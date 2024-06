Heilfrequenz 432 Hz: Regenerierung von Körper und Seele

432 Hertz ist eine Tonfrequenz, die mit dem Menschen, der Natur und dem Universum im Einklang schwingt.

432 Hz Musik hat eine heilende Wirkung auf emotionaler und energetischer Ebene. Sie kann dabei helfen, negative Emotionen loszulassen und ein tieferes Gefühl von innerem Frieden und Glück zu finden.

Es ist eine Schwingung die sehr harmonisch auf den Körper wirkt, den Zellstoffwechsel fördert und bei der Synchronisierung unserer Gehirnhälften unterstützend und ausgleichend wirkt.

Welche Wirkung die Heilfrequenz 432 Hz hat, erklären wir euch in folgendem Beitrag.

.

Negative Gedanken und Informationen können täglich vielfach auf uns einwirken. Zu viele negative Informationen könnnen eine negative Lebenseinstellung bis hin zur Depression zur Folge haben. Durch gezieltes Zuspielen positiver Informationen kann diesem Prozess entgegen gewirkt werden. Das Leben ist schön – Genieße jeden Moment!

Glücklich sein und glücklich leben >>>.

Wirkung der Heilfrequenz 432 Hz

Die Heilfrequenz 432 kann negative Stimmungen ausgleichen, die Konzentration fördern, wirkt beruhigend und bringt den Körper und die Seele miteinander in Einklang.

Die Mönche auf der ganzen Welt verwenden 432 Hz Gongs. Die 432 Hz Frequenz verbessert die allgemeine Befindlichkeit. Dies bestätigen viele Hörer von 432 Hz-Entspannungsmusik.

Diese heilende Wirkung auf unsere Psyche, unsere Seele und unseren Geist kann dazu führen, dass sich emotionale und energetische Blockaden in uns lösen, wir negative Erlebnisse und Erfahrungen besser verarbeiten und von bestimmten Dingen loslassen können.

Folgende positive und heilenden Wirkung hat das Hören von 432 Hz Musik auf Körper und Seele:

fühlbar entspannende Wirkung

führt zu innerer Ruhe und Gelassenheit

heilsame Wirkung auf Körper und Seele

der ruhige Klang entspannt das Herz- Kreislaufsystem

Herzöffnend – mit einem Gefühl des „Berührtseins“

die Schwingung dringt auf eine tiefe zelluläre Ebene vor

wunderschöne Meditationsmusik

Die Geschichte der 432-Hz-Frequenz reicht bis in die Antike zurück. Schon in alten Kulturen wie den Ägyptern, Sumerern und Griechen galten besondere Schwingungsfrequenzen als heilig.

Die Zahl 432 hat in vielen dieser Kulturen eine besondere Bedeutung. Sie repräsentiert die natürlichen Kreisläufe der Erde und des Kosmos.

Der 432 Hz-Grundton soll aus dem Raum zwischen Erde und Sonne stammen. Schon der griechische Gelehrte Pythagoras beschäftigte sich mit den Schwingungen der Planeten. Er fasste sie unter dem Begriff Sphärenharmonie zusammen.

Pythagoras sah die von Menschen gemachte Musik als Abbild der Sphärenklänge an. Sie basieren laut seinen Forschungen auf bestimmten Zahlen und der Gleichsetzung der Planetenschwingungen mit denen der Töne.

Von den alten Weisheitslehrern bis hin zu modernen Klangkünstlern hat diese Heilfrequenz eine weite Reise durch die Zeit hinter sich. Die Bedeutung als Werkzeug für Heilung, Spiritualität und persönliche Entwicklung ist heute relevanter denn je.

Heilfrequenz 432 Hz: Regenerierung von Körper und Seele



Die Alpenschau wünscht euch viel Erfolg mit der heilenden Frequenz 432 Hz!

.

