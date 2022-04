Killervariante? Leidet Lauterbach an einer Persönlichkeitsstörung?

Mit seinen „Killervarianten“-Spekulationen hat Karl Lauterbach endgültig das Fass zum Überlaufen gebracht.

Wer Lauterbach zuhört, hat das Gefühl, einem Kind beim Spielen zuzuhören. In der Sekunde werden Dinge erfunden und einfach ausgesprochen.

Er nimmt keinerlei Rücksicht auf eine logische Abfolge und plappert munter drauflos, ohne darüber nachzudenken, was seine Worte vielleicht bewirken könnten.

Bekommt er zu wenig Aufmerksamkeit?

.

Eine Kata­strophe wie eine Pandemie ist kein unabhängiges Einzelereignis. Sie zieht unweigerlich alle möglichen anderen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Katastrophen nach sich. Sie kann Kettenreaktionen von weiteren Katastrophen anstoßen, und genau das tut sie oft auch. Je stärker die Welt vernetzt ist, umso häufiger erleben wir das.

Wir müssen unsere Lektionen aus diesen historischen Beispielen lernen, damit künftige Katastrophen uns nicht in den Untergang führen – Hier weiterlesen >>>.

.

.

Lauterbachs Märchen von der Killervariante

Um den deutschen Gesundheitsminister, im Volk auch als „Panik-Kalle“ oder „Klabauterbach“ bekannt, war es einige Tage ruhiger geworden.

Keine Auftritte, keine Talkshows, keine Zitate. Das dürfte sein empfindliches Ego so sehr verletzt haben, dass er nun fast im Stundentakt „Alarm!“ ruft.

Die Frage ist aber auch, weshalb Deutschland diesem Mann ständig eine Bühne bietet, obwohl er in der gesamten Pandemie von Anbeginn an mit seinen Einschätzungen immer daneben lag.

Nachdem die Corona-Beschränkungen vorerst teilweise aufgehoben wurden, fallen die Corona-Zahlen fast stündlich. Umso verbissener kämpft Bundesgesundheitsminister Lauterbach um sein Überleben.

Dabei lässt er sich kaum etwas Neues einfallen, die alten Klamotten werden nun aber so ins Extrem überzogen, dass viele (oder noch mehr?) Menschen in Deutschland beginnen, an der Gesundheit des Gesundheitsministers zu zweifeln.

So zuletzt mit einem Interview für die „Bild“, in dem er vor der „absoluten Killervariante“ des Virus warnte:

„Es ist durchaus möglich, dass wir eine hochansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killervariante“.

Diese Killervariante stehe praktisch schon vor der Türe, da sich das Virus nun immer schneller wandele. Mit dem Scheitern der Impfpflicht, dem Lieblingsprojekt von Lauterbach, seien ihr Tür und Tor geöffnet worden.

Nur nebenbei bemerkt: Ohne Maske trat Lauterbach mit seinen Panikaussagen vor die Kameras und erklärte, wie wichtig es wäre, freiwillig weiterhin Maske zu tragen.

.

Ist Lauterbach therapiebedürftig?

Die Person Lauterbach befindet sich zumeist im inneren Erleben, bekommt kaum etwas von der Außenwelt mit und plappert einmal dies, einmal das. Dabei müssen nicht einmal aufeinanderfolgende Sätze einen großartigen Zusammenhang aufweisen.

Seine Ex-Frau Angela Spelsberg, eine Fachärztin und Leiterin eines Tumor-Zentrums, formulierte ihre Wahrnehmung von Lauterbach einmal in einem Interview:

„Er stellt in der Öffentlichkeit immer sein soziales Gewissen in den Vordergrund. Privat habe ich ihn allerdings von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ich halte es für bedenklich, was in seinem Kopf vorgeht.“

Damit ist Frau Spelsberg nicht alleine. Viele Menschen erachten es als hoch bedenklich, was im Kopf des Lauterbach vorgeht.

.

.

