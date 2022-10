Halloween – Halloween-Rituale für die magische Nacht

Die Nacht zum 1. November, auf keltisch Samhain, heute besser als Halloween bekannt, ist die Zeit der Hexen und bietet sich für Halloween-Rituale an.

Es ist die zweite magische Nacht des Jahres und das Gegenstück zur Walpurgisnacht. Es ist die Zeit des Vergehens.

Wir können in die Tiefen des Seins blicken und es kann wieder Klarheit in unser Leben einziehen.

Ob seelisches Leid oder psychische Krankheit: Räuchern war für unsere Vorfahren eine selbstverständliche Unterstützung des Seelenlebens – Räucherapotheke für die Seele >>>.

Halloween-Rituale für die magische Nacht

Heute Nacht steht die Zeit eine Weile still und die Schleier in die Anderswelt lichten sich.

Es ist ein guter Tag zum Orakeln und zum Wahrsagen, auch Träume an diesem Abend können bedeutungsvoll sein. Auf jeden Fall ist es auch ein Lichterfest, Kerzen in den Fenstern weisen den herumirrenden Seelen den Weg nach Hause.

Heute sind es übrigens wieder die Kürbisse, die brennen. Auch wenn es vielleicht populistische Gründe haben mag, so erfüllen sie doch auch den Zweck und sind wieder mehr und mehr zu finden. Und da sage einer, dieser Welt sei die Magie verloren gegangen. Möglicherweise schleicht sie gerade wieder zurück – und das von vielen ganz unbemerkt.

Es ist auf jeden Fall ein guter Tag, um mit Halloween-Ritualen den Ahnen zu gedenken und sie zu beschenken – mit Blumen, Speisen, eigenen Keksen, Lichtern oder was uns noch so einfällt. Häuser und Ställe wurden gereinigt und ausgeräuchert und für den Winter vorbereitet.

Es ist die Zeit, Transformationsprozesse anzustoßen, sich dem eigenen Kampf zwischen Schatten und Licht zu stellen. Aber auch des Abschiednehmens, des Loslassens und des Vergebens. Auf jeden Fall gehört ein Feuer dazu, auch das ist sichtbare Transformation.

Die Magie öffnet das Tor in eine geheimnisvolle Welt: Entdecke die Geheimnisse der Zauberkunst und finde heraus, wie du mithilfe der weißen Magie dein Schicksal beeinflussen kannst – Hier weiter.

Halloween Ritual für Verstorbene

Wenn Du Deine Ahnen ehren möchtest, begibst Du Dich an eine ruhige Stelle nahe eines Sees.

Nimm etwas leckeres zu Essen mit, was Deine verstorbenen Verwandten gerne gegessen haben und ein paar Schwimmkerzen.

In tiefer innerer Ruhe setzt Du Dich an den See und verspeist mit Deinen Ahnen zusammen das leckere Essen.

Für jeden Verwandten setzt Du eine Schwimmkerze auf das Wasser und zündest diese an, bevor Du das Essen mit den Ahnen verzehrst.

Halloween Ritual: Liebeszauber mit Apfelschale

Wer an Halloween einen Apfel schälen kann, ohne, dass die Schale einmal reißt und sie dann über die Schulter wirft, der wird in ihr die Initialen seines/seiner Liebsten erkennen.

Dazu muss der Apfel natürlich ganz altmodisch mit einem Messer geschält werden, ansonsten funktioniert der Halloween Zauber nicht.

Die Welten berühren sich und die Seelen dürfen, wenn sie wollen, in die Welt der Lebenden zurückkehren, um gemeinsam das Fest zu feiern.

Loslassen und transformieren

Loslassen kann eine befreiende Wirkung haben.

Manche alten Gewohnheiten, Gedanken, Beziehungen etc. sind uns nicht mehr nützlich und müssen nicht länger festgehalten werden. Wenn wir Altes loslassen, können wir uns für Neues öffnen.

Entfache ein Feuer oder zünde eine Kerze an, um Andacht zu halten. Schreibe alles, was Du loslassen möchtet, auf ein Stück Papier, gib ein paar Kräuter wie Salbei hinzu und lasse alles zu Asche verbrennen.

Geplatzte Wünsche und Träume verabschieden

Schreibe Deine geplatzten Träume und Wünsche auf je ein Blatt Papier und notiere dazu, was Du Dir stattdessen gewünscht hättest und Deine Werte.

Ziehe einen Kreis um Dich, entzünde eine Kerze und schau für einige Minuten hinein. Entzünde das Papier an der Kerze und gib es zusammen mit der Räuchermischung in ein feuerfestes Gefäß.

Schau zu, wie es sich auflöst und verbrennt. Nimm etwas Salz in den Mund, um Dein Energiefeld auch physisch zu reinigen. Du kannst zusätzlich auch noch ein Salzbad nehmen.

Nutze diese Zeit, um Dich zurückzuziehen, nach innen zu schauen, zu orakeln und Deine Träume zu notieren.

Nimm Dir Zeit für Dich: gönne Dir Ruhe, ausreichend Schlaf und eine Auszeit. Ehre diese Zeit des Rückzugs und der Innenkehr.

Nimm in der Halloween Nacht mit der Anderswelt Kontakt auf und trainiere deine “übersinnlichen” Fähigkeiten.

Es ist die ideale Zeit für Reisen ins Innere.

Ziehe Bilanz, nimm Abschied und lasse los!

Die Alpenschau wünscht Euch eine magische Halloween Nacht!

Eine Reise der ganz besonderen Art ist der Raunacht-Kalender, der uns am alten Brauch der Rauhnächte teilhaben lässt. Er enthält 12 Säckchen mit den richtigen Kräutern für die entsprechenden Themen der jeweiligen Rauhnacht. Ein außergewöhnlicher Kalender zum Räuchern während den Rauhnächten