Weitere wertvolle Wohlfühl-Tipps aus der Alpenregion findest du in unserer Kategorie:

„Spiritualität“ >>>

Solfeggio Frequenz 417Hz : Heile dein inneres Kind >>>

Heilende Liebesfrequenz 528Hz – Repariere deine DNA >>>

Zen-Meditation mit erstaunlicher Wirkung >>>

Heilende Mond-Meditation >>>

Sprich mit deiner Zukunft >>>

Die universellen Gesetze >>>

Das Shaolin Prinzip >>>

Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Gezielte Tiefenentspannung hilft dabei, Stress abzubauen, die Kreativität zu fördern und sich zu regenerieren. Geführte Meditationen versetzen direkt in einen tiefen Entspannungszustand. Dabei werden im Gehirn gezielt Alpha- und Thetawellen ausgelöst, was der Tiefschlafphase gleichkommt und den Körper zu absoluter Ruhe kommen lässt. Selbst eine kurze meditative Reise von nur 10 bis 20 Minuten kann so wohltuend sein wie ein erquickender Nachtschlaf! Hier weiter.

Augentrainerin und Optikermeisterin Caroline Ebert hat zusammen mit dem bekannten spirituellen Musiker Michael Reimann Musikstücke entwickelt, die gezielt Ihre Sehkraft unterstützen. Frequenzen, die die Aktivität von Sehnerv, Augenmuskeln oder bestimmten Gehirnarealen erhöhen, wurden sublim in traumhafte Klanglandschaften integriert – Hier weiter.

Diese Schwingung ist kohärent mit unserem Herzschlag und synchronisiert unsere Gehirnhälften. Lebende Energien werden freigesetzt, um zu allen 12 Geisteskräften zu fließen und deren Qualitäten im menschlichen Körper zu aktivieren. So kann Heilung in einem ganzheitlichen Sinn entstehen – Hier weiter.

Verzaubere Dein Leben! Was möchtest Du realisieren? Möchtest Du die große Liebe in Dein Leben einladen? Einen Arbeitsplatz, der Dir Spaß macht oder lieber einen erfolgreichen, begnadeten Auftritt hinlegen oder eine Neuanschaffung tätigen? Hier weiter.

Die Glücksregeln für die Liebe verändern die Sichtweise auf Beziehungen grundlegend. Singles lernen, wie sie einen Partner in ihr Leben ziehen, der zu ihnen passt und Paare erfahren, wie sie bei sich selbst ansetzen können, um ihre Beziehung liebevoller zu gestalten – ohne den Partner verändern zu wollen. Die 21 Glücksregeln, die den Seelenpartner in greifbare Nähe rücken lassen… findest du hier >>>.

Kreise schließen sich, neue öffnen sich. Die von Armin Risi beschriebenen positiven Prophezeiungen sind völkerverbindend und religionsüberbrückend. Sie erreichen uns heute als dringende Weckrufe in entscheidender Wendezeit – Hier weiter.

Millionen Menschen weltweit haben oft bedingt durch Bewegungsmangel und einen vorwiegend sitzenden Lebensstil mit chronischen Schmerzen zu kämpfen. Die revolutionäre MELT-Methode macht es nun möglich, diese lästigen Beschwerden ein für alle Mal loszuwerden und das bei einem Zeitaufwand von nur wenigen Minuten am Tag. Hier weiter.

Chronisches Überatmen verengt die Blutgefäße, was zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gehirns führt – Brain Fog, Nervosität und Schlafstörungen können die Folge sein. Mit einfachen Übungen können wir das Atemvolumen regulieren. Das beruhigt den Geist, verbessert den Schlaf und steigert unser Energielevel. Hier weiter.

Ob das Gesetz der Anziehung, der Verbundenheit, der Polarität, der Resonanz oder der Ganzheit – jedes eröffnet dir tiefe, für deinen Lebensweg relevante Weisheiten. Nutze deine Chance, diese kosmischen Gesetze so anzuwenden, dass du der Schöpfer deines Alltages bist. Finde zu mehr Tiefe im Leben und entdecke deine Wahrheit und deine Seelenkraft! Hier weiter.

Negativer Stress lässt sich in unserer Zeit kaum vermeiden. Zu viel Stress kann jedoch starke gesundheitliche Folgen mit sich bringen. Gezielter Stressabbau kann diesem Prozess entgegenwirken. Durch Entspannung und Meditation kann Stress erfolgreich abgebaut werden und man findet seine innere Ruhe wieder – Hier weiter.

