James Bond Feeling mit Alpenpanorama

Auch wer nicht unbedingt selbst spielt, denkt bei Casinos auch unmittelbar an James Bond.

Jeder, der die Filme gesehen hat weiß, wie glamourös, spannend und aufregend die Welt der Casinos sein kann.

Doch auch wer kein James Bond Fan ist, wird bei den nachstehend aufgeführten Alpencasinos ins Staunen kommen!

Alpen-Palast

Der Alpenpalast ist ein Casino der Alpen Casino GmbH.

Er bietet Spiel, Spaß und Abenteuer auf mehr als 1.500 m². Bei den Spielen gibt es Billard, Darts und Glücksspielgeräte aller renommierten Automatenhersteller Deutschlands. Das Highlight des Alpen-Palasts ist die besonders große Auswahl.

Spieler müssen hier nichts missen. Zudem ist der Service einwandfrei und Anreisende mit dem Auto finden hinter dem Gebäude ausreichend Parkplätze.

Spielbank Garmisch-Partenkirchen

Die Spielbank Garmisch-Partenkirchen liegt am Fuße der Zugspitze.

Sie bietet Ihren Besuchern neben der attraktiven Lage weiteren Glamour ohne Ende. Täglich zwischen 12:00 und 2:00 begrüßt die Spielbank ihre Spieler. Roulette, Poker, Blackjack, Dice52 und ein riesiger Saal mit nahezu 160 Spielautomaten bieten alles, was das Spielerherz begehrt.

Neben dem Casino können Gäste auch den hauseigenen Alpenhof besuchen. Dieser bietet alles von bayrischen Spezialitäten bis zur Haute Cuisine. Wer beim Speisen den Nervenkitzel nicht missen möchte, kann im Restaurantbereich des Roulette-Saals speisen.

Alpinen Casino Megève

Das Casino von Megève Mont Blanc ist ein Freizeitort, der bei den Touristen beliebt ist, die durch die Region reisen.

Das Casino bietet Spielautomaten der neuesten Generation, elektronisches Roulette, traditionelle Spiele, eine stimmungsvolle Café-Bar „Le Gallery Bar“, Ausstellungen, Veranstaltungen sowie einen Nachtclub „Le Rendez-vous“.

Gäste erhalten einen kostenlosen Zugang zum Spielsaal gegen Vorlage eines Personalausweises. Es wird zudem Wert auf angemessene Kleidung gelegt, da das Ambiente gehoben ist. Casino-Liebhaber werden dieses Casino lieben – und alle, die in Megève sind und einen Ort zum Ausgehen suchen, könnten ebenfalls vorbeischauen.

Casino Hotel Goldener Greif

Das Casino Kitzbühel befindet sich im Hotel Goldener Greif.

Kitzbühel ist ein beliebtes Ski-Gebiet und zieht mit seiner Pracht jährlich viele Besucher an.

Besucher des Hotels haben bei der Planung ihres Abendprogramms das Glück, dass das Casino gleich im Haus ist. Es ist mit dem Hotel durch einen eigenen Privatzugang verbunden und Spieler können dort auf zwei Ebenen Ambiente, Spiel und Spannung erleben und genießen.

Das Spielangebot des Casino Kitzbühel lässt keine Wünsche offen: Neben American oder French Roulette kann auch Blackjack, Poker oder an Spielautomaten gespielt werden. Das Spielsortiment wird regelmäßig aktualisiert.

Der Eintritt ins Casino ist natürilich ab dem vollendeten 18. Lebensjahr gegen Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises möglich. Auch hier wird auf angemessene Kleidung Wert gelegt, wobei diese ruhig etwas mehr casual sein kann.

Fazit

In den vorgestellten Alpencasinos kann jedermann Glamourfeeling bekommen.

Schauen Sie einmal nach, ob sich eines der Casinos in der Nähe ihres nächsten Urlaubsortes befindet – ein Besuch könnte sich lohnen. Die Casinos beeindrucken bereits mit ihrem Erscheinen. Sie sind elegant und hochwertig ausgestattet, facettenreich und eindrucksvoll.

Zudem sparen sie nicht an Spielangeboten, sodass viele verschiedene Spielertypen bedient werden und somit auch ihre Besucher, Spieler und Zuschauer. So haben die Casinos zusätzlich Bars, Restaurants und weitere beeindruckende Features.

Neben dem Besuch in Casinos werden aber auch Online Casinos immer beliebter.

Wer nicht gerne an festgelegte Öffnungszeiten, Orte und einen Dresscode gebunden sein will, kann auch an Spielautomaten für PC und martphone spielen.

