Marsjahr 2023: Die kraftvollen Energien bringen Bewegung ins Leben

„Der Mars regt die menschliche Vorstellungskraft an wie kein anderer Planet. Mit einer Kraft, die mächtiger ist als die Schwerkraft, zieht er das Auge auf seine rot schimmernde Präsenz am Nachthimmel.“ – John Noble Wilford

Energieplanet Mars steht in der Astrologie für Tatkraft, Impulsivität und Mut.



Das Mars-Jahr startet mit Beginn des neuen astrologischen Jahres am 20. März und geht Hand in Hand mit der Kraft des Frühlingsanfangs.

Wir gehen unser Leben jetzt sehr viel energischer an und sind bereit, für eine Sache auch zu kämpfen. Ohne die Marskraft wäre es nicht möglich, Neues in die Welt zu bringen und unsere Ziele zu verwirklichen.

Das Marsjahr verspricht in jeder Hinsicht eine ereignisreiche Zeit – mit so mancher Veränderung.

Mit den magischen Kräften des Mondes können wir unser Leben in allen Bereichen verbessern. Wann immer eine wichtige Entscheidung ansteht oder man ein bisschen Unterstützung von oben gebrauchen könnte, erhält man wertvolle Orientierungshilfen, innere Klarheit und frische Energie durch das Mondorakel.

Moonology – Die Kraft des Mondes nutzen >>>

Was das Marsjahr 2023 mit sich bringt

Mit Kraftplanet Mars sind wir aktiv und fordernd.

Das Leben erleben, aktiv daran teilnehmen, Herausforderungen annehmen und keine Chance auslassen – das ist unsere Aufforderung für das Marsjahr 2023. Schwungvoll können wir alle Vorhaben anpacken, statt nur davon zu träumen. Endlich können wir zeigen, was in uns steckt, aber auch in der Liebe wird uns mehr Engagement abverlangt, sei es beim Flirten oder in der Partnerschaft.

Die gleiche Dynamik erfahren wir im Beruf, beim Sport und in der Freizeit. Wir werden zum Überflieger, wollen etwas schaffen und alle Ziele erreichen. Dass es bei so viel Energie auch zu Spannungen kommen kann, ist nicht verwunderlich. Doch mit Besonnenheit können wir uns das Marsjahr zunutze machen und viel Positives bewirken.

Im Marsjahr wird es für alle Sternzeichen darum gehen, das richtige Maß zu finden und die unbändige Mars-Kraft einzusetzen, um Dinge in Angriff zu nehmen. Wir müssen allerdings aufpassen, nicht zu ungeduldig zu werden, wenn mal etwas nicht funktioniert.

Mars hilft uns dabei, mehr Energie für unsere Herzensprojekte zu mobilisieren und mutig die ersten Schritte zu gehen. Selbst wenn wir dabei straucheln und fallen, gibt uns Mars die Kraft, wieder aufzustehen und einen neuen Anlauf zu wagen.

Ist die Kraft von Mars jedoch schwach oder eingeengt, kann das zu Frustration und Konflikten führen. In so einem Fall kann sich die Energie des roten Planeten ins Gegenteil wandeln und Rücksichtlosigkeit und Zerstörung hervorrufen.

Damit wären wir auch schon bei den Schattenseiten, die das Marsjahr durchaus mit sich bringen kann. Wenn die Mars-Energie nicht adäquat gelebt wird, zeigt sich ihr zerstörerisches Potenzial. Cholerische Züge werden sichtbar und blinde Wut führt zu Verletzungen, die nicht auf das Gegenüber begrenzt bleiben müssen. Auch ein selbstzerstörerisches Verhalten ist denkbar, wenn Grenzen nicht akzeptiert werden.

Während seiner Regentschaft unterstützt Mars folgende Eigenschaften:

Handlungsbereitschaft, Spontaneität, Engagement



Willenskraft, Selbstvertrauen



Risikobereitschaft, Kampfgeist, Veränderungswille



Eroberungslust, Leidenschaft



Das Marsjahr 2023 uns die 12 Sternzeichen

Widder – Berge versetzen:

Im Jahr deines Herrscherplaneten Mars kannst du einiges bewegen. Anvisierte Ziele gehst du aktiv an und beweist Durchsetzungsvermögen. Du hast einen Lauf, fühlst dich wohl in deiner Haut. Was du leistest, ist beachtlich; da werden andere nur staunen!

