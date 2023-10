Klimawandel – Klimakrise – Klimalüge 2023: Die Wahrheit kommt ans Licht!

Am 21. Juni 2023 feierten wir alle unseren zweiten Geburtstag.

Es ist jenes Datum, für das Greta Thunberg zuvor das Ende der Welt vorausgesagt hatte. Auch viele andere Vorhersagen des Panik-Orchesters erfüllten sich nicht.

Politische Propaganda hat die freie naturwissenschaftliche Erkenntnis ersetzt und alle Ebenen der Gesellschaft erfasst.

Warum sich bezüglich der Klimalüge im Sommer 2023 die Wahrheit Bahn gebrochen hat, erläutern wir in folgendem Beitrag.

.

Kaum ein Thema bewegt die Menschen so sehr wie das Klima. Nicht erst seit Greta Thunberg und der Fridays For Future-Bewegung sind die Folgen des Klimawandels und die Notwendigkeit, das Klima zu schützen in den Fokus geraten. Doch trotz aller Präsenz in den Medien und im Alltag gibt es nach wie vor viele Missverständnisse und offene Fragen – Hier weiter.

Klimalüge 2023: Die Wahrheit kommt ans Licht!

Der Gardasee vertrocknet, der Region geht das Wasser aus, berichten viele Medien im Sommer.

Experten, Bauern, Touristen und Hoteliers vor Ort schüttelten den Kopf. Die Dürre sei kein Problem, so hieß es aus der Region. Die vielen Berichte darüber, die die Touristen verjagten, freilich schon.

Auch der “Badewanne der Wiener”, dem Neusiedler See, sagten Wetterfrösche und Klima-Kleber ein trockenes Ende voraus. Auch dort war es falscher Alarm.

Italiens zweitgrößtem See, dem Lago Maggiore, drohte ebenfalls die Austrocknung. Der Pegel des immerhin bis zu 372 Meter tiefen Sees sei in den vergangenen zwei Monaten um zwei Meter gefallen. Mittlerweile auch hier Entwarnung: die Pegel stiegen, alles ist wieder im Normalbereich.

Die grüne Politikerin Katrin Göring-Eckhart schlug Alarm, weil aufgrund des menschengemachten Klimawandels mitten in Deutschland bereits Wüstenbildung einsetzen würde. Der Beitrag der grünen Politikerin stellte sich flott als Fake News heraus, denn Göring-Eckhart zeigte in ihrem Beitrag nämlich die Lieberoser Wüste.

Dies ist ein alter Truppenübungsplatz, der nicht aufgrund des vermeintlich menschengemachten Klimawandels zur Wüste wurde, sondern durch einen Brand im Jahr 1942 und aufgrund tausender Panzer, die über die Jahrzehnte durch das Gebiet rollten.

Im Juli glühten die Wetterkarten!

Wie ein gelegter Waldbrand in Griechenland verbreitete sich die Horror-Vorhersage in ganz Europa: 48 Grad!

Die europäische Weltraumagentur ESA veröffentlichte Satellitendaten, die eine dramatische Hitzewelle mit Temperaturen bis 48 Grad Celsius in Südeuropa zeigen sollten. Beinahe schon zu heiß, um sich noch auf die Straßen zu kleben.

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verkündete Italien das Aus!

„Wenn es so weiter geht werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende“, schrieb er.

Dumm nur: Bei den ESA-Erhebungen handelt es sich um Landoberflächentemperaturen, die „signifikant höher als Lufttemperaturen“ seien.

Vergesst auch nicht den Hitzeschutzplan und die Warnung vor den ganzen Hitzetoten. Hierzu wurden Zahlen erfunden und gefälscht.

Wir können nun sagen: „Gott sei dank haben wir all das überlebt.“

Oder wir hören auf uns selbst anzulügen und sagen die Wahrheit: „Alles war eine große Lüge, um den Menschen Angst zu machen und Dinge durchzusetzen, die sie freiwillig niemals machen würden.“

Mittlerweile muss man sich schon ängstigen, dass man in die Schublade der „Klimaleugner“ fällt, wenn man die Wissenschaft und Medienberichte anzweifelt. Die Zensur nimmt bei dieser Thematik immer weiter zu. Warum? Weil eine Lüge mit allen möglichen Mitteln aufrecht erhalten werden muss – die Wahrheit steht ganz von allein.

Daher verpflichten wir uns lieber der Wahrheit, die immer am Ende ans Licht kommt. Die Frage ist nur – sieht es die Mehrheit der Menschen, was mit ihnen gespielt wird?

Auch, wenn sich etwas anderes herausstellt – die erste Meinung ist schwer zu brechen.

Ernst Wolff: Krisen-Tsunami

Quelle: Opinio – Die Alpenschau bedankt sich!

