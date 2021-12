Magische Rauhnächte – Loslassen… Transformation… Wandel

Die Magie der Rauhnächte führt uns in die Stille und Einkehr – in eine besonders magische Zeit des Wandels, des Loslassens und der Transformation.

Die magische Zeit der Rauhnächte trägt die größte transformierende Qualität des Jahres in sich. Viele von uns spüren bereits jetzt, dass wir uns in einem umfassenden Wandel befinden.

In dieser mystischen Zeit der Rauhnächte können wir tiefer in uns eintauchen und mehr über unser Leben erfahren, so dass wir uns auf eine neue Ebene in unserem Leben begeben können.

Die Rauhnächte sind eine sehr persönliche Zeit, in der wir in uns gehen, das alte Jahr verabschieden und uns für die Ereignisse des neuen Jahres öffnen.

Gestalten wir die magische Zeit der Rauhnächte bewusst mit – mit Ritualen, Segnungen, Räucherungen und Orakeln. Dein persönlicher Rauhnacht-Begleiter >>>.

Magische Rauhnächte

Die Rauhnächte eignen sich besonders gut, tief in die Magie dieser langen Nächte einzutauchen.

In dieser Zeit kommen wir unserer Essenz besonders nahe und dürfen uns dabei von allem verabschieden, was nicht mehr in unser Leben passt.

Damit gewinnen wir Raum für das Neue. Das eignet sich natürlich besonders gut für den Übergang in das neue Jahr, das wir dadurch mit kraftvollen Intentionen aus unserem tiefsten Inneren starten können.

Durch das Entzünden der Rauhnacht-Kerze erhalten wir Schutz, aber auch die Möglichkeit, die Türen zu öffnen für die Anderswelt, um mit ihr zu kommunizieren und uns mit ihr zu verbinden – Heilkräuter-Kerze „Rauhnacht“ >>>

Die 12 Rauhnächte 2021 und ihre spirituelle Bedeutung

Die 12 Rauhnächte bewegen sich um die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel herum. Dabei gibt es regionale Unterschiede. Meist versteht man darunter die Nächte von Weihnachten bis zum Dreikönigstag am 6. Januar des folgenden Jahres.

Die 12 Rauhnächte 2021 beginnen also nach geläufiger Definition am Heiligen Abend und reichen bis zu den Drei Heiligen Könige ins Jahr 2022 hinein.

Bereits vor den klassischerweise so betrachteten Rauhnächten liegt die Thomasnacht. Diese Nacht vom 21. auf den 22. Dezember ist auch als Wintersonnenwende oder im nordischen Raum aus Julfest bekannt und die längste Nacht des Jahres.

Der Heilige Abend vom 24. auf den 25. Dezember ist das zentrale Element des christlichen Weihnachtsfestes, wie es in der Westkirche gefeiert wird.

Zwischen den 31. Dezember und den 1. Januar fällt der Jahreswechsel. Diese Nacht liegt außerdem genau in der Mitte der 12 Rauhnächte.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Januar wird die Erscheinung des Herrn gefeiert und leitet den Dreikönigstag ein.

Jede der 12 Rauhnächte steht symbolisch für einen der Monate im nächsten Jahr und ist einem spezifischen Schwerpunkt gewidmet:

1. Basis und Wurzeln – Familie und Ahnen (24./25.12.; Zuordnung: Januar)

2. Innere Stimme und höheres Selbst (25./26.12.; Zuordnung: Februar)

3. Öffnung und Wunder (26./27.12.; Zuordnung: März)

4. Los- und Auflösung (27./28.12.; Zuordnung: April)

5. Freundschaft (28./29.12.; Zuordnung: Mai)

6. Bereinigung und Abschied (29./30.12.; Zuordnung: Juni)

7. Übergang und Neubeginn (30./31.12.; Zuordnung: Juli)

8. Geburt des neuen Jahres (31.12./1.1.; Zuordnung: August)

9. Segen (1./2.1.; Zuordnung: September)

10. Visionen umsetzen (2./3.1.; Zuordnung: Oktober)

11. Loslassen (3./4.1.; Zuordnung: November)

12. Transformation (4./5.1.; Zuordnung: Dezember)

Das Geheimnis der Rauhnächte verstehen

Die Zeit zwischen Weihnachten und dem Fest der Heiligen Drei Könige steckt voller Wunder und Geheimnisse. Zwölf »Rauhnächte« sind es zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar. Zwölf sagenumwobene Tage, die von alters her als eine heilige Zeit gelten.