Wir alle haben es selbst in der Hand, wie glücklich wir sind. In einer Karten-Box mit Impulsen und Affirmationen kannst du erfahren, wieviel Glück und positive Energie in deinem Leben ist. Zieh einfach eine Karte und lass dich inspirieren! Hier weiter.

Immer mehr Menschen leiden unter negativen Gedanken und Glaubenssätzen. Aktuelle Geschehnisse in der Welt sowie eine häufig sehr negative Berichterstattung in den Medien verstärken diesen Trend noch weiter. Doch wir haben die Wahl, uns von dieser Spirale zu befreien und ein glückliches Leben zu führen. Warten wir nicht länger auf Veränderung. Lassen wir unser Leben von Positivität erfüllt sein! Hier weiter.

Überprüfe deine Gewohnheiten und Denkmuster mit 50 wertvollen Tipps. Mit kleinen Schritten erreichst du spürbare Veränderungen und wirst innerlich zufriedener, motivierten und glücklicher. Erlebe mehr Freude im Umgang mit dir und den anderen. Jeder Mensch kann morgen das werden, was er heute noch nicht ist! Hier weiter.

Das Raumspray Gute Laune betont die Sonnenseite des Lebens. Umhüllt von dem herrlich fruchtigen Duft aus Orange, Limette und Zitrone begegnen wir jedem Tag mit einem Lächeln – unbeschwert und fröhlich. Ein Duft, der das Haus mit guter Laune füllt und für vergnügte Stimmung und Heiterkeit sorgt. Einfach sprühen, strahlen und glücklich sein! Hier weiter.

Die indianische Chakra-Meditation hat eine heilende Wirkung auf den Menschen. Sie fördert unsere Gesundheit, löst unsere inneren Blockaden und verhilft uns zu mehr Energie und Lebensfreude – Hier weiter.

Du bist unzufrieden in deiner momentanen Lebenssituation? Dir fehlt die Motivation, der Mut oder das Durchhaltevermögen für eine Veränderung, die dir ein leichteres und glücklicheres Leben verspricht. Konkrete Hilfsimpulse schenken dir die Orientierung, nach der du schon so lange suchst! Erkenne jetzt die Möglichkeiten für ein besseres und glücklicheres Leben! Hier weiter.

Wer kennt es nicht: Stressige Phasen, in denen man einfach nicht abschalten kann, innere Unruhe oder Gereiztheit bis hin zu Verspannungen, Kopfschmerzen und anderen körperlichen Symptomen. Das Anspannungskarussell dreht sich immer schneller und irgendwann wünscht man sich nichts mehr als einen Stoppschalter, um einfach aussteigen zu können. Die gute Nachricht: Einen solchen Knopf gibt es – Hier weiter.

Lasse dich durch heilsame Klangvibrationen massieren und erlebe, wie sich Spannungen und Blockaden lösen. Michael Reimann verzaubert dich mit unnachahmlicher Klangmischung aus tibetischen, japanischen und indischen Klangschalen eingebettet in feinste Kompositionen. Genieße innere Harmonie, Glück und Zufriedenheit – Hier weiter.

Diese Klangschale hat eine große Schwingungswirkung. Die Kraft der Blume des Lebens, des Ursymbols für Manifestation, schwingt bei jeder Drehung der Klangschale mit und hilft uns tiefer in unsere eigene Mitte zu kommen, Blockaden zu lösen und neue Lebensenergie freizusetzen – Hier weiter.

Gesundheitsguru Anthony William hat unser Verständnis von Ernährung und Heilung entscheidend revolutioniert. Dank seiner einzigartigen Gabe durchdringt er wie kein anderer die wahren Ursachen chronischer Leiden. Sein bahnbrechendes Detox-Movement verhilft zu umfassender Gesundheit – Hier weiter.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Erlaube dir, endlich wieder frei zu sein! Wo es wie “verhext” scheint, ist oft ein negativer Seelenvertrag die verborgene Ursache. Solange er nicht gefunden und gelöst wird, sind Veränderungen kaum möglich – Hier weiter.

