Landwirtschafts-Simulator 22: Neue Features, neue Früchte

Der Landwirtschaftssimulator weckt bei vielen die Freude am Farmleben.

In ausgiebigen Gaming-Abenden können Felder gesät, gedüngt und geerntet werden. Doch so simpel wie es auf den ersten Blick klingt, ist das Leben auf dem Bauernhof letztendlich doch nicht.

Denn die Ausgaben müssen gut kalkuliert werden und die Fruchtfolge bestmöglich geplant werden. Wenn das Wetter nicht mitspielt, gehen außerdem große Teile der Ernte verloren.

Seit 2019 mussten Fans der Reihe auf einen neuen Ableger warten. Mit LWS 22 ist dieses Jahr nun endlich der langersehnte Nachfolger erschienen. In diesem Beitrag durchleuchten wir das Game auf Herz und Nieren.

LWS 22: Was ist neu?

In den Vorgängern von LWS war es nur durch Mods möglich, Obst anzubauen. Die Entwickler legten den Fokus zuvor auf die Landwirtschaft mit Getreide und Gemüse sowie die Viehzucht von Kühen, Schweinen und Co.

Mit dem neuesten Teil des Landwirtschafts-Simulator kommen allerdings neue Möglichkeiten ins Spiel, die bei den Fans wohl große Freude ausgelöst haben.

Bienen geben nicht nur Honig

Brandneu ist die Option, Bienen auf dem Bauernhof zu halten. Die Bienenstöcke produzieren Honig, der wie die anderen Güter der Farm verkauft werden kann. Doch neben dem Honig haben die Bienen einen weiteren tollen Vorteil, bei dem sich die Entwickler an der Faszination der Natur bedient haben.

Denn wie auch in der realen Welt, können die Bienen in LWS 22 dazu beitragen, die Felder zu bestäuben. Wer sein Bienenvolk neben Kartoffeln, Raps und Sonnenblumen hält, profitiert von der Bestäubung der fleißigen Tiere. Somit kann mit deutlich höheren Erträgen gerechnet werden.

Gewächshäuser: Mehr Möglichkeiten im Winter

In den früheren Teilen von LWS bestanden die Winter oft aus Leerlauf. Wer auf seinem Hof Tiere beheimatet, hatte meist keine andere Aufgabe, als sich um diese zu kümmern.

Ein Hof ohne Viehzucht bot im Winter so gut wie keine Beschäftigung. Schließlich wächst in diesen Monaten nichts auf den Feldern und der Farmer hat wenig Arbeit.

Doch durch ein neues Feature sollen die Winter in LWS 22 mehr Optionen zur Landwirtschaft bieten. Denn durch die neuen Gewächshäuser ist es möglich, auch im Winter frische Ernten einfahren zu können. Erdbeeren, Tomaten und anderes Obst und Gemüse können hier gesät werden.

Wenn der Hof über genügend Wasser verfügt, kann die Anschaffung solcher Gewächshäuser durchaus rentabel sein. Viel wichtiger ist allerdings die Tatsache, dass die Besitzer der Farm auch im Winter Beschäftigung haben.

Worum geht es bei LWS 22?

Wie auch in den alten Teilen liegt das Hauptaugenmerk auf der Gründung einer eigenen Farm. Wer gerne mal in die Welt eines Farmers eintauchen möchte, sollte unbedingt überlegen, das am 22. November erscheinende Spiel zu bestellen. Mit über 25 Millionen verkauften Exemplaren gilt der Vorgänger als einer der beliebtesten Simulatoren weltweit.

In verschiedenen Modi kann der Spieler einen eigenen Bauernhof gründen, der sich im Laufe des Spiels zu einer immer stärkeren Wirtschaftsmacht entwickelt – vorausgesetzt, man handelt ökonomisch. Denn je nach gewählter Schwierigkeit stehen am Anfang kaum bis wenig Mittel zur Verfügung, die Ausgaben scheinen allerdings gewaltig.

Gestartet wird oft mit wenigen Maschinen und relativ kleinen Feldern. Ziel ist es, die Felder der Map nach und nach aufzukaufen. In der Regel gibt es bei LWS verschiedene Maps, die dem Spieler zur Verfügung stehen. Diese unterscheiden sich durch die verschiedenen Regionen stark in der Optik und sorgen für eine stimmige Abwechslung.

Nach und nach errichtet der Farmer einen immer größer werdenden Fuhrpark, mit dem die Arbeiten immer effizienter werden. Da im Laufe des Spiels immer mehr Felder bewirtschaftet werden müssen, können Helfer eingestellt werden. Diese übernehmen einfache Aufgaben wie das Düngen der Felder oder die Ernte. Wer auf dem Nachbarfeld arbeitet, kann den Computergesteuerten Helfern bei ihrer Arbeit beobachten.

Teure Maschinen, Lotterie mit dem Wetter

Wer in die Welt von LWS 22 eintaucht, merkt schnell: Das Leben eines Farmers ist härter, als man es vermuten mag. Denn aufgrund der niedrigen Erlöse durch Verkäufe, die durch den Preisdruck der Hersteller entstehen, ist es nicht gerade leicht, eine wirtschaftliche Farm zu führen.

Helfer müssen bezahlt und die Maschinen angeschafft und gewartet werden. Doch zu den laufenden Kosten zählen auch Strom und Co. Es ist also enorm wichtig, immer mal wieder einen Blick auf das Konto zu werfen.

Auch das Wetter ist eine Sache für sich. Oftmals gleicht es dem Glücksspiel wie im Online Casino, ob das Wetter die Ernte gefährdet oder nicht. Wenn es im Spätsommer an Sonne mangelt und viel Regen fällt, könnten alle Früchte auf einem Feld verderben. Ein Szenario, welches jedem Farmer Alpträume bereiten sollte.

LWS 22: Entspanntes Spiel für lange Abende

LWS 22 bietet sich sicherlich perfekt an, mal in die Welt eines Farmers eintauchen zu können. Durch die Multiplayer-Funktion ist es sogar möglich, mit Freunden auf einem gemeinsamen Bauernhof zu arbeiten. Hierbei können Aufgaben besser aufgeteilt und Erfolge gemeinsam bestaunt werden.

Unbestritten enthält der LWS naturgemäß wenig Action. Doch dafür ist er auch gar nicht gemacht. Denn das was er darstellen soll, macht er ziemlich gut. In einer Welt, in der die Bauernhöfe mit der Zeit aussterben, bringt er der breiten Bevölkerung die Landwirtschaft etwas näher.

Wer schon immer mal Besitzer einer Farm sein wollte, wird mit LWS 22 garantiert glücklich werden.