Sie stecken voller Riten und Bräuche mit teils uralten, archaischen Wurzeln. Der bewusste Umgang mit den sogenannten Rauhnächten eröffnet uns einen tiefen Zugang für die Zeitenwende zwischen den Jahren und den möglichen Konsequenzen für unsere Zukunft.

Die Rauhnächte sind der Höhepunkt einer unheimlichen Zeit, die zugleich eine heilige Zeit ist, denn etwas Heilsames geschieht in ihr. Wenn an der Wintersonnenwende die Nacht am dunkelsten wird, dann geschieht das Wunder:

Das Licht wird wiedergeboren

Es nimmt unmerklich an Kraft zu und wird nach und nach das Unheimliche wieder zurückdrängen.

Das Alte geht und das Neue kündigt sich an.

Diese geheimnisvolle Zeit ist angefüllt von Märchen und Mythen, aber sie ist auch eine gefährliche Zeit, denn die Pforten der anderen Welt stehen weit offen und die Wesen, die dort hausen, dringen nun ungehindert in die Welt der Menschen ein.

Viele der Bräuche, die für die Zeit der Rauhnächte überliefert sind, sind daher mächtige Rituale, um sich gegen Geister und Dämonen zu schützen.

Diese Nächte sind sehr gut geeignet für die Befragung von Orakeln und um einen Blick in die Zukunft zu werfen.

Räucherrituale erleichtern den Zugang zu einer anderen Welt und heilige Magie ist in diesen Tagen besonders machtvoll.

Meditationen und Traumreisen während der Rauhnächte

Sagenumwoben, urtümlich, geheimnisvoll – die Tage und Nächte zwischen den Jahren gelten seit alters her als etwas Besonderes. Es ist eine Zeit der Besinnung, des Träumens, der Stille. In dem wir uns auf ihre besondere Atmosphäre einlassen, können wir Kraft für neue Wege schöpfen.

Sie laden uns ein, die Schönheit der Dunkelheit zu erforschen und darin unser eigenes Licht zu finden. Und es ist eine Zeit, unseren inneren Garten zu bestellen, auf dass er im kommenden Jahr wachsen und gedeihen möge.

Um alles was uns während der Rauhnächte begegnet in positive Schwingungen umzusetzen, eignet sich besonders das rote Sandelholzpulver. Diese Räucherung kann zu fast allen Gelegenheiten geräuchert und auch mit anderen Räucherungen gemischt werden.

Durch unsere Verbindung zu Himmel und Erde gestärkt, treten wir dann ins Neue Jahr!

Hilfreiche Meditationen in den Rauhnächten… 12 Tage für deine Seele >>>.

Während der Rauhnächte geht es im Wesentlichen immer um das Loslassen vom Alten und um das Eintauchen in unser wahres göttliches Selbst.

Das führt uns heraus aus einem eingegrenzten Ich-Bewusstsein, hin zu der ungeahnten Freiheit, die zu sein, die wir wahrlich sind.

Dies wird uns durch Impulse aus der göttlichen Matrix nähergebracht, was zugleich die transpersonalen und transdimensionalen Qualitäten sind, die uns zu unserem wahren Wesen führen.

Das Licht in uns selbst zu finden, passt symbolisch sehr gut zur dunklen Jahreszeit, wo es mehr um die Orientierung in unserem Inneren geht und weniger um äußere Reize.

Bereiten wir uns vor und tauchen dann ein in das Geheimnis der Rauhnächte!

Die Alpenschau wünscht Euch wundervolle Rauhnächte voller Magie und Mystik!