Völlig unrealistische und inkompetente Aussage

Seine Aussage widerspricht der kompletten Virologie der Menschheit, denn Viren werden in ihrem Lebenszyklus immer ansteckender, dabei aber auch harmloser. Dass die Aussage vollkommener Humbug und bestenfalls dazu geeignet ist, um die Bevölkerung in Angst und Panik zu versetzen, stört die Presseagenturen nicht.

Nachdem die Mainstream-Medien weltweit bei Terroranschlägen innerhalb von wenigen Minuten ohne jegliche Fakten und ohne Hinzuziehen von Fachärzten stets eine Diagnose über den Geisteszustand des Täters stellen, erlauben wir uns auch, eine Diagnose zu Herrn Lauterbach zu stellen:

Im Englischen lautet der Fachbegriff für seine Symptomatik „Attention Whore„, auch bekannt als „Drama Queen“, „Fame Whore“, „Credit Whore“ oder „Media Whore“. Eine Person, die regelmäßig durch unangemessene Taktiken und Provokationen Aufmerksamkeit erregt.

Panikmacher Lauterbach erweckt zunehmend den Eindruck, an einer Histrionischen Persönlichkeitsstörung zu leiden:

Die histrionische Persönlichkeitsstörung ist durch theatralisches, affektiertes und gleichzeitig egozentrisches Verhalten gekennzeichnet. Die Betroffenen neigen dazu, starke, übertriebene Gefühle zu zeigen und haben ein starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und Lob. Sie stellen ihre Gefühle theatralisch dar und können dabei schnell zwischen unterschiedlichen Gefühlen hin- und her wechseln. Auf andere wirkt dieses Verhalten oft oberflächlich. Weiterhin haben sie eine geringe Frustrationstoleranz, so dass selbst kleine Anlässe oft zu einem starken Ausbruch von Gefühlen führen. Menschen mit einem histrionischen Persönlichkeitsstil – der einer histrionischen Persönlichkeitsstörung ähnelt, aber weniger stark ausgeprägt ist – neigen dazu, sich besonders ausdrucksvoll selbst darzustellen. Sie sind oft liebenswürdig und lassen sich stärker durch ihre Intuition leiten als durch analytisches, zielgerichtetes Denken. Solche Menschen sind leicht durch andere oder durch die äußeren Umstände zu beeinflussen und haben ein gutes Gespür für Atmosphäre. Oft neigen sie auch zu Unbeständigkeit. Sie arbeiten häufig in Berufen, in denen Selbstdarstellung eine Rolle spielt, zum Beispiel als Schauspieler. Quelle: Therapie.de

Die Seite Therapie.de beschreibt auch, welche Therapieansätze möglich sind. Definitiv nicht hilfreich ist die Übertragung von Verantwortung für das Gesundheitssystem eines Landes und die Ernennung zum Gesundheitsminister.

Die Behandlung der Problematik, unter der etwa 2-3 Prozent der Bürger leiden sollen, gilt als sehr schwierig, weil die Einsicht der Patienten in ihr Krankheitsbild fehlt. Sie halten sich für normal.

Es gibt leider keine Psychopharmaka, die hier helfen könnten – außer es liegt in Kombination eine Depression oder Angststörung vor.

Kurzum: Es wird immer wirrer! Ex-Bild-Chef Julian Reichelt spricht aus, was sich bislang viele dachten, aber kein Mainstreammedium zu veröffentlichen wagte:

„Karl Lauterbach redet jetzt von „Killervarianten“. Der Mann radikalisiert sich. Er gehört in kein Kabinett und auch in kein Interview mehr, sondern in Therapie.“

Quellen: PP und Report24



„Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer sie aber kennt, und sie eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher." – Galileo Galilei.

Das ist nicht Putins Krieg… Das ist der Dritte Weltkrieg…

Wir sind mittendrin in einer globalen Auseinandersetzung und die Welt steht nicht am Abgrund, sondern befindet sich schon im freien Fall und ist kurz vor dem Aufprall. Der dritte Weltkrieg läuft als Hybridkrieg auf vollen Touren, demnächst wird es eskalieren.

Eine andere Sicht auf die Geschehnisse…

