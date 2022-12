Mondkraft heute 1. Dezember 2022 – disharmonischer Mond in Fische

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische löst disharmonische kosmische Einflüsse aus. Venus, Uranus und Merkur kippen die allgemeine Stimmung ins Negative und können schwere Konflikte auslösen. Verschieben wir alle wichtigen Aussprachen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in Fische – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun in Fische – Mond Quadrat Venus – Merkur Opposition Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Es besteht die Gefahr, dass wir kontrollierend, eifersüchtig oder zwanghaft reagieren. Gehen wir allen Streitigkeiten aus dem Weg, bevor diese eskalieren!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in Fische

Wir geraten heute in ein Spannungsfeld, das für einen radikalen Stimmungswechsel sorgen wird. Der sensible Fische-Mond erhält heute durch disharmonische Schwingungen einen Dämpfer, so dass wir immer wieder mit Hindernissen rechnen müssen, die es zu überwinden gilt. Unsere nervliche Belastbarkeit ist sehr gering sein, was mitunter zu Überreaktionen führen kann und unsere Stimmung auf den Nullpunkt sinken lässt.

Auch unter der Oberfläche glosende Konfliktherde oder neue Konfliktfelder tauchen durch eine schlecht gelaunte Venus wie aus dem Nichts auf. Die explosiven Energien können für Überreaktionen sorgen, die so manchen Streit auslösen werden und vor allem in unseren Beziehungen kommt es zu einer Zerreißprobe, die zu großen Zerwürfnissen bis hin zu Trennungen führen kann, wenn wir nicht bereit sind einzulenken.

.

.

Irgendwie scheinen wir heute ständig wie unter Strom zu stehen und neigen zu voreiligen Handlungen. Aber auch mit rebellische Ausbrüchen ist zu rechnen, mit denen wir uns gegen Bevormundungen zur Wehr setzen. Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen wird uns zudem einige Steine in den Weg legen. Aus der entstehenden inneren Unruhe heraus werden viele versuchen, die gewünschte Ausgeglichenheit und Harmonie durch übertriebene Selbstdisziplin zu erzwingen. Trotzdem wird es nicht ganz gelingen, das harmonische Gleichgewicht der Waage wieder herzustellen. Gehen wir allen Konflikten aus dem Weg, bevor es zu schweren Zerwürfnissen kommt, die alles zerstören können!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische

Merkur und Uranus befinden sich in Opposition zueinander befinden und beeinflussen unsere Stimmungslage, da diese negativen Energien in uns unerbittlich gegeneinander arbeiten. Wichtig ist, sich für die angezeigten Spannungen ein möglichst gut passendes Ventil zu suchen. Durch die Merkur Uranus Opposition sind wir sehr zerstreut, unkonzentriert, nervös, unberechenbar und aufbrausend.

Wir haben zwar viele ungewöhnliche Ideen, die sich aber nicht realisieren lassen und neigen daher dazu, uns zu verzetteln. In unseren Ansichten sind wir sehr wechselhaft und mit Urteilen oftmals vorschnell, was uns mitunter sehr taktlos erscheinen lässt. Dieser Spannungsaspekt beschleunigt zwar unser Denken, er bringt aber auch eine spürbare Hektik in unser Leben.

Unsere Gedanken lassen sich zudem nur schwer auf ein Ziel hin auszurichten, so dass es in unserem Kopf ganz schön rund gehen kann, ohne dass wir den ins Auge gefassten Zielen auch nur einen Schritt näher kommen. Unsere Ungeduld im Gespräch kann außerdem in unserem Umfeld Widerstände wecken, da wir durch unüberlegte und vorschnelle Äußerungen unser Gegenüber sehr verärgern können, was eine Freundschaft oder sogar eine Beziehung für immer beenden könnte.

Achten wir auf unsere Wortwahl, um die großen Konflikte zu vermeiden!

.

..

Die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische



.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Mit der Kraft der Natur können wir unsere Seele nähren und eine Oase der Entspannung schaffen. Gerade wenn kreisende Gedanken uns am Einschlafen hindern und zu viel Stress uns nicht zur Ruhe kommen lässt, finden wir in einer gereinigten und angenehmen Atmosphäre Erholung und können neue Kraft schöpfen.

.

*****

.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Jeder von uns kennt die Momente, in denen man ein wenig Ruhe oder Seelenbalsam benötigt. Die Zeit, in der wir leben, bringt uns immer wieder an unsere Grenzen und erfordert unsere ganze Kraft. Es gibt so viele unterschiedliche Situationen, in denen jedoch Räuchern uns von dem Ballast befreien kann und uns wieder näher zu uns führt.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Gönnen wir uns in Konfliktsituationen eine Auszeit, um wieder bei uns selbst anzukommen und den angestauten Energien und Gefühlen Raum geben zu können.

.

Selbstdisziplin ist nicht dasselbe wie innere Ruhe. Müssen wir im einen Fall gleichsam eine innere Tür zuschlagen, um die äußere Unruhe von uns fern zu halten, so handelt es sich bei der inneren Ruhe um eine stabile Kraft, die frei ein- und ausströmen kann.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

