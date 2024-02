Mondkraft heute 1. Februar 2024 – Mondpause zum Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute sorgt in der Mondpause zum tiefgründigen Mond im Skorpion für emotionale Herausforderungen. Mars und Merkur bauen Hürden auf und verleiten zu übereilten Reaktionen. Meiden wir unbedachte Handlungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 21.38 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: abnehmender Mond in der Waage zum Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Steinbock – Mond Quadrat Pluto – Mond Quadrat Mars – Mond Quadrat Merkur – Mondpause.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Vieles wird uns heute nicht so leicht von der Hand gehen. Geben wir einfach unser Bestes!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Skorpion

Die kräfteraubende Mondpause zum Mond im Skorpion, die sich bereits am frühen Morgen durch eine anhaltende Müdigkeit bemerkbar macht, wird uns einen sehr holprigen Tag bescheren. Zudem sorgt ein Quadrat zu Pluto für massive Spannungen, die uns die ganze Mondpause hindurch belasten werden und für einschneidende Erfahrungen sorgen können.

Oft markiert Machtplanet Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb besonders während der Mondpause zum Mond im Skorpion darauf, was um uns herum geschieht!

Wir sind aufgefordert, uns eine Ruheperiode zu gönnen, denn durch die energieraubende Mondpause zum Mond im Skorpion, die um 10.04 Uhr beginnt und bis 21.38 Uhr anhält, ist dies besonders wichtig, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren.

Es besteht zudem eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Auch Merkur durchzieht die Mondpause immer wieder mit negativen Energien, da er ebenfalls ein Quadrat zum Mond bildet. Dadurch wird sich vor allem die Kommunikation heute als eher schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken. Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen. Wachsen wir über unsere Schattenseiten hinaus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond im Skorpion

Die explosiven Energien von Mars sorgen während der gesamten Mondpause durch eine Quadratstellung zum Mond zusätzlich für massive Belastungen. Zorn der jäh aufflammt und impulsive Handlungen können durch die negativen Einflüsse von Mars großen Schaden anrichten.

Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

Ziehen wir uns während der aufwühlenden Mondpause zum Mond im Skorpion immer wieder zurück!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage



.