Mit Kreisarbeit, Energieaufstellung und Chakren-Harmonisierung werden Fremdenergien entfernt, Blockaden beseitigt sowie die energetische Wahrnehmung feinjustiert. Ein umfassendes Wohlgefühl kann somit in das Körper-Geist-Seele-System einziehen – Hier weiter.

Die Herausforderungen, das tägliche Leben zu meistern, werden zunehmend anspruchsvoller. Wie kann es gelingen, zwischen Familie, Schule, Beruf und Haushalt ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen und gesund zu bleiben? Mit diesem Reiseführer durch den Alltag steigern wir unsere Lebensqualität für Körper, Geist und Seele – Hier weiter.

Diese Schwingung ist kohärent mit unserem Herzschlag und synchronisiert unsere Gehirnhälften. Lebende Energien werden freigesetzt, um zu allen 12 Geisteskräften zu fließen und deren Qualitäten im menschlichen Körper zu aktivieren. So kann Heilung in einem ganzheitlichen Sinn entstehen – Hier weiter.

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen.Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Übergewicht und ein Blutzuckerspiegel, der außer Kontrolle geraten ist, sind meist der Beginn einer längeren Krankheitsgeschichte mit vielen weiteren unangenehmen Folgeerkrankungen. Mit der neuen Haferkur öffnet sich ein einfacher und wirksamer Weg, selbst chronische Krankheiten nachhaltig zu lindern und zu heilen – HIER WEITER.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.

Schon unsere Großmütter haben auf die Kraft der Natur vertraut und wussten, dass man Erkältungen, Prellungen oder Hautprobleme am besten mit natürlichen Hausmitteln in den Griff bekommt. Denn Kräuter, Gewürze und sogar einfache Lebensmittel können bei vielen Beschwerden Linderung verschaffen oder Heilung bringen. Wie du solche Hausmittel ganz einfach herstellen kannst und gegen welche Erkrankungen sie genutzt werden, erfährst du hier >>>.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem >>>.

Tausende haben hervorragende Erfahrungen mit dem 8-Kräutertee Flor Essence gemacht. Sogar Schwerkranke verbessern ihren Zustand meist deutlich mit dem Rezept der Ojibwa-Indianer Kanadas, auf deren Wissen diese Kräutermischung beruht. Der Tee kann Krankheiten vorbeugen oder heilen, weil er entsäuert, entgiftet, entschlackt und das Immunsystem stärkt – Keine Gesundheit ohne Entgiftung! – Hier weiter.

Shampoos, Badezusätze oder Make-Up selber zu machen kann jeder. Man benötigt weder viel Zeit noch Aufwand, um seine eigene persönliche Kosmetik herzustellen. Mit wenigen Zutaten und detaillierten Arbeitsanweisungen kannst du deine Naturkosmetik günstig und in wenigen Minuten ganz alleine herstellen. 250 Rezepte für Kosmetikprodukte von Kopf bis Fuß! Hier weiter.

Schlafstörungen, schnelle Erschöpfung, Hauterkrankungen, Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Sodbrennen sind oft unerkannte erste Symptome für eine Übersäuerung des Körpers. Mit dem basischen Naturstoff Natron lassen sich das Säure-Basen-Verhältnis im Körper ausbalancieren sowie Krankheiten und Beschwerden günstig beeinflussen – Hier weiter.

Diese äußerst wirksamen körperlichen Strategien werden nicht nur dazu beitragen, dass Sie Ihre Gesundheit zurückgewinnen, sondern diese darüber hinaus in einem Maße verbessern, wie Sie es wahrscheinlich niemals für möglich gehalten hätten – Hier weiter.

Mittlerweile belegen mehr als 300 medizinische Studien zweifelsfrei die Anti-Karies-Wirkung von Xylit! Birkenzucker hemmt aber nicht nur die Entstehung von Karies, er unterstützt auch die Remineralisierung der Zähne, fördert die Ansiedelung und Vermehrung positiver Bakterien in der Mundhöhle, bremst die Bildung von Plaque und Zahnstein, regt die Heilung von Erkrankungen des Zahnfleisches an und neutralisiert sogar unangenehmen Mundgeruch – Zahngesundheit mit Xylit >>>.

