wir aber besonders empfindlich und nicht gerade nervenstark, so dass wir auch mit Stimmungsschwankungen rechnen müssen, die für innere Unruhe sorgen können.

.

.

Die Mondkraft heute rückt durch eine positiv gestimmte Venus jedoch auch die Liebe wieder in den Vordergrund. Vor allem unsere Beziehungen können vom sensiblen Mond im Krebs deshalb profitieren, da er mit Liebesplanet Venus ein harmonisches Sextil bildet. Unserem Partner gegenüber hegen wir unter diesem Aspekt nur die besten Absichten, wobei diese Grundstimmung uns viel Wärme und Geborgenheit vermittelt, die wir gerne weitergeben.

Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir wieder Zuversicht, die für eine Weiterentwicklung der Beziehung wichtig ist, selbst dann wenn die Liebe auf wackeligen Beinen steht. Da wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen haben, wird man sich auch in die gleiche Richtung entwickeln und deshalb lange – oder sogar für immer – zusammenbleiben!

Lassen wir die Seele baumeln und konzentrieren uns ganz auf die Liebe!

.

.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

In Acht nehmen müssen wir uns heute vor dem Quadrat zwischen dem Mond im Krebs und Mars in den Fischen. Energieplanet Mars sorgt in dieser Konstellation dafür, dass sich eine aggressive Stimmung ausbreitet, so dass wir leicht die Beherrschung verlieren und uns gegen jeden Zwang auflehnen. Emotional gesehen ist unsere Stimmungslage sehr wechselhaft und wir fühlen uns schnell angegriffen. Wir ziehen unser eigenes Ding durch, ohne uns dabei von anderen dazwischenreden zu lassen. Daher kommt es aufgrund unterschiedlicher Ansichten oft zu heftigen Diskussionen.

Wir bestehen auf unsere Unabhängigkeit, und wenn wir diese bedroht sehen, wehren wir uns mit Händen und Füssen dagegen. Dabei kreieren wir oft Probleme, wo gar keine sind. Außerdem haben wir durch das Mond-Mars-Quadrat Probleme mit unserer Selbstkontrolle. Sollten wir uns nicht rechtzeitig um genügend Entspannung bemühen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn der Magen streikt, besonders dann wenn wir unseren Ärger immer nur hinunterschlucken.

Machen wir unserem Ärger ruhig einmal Luft!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs



.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Bei schwierigen Gesprächen oder bevorstehenden Herausforderungen sollten wir die Farbe Grün tragen. Grün ist eine Heilfarbe, denn sie sorgt für Harmonie, beruhigt die Atmung und entspannt die Muskeln. Zudem hört man auch besser zu und lässt sich leichter auf Kompromisse ein.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigem Gießen sowie Düngen aller Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle aufbauenden und straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Haushalt – Beim Mond im Krebs sollten wir die Hausarbeit sein lassen, weil sie nicht so recht klappen will. Außer beim Wäschewaschen wird nichts richtig sauber und wir müssen immer wieder von vorne anfangen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

