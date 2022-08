Habecks Gasumlage: Wer soll das bezahlen, wer hat soviel Geld?

Die Gasumlage schützt Profite und macht die Menschen arm.

Um Gasimporteure zu stützen, müssen Kunden in Deutschland ab dem Herbst deutlich mehr für ihr Gas bezahlen.

Die Höhe der als „Gasumlage“ bezeichneten Abgabe, mit der die Bundesregierung die „Rettung“ des großen Gasimporteurs Uniper finanzieren will, steht nun fest. Es sind 2,419 Cent.

Dies bedeutet eine Mehrbelastung eines durchschnittlichen Haushalts von 484 Euro pro Jahr. Dabei geht meist unter, dass diese Umlage nur ein kleinerer Teil der Mehrbelastung ist.

Die massiv gestiegenen Gaspreise müssen noch hinzugerechnet werden!

.

Für den Fall der Fälle sollte jeder einen kleinen Holzofen zum Kochen zuhause haben. Der Vorteil solcher Öfen ist, dass man nahezu fast alles zum Anheizen verwenden kann und sich neben dem Kochen auch wohlige Wärme verbreitet

.

Gasumlage: Freifahrtschein zur Abzocke der Gaskunden

Die Gasspeicher sind, heißt es, zu 75 Prozent gefüllt. Weshalb muss dann der Gaspreis erhöht und eine Gasumlage eingeführt werden?

Weshalb muss Uniper „gerettet“ werden? Weil die Grünen sich im Sanktionsspiel gegen Russland verzocken?

Gut die Hälfte der deutschen Haushalte heizt mit Gas. Mit der Gas-Umlage treibt die Regierung die Heizkosten weiter in die Höhe, so dass Arbeiterfamilien, einkommensschwache Haushalte, Studenten und Rentner sich die enormen Kosten bald schlicht nicht mehr leisten können.

Überträgt man die bereits heute von vielen Versorgern vorgenommenen Preissteigerungen auf einen durchschnittlichen, in einem Einfamilienhaus lebenden Haushalt, kommt man auf einen neuen Gaspreis von 3.912 Euro pro Jahr – das sind 2.582 Euro mehr als im Jahr zuvor, da zu den von Tagesschau und Co. genannten 484 Euro für die Gasumlage noch 2.098 Euro für den höheren Arbeitspreis kommen.

Das betrifft alle Haushalte, auch wenn einige Versorger immer noch mit den neuen Preisen ab Oktober hinter dem Berg halten. Auch bei ihnen wird eine Preiserhöhung folgen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.

Die hier genannten Zahlen betreffen „nur“ die erste Preiserhöhungsrunde. Alleine der Umstand, dass der Endkundenpreis inkl. Steuern, Abgaben und Margen zurzeit unter dem Großhandels-Nettopreis liegt, zeigt, dass hier das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist.

.

Mit der Gasumlage bezahlen die Bürger Habecks Windradträume.

Obwohl noch niemand weiß, woher das Gas kommen wird, wenn nicht aus Russland – denn aus Katar kommt es ja wohl eingestandenermaßen nicht, wie das Habeck eine Weile behauptet hat und sich für diese Behauptung feiern ließ –, sollen Gaskraftwerke gebaut werden, um den Umstieg auf sogenannte Erneuerbare Energien abzusichern.

Der Strombedarf schießt durch Wärmepumpen, durch E-Mobilität und durch die Digitalisierung in die Höhe, doch Habeck verschleppt die Prüfung von Kernenergie. Nichts passt bei den Grünen zusammen, alles wird nur teurer und immer teurer. Und die Teuerung ist haus- oder besser grünengemacht.

Dietmar Bartsch von der Linkspartei nennt Habecks sogenannte Gasumlage zu Recht eine unsoziale Maßnahme, „einen Freifahrtsschein zur Abzocke der Gaskunden“. Warum sollte ein so großer Visionär wie Robert Habeck auch sozial sein?

Welche Rolle spielen schon einzelne Menschen, wo es doch um große Utopien geht? Die CDU fällt als Opposition übrigens wieder einmal aus. Sie verliert sich in Nebensächlichkeiten, weil sie nicht das grundsätzliche Problem, die von ihr ins Werk gesetzte Energiewende zu kritisieren vermag.

Die CDU ist und bleibt der Steigbügelhalter der Grünen.

.

Ohne Holz, Gas oder Elektrizität sorgt die Petroleumheizung stundenlang für angenehme Wärme, auch im Falle eines Stromausfalls (Blackout), wenn die Heizung nicht mehr funktioniert

.

Und was macht die Politik?