Xylit Birkenzucker Premium >>>

Die in Kolloiden enthaltenen kleinsten Bestandteile von Metallen haben eine erstaunliche Wirkung auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Mit einer Reihe von Metallen wie Gold, Silber oder Magnesium lassen sich Kolloide herstellen – hier zur Anleitung.

Hochwertiger, vollautomatischer Profi-Generator zur Herstellung von kolloidalem Silber, Gold, Kupfer und anderen Edelmetallen!

Bequemer wie mit dem CM2000 von COLLOIDMASTER geht es nicht mehr – hier weiter.

Kolloidales Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es aus der umfangreichen Liste von Naturheilmittel herausheben. Kolloidales Gold setzt an den fundamentalen Schaltstellen von Gesundheit, Jugendlichkeit und Regeneration an. Was jedoch die wenigsten wissen:

Kolloidales Gold ist ein großartiges Heil- und Verjüngsmittel!

Kolloidales Gold – hier >>>

Eine gesundheitsbewusste Ernährung kann unseren Organismus dauerhaft unterstützen und Erkrankungen verhindern oder sogar heilen. Natürliche und gesunde Nahrungsmittel liefern wertvolle Energie und sorgen für gesteigerten Lebensgenuss – Hier weiter.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

*****

Vital Astaxanthin Kapseln

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

und du wirst überrascht sein. Du kannst von vielen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst – hier weiterlesen >>>.

Das Knoblauch-Elixier ist immer mehr in Vergessenheit geraten, dabei kann es erfolgreich für die Beseitigung von Keimen angewendet werden. Das Knoblauch-Elixier fördert die Durchblutung, senkt die Blutfettwerte, wirkt entzündungshemmend und ist auch ein Magnet für Bakterien und Viren, so dass es bei Erkältungen und einer leichten Grippe zu schnellerer Genesung führt.

Hier zum Rezept >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen.

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

Dr. med. Antje Oswald beschreibt klar und beispielhaft die Wirk- und Anwendungsweise dieser »goldenen« Lösung in Theorie und Praxis mit zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen.

Jetzt in der brandaktuellen, überarbeiteten Version mit einem Kapitel zu COVID-19!

CDL-Handbuch – Krankheitserreger einfach und natürlich bekämpfen >>>

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Das wohltuende Licht der Salzkristall-Leuchte erwärmt die wertvollen Himalaya-Salzsteine. Dadurch werden Ionen freigesetzt, die auch einen gesunden Schlaf und eine tiefe Entspannung fördern.

Das Stimmungslicht leuchtet in den warmen Farbnuancen der Salzkristalle und kann in fünf Stufen reguliert werden. Durch die Zugabe von hochwertigen ätherischen Ölen kann die Salzkristall-Leuchte auch als Aromadiffuser verwendet werden.

Aroma-Diffuser mit Salzkristall-Leuchte >>>

Eine Vielzahl ätherischer Öle findest du hier >>>

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Das Plötz-Prinzip ist ein Segen für Neueinsteiger und für alle, deren Brote bisher nie so schön und knusprig waren wie die vom Bäcker. Brotpapst Lutz Geißler hat dafür spezielle Tricks und äußerst präzise Rezepte entwickelt, die fehlendes Equipment wie Bedampfung im Ofen und teure Gärschränke, die sonst nur Bäcker haben, komplett überflüssig machen – hier weiter.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Mit der FIRECARD blitzschnell ein Feuer entfachen. Spiegel zum Absetzen von Signal- und Morsezeichen. In einer Notsituation kann Ihnen dieses kleine Survival-Kit sogar das Leben retten. Der Signalspiegel besitzt eine hohe Reflexionskraft mit der eine schnelle Kommunikation mit befreundeten Teams möglich ist oder auch Notsignale an Erste-Hilfe-Teams gesendet werden können – hier ein Video dazu.