Stier – handfeste Projekte:

Für dich sollten die Dinge Hand und Fuß haben. Auf Luftschlösser baust du lieber nicht. Doch wenn etwas aussichtsreich und sinnvoll erscheint, hängst du dich rein. Erholung findest du in der Natur, im Garten oder bei Wanderungen. Du fühlst dich wunderbar lebendig.

Zwillinge – eine durchschlagende Frohnatur:

Mars lässt dich groß denken – da ist kein Platz für Kurzsichtigkeit oder Engstirnigkeit. Hast du eine Vision, nimmst du die Herausforderung an und behältst dein Ziel im Visier. Die Mitstreiter an deiner Seite spornen dich an.

Krebs – raus aus dem Kämmerchen:

Zurückhaltend war gestern! Im Marsjahr solltest du für deine Vorhaben eintreten und auch mal Zähne zeigen. Fairness behält für dich zwar dennoch höchste Priorität, aber du lässt dich nicht unterbuttern. Auch ein Krebs hat Ideen, die ernst zu nehmen sind.

Löwe – kontrollierte Kraft:

Ein Löwe braucht Schauplätze, um sich zu präsentieren, und Aufgaben, um sich zu profilieren. Daran soll es unter Mars nicht mangeln. Stress oder Ärger gehst du 2023 jedoch aus dem Weg. Du lässt dich nicht so leicht aus der Reserve locken.

Jungfrau – aufräumen und loslegen:

Wirf Ballast, der dich ausbremst, einfach über Bord. So kannst du deinen Blick nach vorn richten – zahlreiche neue Türen öffnen sich dir. Finde heraus, wer du eigentlich bist, was dich ausmacht, und weiche nicht zurück.

Waage – diplomatisch durchsetzen:

Auch wenn es nicht in deiner Natur liegt, gibst du dir einen Ruck und stehst für deine Anliegen ein! Sogar mit Diplomatie kann man sich behaupten – und darin bist du doch Profi! Mit klugen Argumenten und Hartnäckigkeit erreichst du deine Ziele.

Skorpion – pure Energie:

Es gibt etwas zu tun? Immer her damit! Du läufst auf zweihundert Prozent, steckst voller Elan. Widerstand gibt es für dich nicht. Deine Aufgaben sind dir wichtig und du ziehst sie konsequent durch. Im Marsjahr lassen sich ganze Welten bewegen!

Schütze – Stellung beziehen:

Mit Mars kannst du dich nicht länger hinter deinen Träumen verstecken – deine Meinung ist gefragt und gefordert. Also steh auf und blicke der Realität ins Auge. Trau dich! Du hast den nötigen Weitblick, um alles in konstruktive Bahnen zu lenken.

Steinbock – Ausdauer und Kampfgeist:

Bei der Aussicht auf ein gewinnbringendes Ergebnis lässt du nicht locker. Dafür ist dir kein Umweg zu weit. Mutig und selbstbewusst packst du deine Vorhaben an. Von deinen Zielen bringt dich nichts und niemand ab.

Wassermann – Offenheit fordern:

Vom Kämpfen hältst du nicht viel – von Freiheit dafür umso mehr. Und für diese kannst du mit Mars eintreten. Jeder darf so sein, wie er ist – diese Fülle bereichert das Leben. Für diese Toleranz lohnt es sich, Stärke und Einsatz zu zeigen.

Fische – Taten sprechen lassen:

Abtauchen ist im Marsjahr keine Lösung. Ob im Beruf, Sport oder privat, geh deine Aufgaben mutig an! Das stärkt dein Selbstbewusstsein. Träumen bringt dich nicht weiter, es bedarf realer Taten. Überrasche alle mit deiner aktiven Seite!

Wenn der Kraftplanet Mars die Regenschaft übernimmt, werden Macher-Energien frei, die uns vom Denken und Reden ins Handeln bringen.

Wer bereit ist, Wandel und Neues mit vollem Herzen zu akzeptieren und sich auf neue Erfahrungen einlässt, wird im Marsjahr 2023 in seinem Element sein.

Für alle anderen, wird es schwierig, denn es wird turbulent und auch ungewollte Veränderungen werden das Leben auf den Kopf stellen.

Das schnelle Tempo kann beunruhigend werden, doch mit dem Gedanken, dass ein Wandel auch positive Effekte im eigenen Leben hat, kann man sich immer wieder motivieren.

Seien wir mutig und nutzen die kraftvolle Mars-Energie für einen neuen Lebensweg.

Die Alpenschau wünscht euch ein kraftvolles und erfolgreiches Marsjahr 2023!

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