Man zofft sich derzeit, ob auf die Gasumlage noch Umsatzsteuern erhoben werden.

Natürlich, das ist vor allem für finanzschwache Haushalte eine wichtige Frage, wirkt bei Betrachtung der Gesamtbelastungen aber so, als streite man sich bei einem Haus mit wegbrechendem Fundament darüber, ob die Fensterfarbe wetterfest ist. Und wer die Nachrichten nur oberflächlich verfolgt, wiegt sich dabei oft immer noch in Sicherheit, dass die zu erwartenden Mehrkosten mit einem dreistelligen Betrag pro Jahr ja noch halbwegs überschaubar sind und man das schon irgendwie hinbekommt.

Der Bundesregierung kann dies nur recht sein. Ein Volk, das sich seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten in einer Duldungsstarre eingerichtet hat, braucht schon ein ordentliches „Hallo Wach!“, um auf die Straße zu gehen und seinen gewählten Volksvertretern Feuer unter dem Hintern zu machen.

Die kommunizierten 484 Euro sind – gerade für viele Angehörige der politisch passiven Mittelschicht – noch kein „Hallo Wach!“. Mehrbelastungen im mittleren vierstelligen Bereich wären es jedoch. Das Fokussieren auf die Gasumlage ist also durchaus staatstragend und passt damit eigentlich recht gut in den auch ansonsten staatstragenden Kurs der Medienberichterstattung.

Nicht wirklich einleuchtend ist jedoch, warum diejenigen, die dennoch auf die Straße gehen werden, sich auf diesen Randaspekt fokussieren sollten. Sicher, man könnte die Umlage auch über Steuern finanzieren und damit gerechter verteilen. Dann würden einkommensschwache Haushalte, die mit Gas heizen, ein wenig entlastet werden. Aber auch das ist letztlich nur ein Scheingefecht, bei dem es „nur“ um einen kleinen Teil der horrenden Mehrbelastung geht.

Die Gaspreiserhöhung selbst ist der Elefant im Raum.

Alle sehen ihn, aber keiner nimmt ihn wahr.

Auch das folgt einer gewissen Logik. Denn ein wenig Kosmetik rund um die Gasumlage ist ja durchaus innerhalb des Koordinatensystems der Regierungspolitik. Man federt hier ein wenig ab, verteilt dort ein wenig um – ein paar Euro reichen. Und schon hat die Umlage ein soziales Mäntelchen. Man streicht die Fenster rot … und das wegbrechende Fundament ignoriert man.

Wer sich auf die Gasumlage fokussiert, muss sich halt nicht mehr der eigentlich wichtigen Frage widmen: Wie schaffen wir es, dass der Gaspreis wieder auf das langjährige Mittel sinkt und die Menschen es im Winter warm haben, ohne dafür Unsummen zu bezahlen?

Wie schaffen wir es, dass Energie für Industrie und Wirtschaft wieder ein bezahlbares Gut wird und die energiebedingten Kostensteigerungen nicht derart auf die Produktpreise umgelegt werden, dass dies die Inflation antreibt und gleichzeitig die Konkurrenzfähigkeit deutscher Hersteller ruiniert?

Aber diese Debatte ist nun einmal für die Bundesregierung und die großen Medien unbequem. Wer für „die Ukraine“ oder gar „die Freiheit“ frieren will und den steigenden Preisen im Angesicht der nötigen Energiewende durchaus was abgewinnen kann, wird die Lösungen für das Energiepreisproblem als Tabu ansehen. Dabei genügt ein Blick auf die Landkarte.

.

Deutschland braucht Gas, Russland hat Gas.

Die vergangenen 50 Jahre haben gezeigt, dass Russland dieses Gas seinen westlichen Nachbarn bei allen Schwankungen in den gemeinsamen Beziehungen auch gerne zuverlässig und zu fairen Preisen verkauft.

Zumindest so lange, wie Deutschland den Bogen nicht überspannt hat und seinem Nachbarn einen als „Sanktionen“ beschönigten Wirtschaftskrieg erklärt hat, wobei sie sich auch noch von den USA in einen Stellvertreterkrieg gegen Russland ziehen ließ.

Die Folgen dieser Politik sehen wir nun auf unserer Gasrechnung.

Durch die wahnsinnigen Preissteigerungen werden immer mehr Menschen in Existenznöte getrieben.

Dass die Bundesregierung nicht daran erinnert werden will, versteht sich von selbst.

.

Heizen, tanken, Klimasteuer: Wie bitter wird der Winter?

Quellen: Nachdenkseiten, OE24 und Tichys Einblick – Die Alpenschau bedankt sich!

