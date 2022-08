PORTALTAG: Mondkraft heute 19. August 2022 – Halbmond und Mondpause

Die Mondkraft heute am Portaltag sorgt durch den Halbmond im Stier und die Mondpause zum Mond in Zwillinge für massive Störungen in allen Lebensbereichen. Durch Sonne und Pluto werden die kosmischen Einflüsse in falsche Bahnen gelenkt. Lassen wir uns an diesem Wendepunkt der Mondkräfte von den luftig-leichten Energien anstecken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.07 im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Halbmond im Stier zum Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in Jungfrau – Mondpause – Wendepunkt – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Halbmond und Mondpause bremsen uns komplett aus. Geben wir einfach unser Bestes und gönnen wir uns immer wieder Pausen!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Halbmond und Mondpause

Die Mondkraft heute bringt durch den Halbmond im Stier massive Störungen mit sich und sorgt dafür, dass wir den heutigen Tag als eher belastend empfinden werden. Wir haben mit Herausforderungen zu kämpfen, die unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern. Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was wir vorantreiben möchten bis heute Nachmittag, da der Halbmond und die darauffolgende Mondpause einem erfolgreichen Wirken vorerst entgegenstehen.



Wir besitzen durch die negativen kosmischen Einflüsse keine Energie-Reserven, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen äussert sich dies zum teil in massiven gesundheitlichen Störungen. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns so oft es geht eine Auszeit gönnen. Da unsere Pläne auf Widerspruch treffen, ist es wichtig darauf zu achten, dass wir in dieser schwierigen Mondphase so hart arbeiten, wie wir können und dabei einen kühlen Kopf bewahren.

Flexibilität bringt uns heute besonders weit, auch sollte man seine Intentionen stets im Hinterkopf behalten. Nehmen wir uns heute Zeit zum Durchatmen und vermeiden wir unnötige Belastungen, denn die negativen Mondenergien lassen deutlich merken, wie sehr unsere Konstitution beansprucht wird. Achten wir daher gleichermaßen auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um allen Anforderungen gewachsen zu sein, die auf uns zukommen.

.

.

Neben den ohnehin sehr schwierigen kosmischen Einflüssen werden wir auch noch von Sonne und Pluto bedrängt, die sich in einer Opposition zueinander befinden. Bei diesem Aspekt wird die Pluto-Energie in falsche Bahnen gelenkt. Aus diesem Grund werden wir versuchen etwas zu erzwingen oder anderen Menschen unsere Meinung aufzudrängen. Dies kann immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen führen.

Es kann zu Machtkämpfen kommen, da wir uns durch diesen Spannungsaspekt ohnmächtig und übergangen fühlen. Auch entsteht manchmal der Eindruck, missachtet oder manipuliert worden zu sein. Im schlechtesten Fall kommen alle unguten Begleiterscheinungen wie Machtstreben, Herrschsucht, fanatische Bestrebungen, Selbstüberschätzung, Überheblichkeit, Anmaßung und Aggressivität zum Vorschein.

Nur wenn wir mit Bedacht vorgehen, können wir die großen Krisen vermeiden!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge

Nach der Mondpause schwächen sich durch den luftig-leichten Energien des Zwilling-Mondes die starken negativen Einflüsse etwas ab. Die Mondkraft wird uns dann mit dem Mond in Zwillinge durch eine verstärkte Kommunikationsfähigkeit dabei unterstützen, uns die Ausgeglichenheit anderer Menschen zunutze zu machen, die uns im Umgang miteinander wieder in eine stabile harmonische Stimmung bringen können, falls diese durch Halbmond und Mondpause ins Wanken geraten ist.

Da der Mond in Zwillinge als Herrscherplanet den Merkur hat, ist dies nun auch eine gute Zeit für Kopfarbeit, denn alles was wir jetzt planen, hat Aussicht auf Erfolg. Eignen wir uns das nötige Wissen an, denn dann fällt es uns leichter, die Dinge zu verstehen und zu begreifen. Wenn es gelingt, Herz und Verstand in Einklang zu bringen, schenkt der Mond in Zwillinge viele Chancen und positive Energie für alle Lebensbereiche!

Vorsicht ist dennoch geboten, denn der Zwillinge-Mond lässt uns zwar die Leichtigkeit des Seins spüren, verleitet uns aber durch seine luftig-leichten Energien dazu, dass wir zu hoch hinaus wollen und zu überheblich an unsere Vorhaben herangehen, da wir die Realisierbarkeit unserer Pläne nicht so recht abschätzen können. Verzetteln wir uns nicht!

Lassen wir uns von beschwingten Energien des Zwilling-Mondes anstecken!

.

..

Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge



.

Tierkreiszeichen Zwillinge

Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

.

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Der Mond in Zwillinge fördert nicht nur eine positive Wissbegier, sondern auch die Lust an Klatsch und Tratsch. Denken wir jedoch daran: Wer viel fragt, muss damit rechnen, selbst einige Fragen gestellt zu bekommen. Überlegen wir also gut, ob uns die Neuigkeiten aus unserem Umfeld wirklich wichtig sind.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählen, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Besonders geeignet sind Zwillinge-Tage, um alles zu pflanzen, was ranken soll.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

.

.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond – Bleibt gesund!

.

