Geheime Hausdurchsuchung bei Erfolgsautor Gerhard Wisnewski

Menschen, die öffentlich Zweifel an der Regierung kundtun, leben gefährlich.

Frei nach Tucholsky: „Schuld an Missständen ist, wer über diese berichtet“.

Systematisch werden Systemkritiker diskreditiert, diffamiert und unter Druck gesetzt, ihre Existenzen zerstört. Je bekannter ein Kritiker ist, umso mehr läuft er Gefahr, den Unmut der politischen Entscheidungsträger auf sich zu ziehen.

Nun ist auch Journalist und Erfolgsautor Gerhard Wisnewski ins Visier der Staatsgewalt geraten. Am 1. Dezember 2021 wurde in seiner Abwesenheit die Tür aufgebohrt und seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus durchsucht.

Der Vorwand: eine Telegram-Beleidigung gegen Söder, die er gar nicht selbst verfasst hat. Es hat den Anschein, als ginge es dem System nur darum, wieder einmal einen unangenehmen Kritiker der Eliten mundtot zu machen.

Der erfahrene Journalist Gerhard Wisnewski ist Autor zahlreicher Bücher, die oft alternative Sichtweisen auf Ereignisse der jüngeren Zeitgeschichte wie 9/11, die RAF oder den Tod von Jörg Haider enthalten.

Seine Jahrbuch-Reihe “Verheimlicht, vertuscht, vergessen” ist ein Verkaufsschlager. Auch zu Corona und zum “Great Reset” der Eliten forschte der Aufdecker bereits.

.

Während Silvesterböller verboten bleiben, zündet Wisnewski ein Feuerwerk der Recherchen und präsentiert einen bunten Strauß aus unterdrückten und haarsträubenden Nachrichten aus dem Jahr 2021! Begleiten Sie den Autor bei seiner kritischen Zeitreise durch das Jahr 2021.

verheimlicht-vertuscht vergessen 2022 >>>

Razzia-Schikane bei Gerhard Wisnewski

Da staunte der Autor und Erfolgs-Journalist Gerhard Wisnewski, der über mehr als vier Jahrzehnte profunde Branchenerfahrung verfügt, nicht schlecht.

Als er am 2. Dezember zu seiner Wohnung kam, konnte er das Domizil zuerst gar nicht betreten: Der Schlüssel passte nicht. Als er letztlich in die Wohnung konnte, fiel ihm das originale Schloss in aufgebohrter Form am Boden liegend auf.

Zudem entdeckte er einen roten Zettel mit einer behördlichen Mitteilung über eine Wohnungsöffnung. Offensichtlich marschierte die Polizei am Vortag in die Wohnung ein, um “alles abzuräumen”.

Sie sollte EDV, Telefone, USB-Sticks, externe Festplatten beschlagnahmen. Zwar fand sie dort nichts, aber der potenzielle Effekt ist unermesslich:

“Meine gesamte Existenzgrundlage wäre zerstört gewesen”, so der mutige Aufdecker-Journalist, der natürlich über ein riesiges Quellen-Archiv verfügen muss, wenn er seine Enthüllungs-Bücher schreibt. Gerhard Wisnewski sieht diese Aktion als “absoluten Anschlag” auf seine Existenz und die Pressefreiheit allgemein.

Der Beschluss über die Hausdurchsuchung war in der Wohnung hinterlegt nebst einem Sicherstellungsprotokoll, sagt der Autor.

.

.

Allerdings muss es sich wohl um eine der kürzesten Hausdurchsuchungen aller Zeiten gehandelt haben, denn die Beamten notierten lediglich ein Zeitfenster von 7:45 bis 8:00 Uhr.

Das Sicherstellungsprotokoll besagt laut Wisnewski, dass bei der Durchsuchung nichts Verdächtiges festgestellt worden ist.

Der Beschluss sei unterschrieben von einer Richterin am Amtsgericht. Der vorgeworfene Tatbestand, sagt Wisnewski, stünde in keinem Verhältnis zur Maßnahme, „die Tür aufzubrechen wie bei einem Terroristen.“

.

Wer sich ein realistisches Bild von der Lage in unserem Land machen möchte und noch in der Lage ist, ohne Staatsfernsehen zu denken, dem sei das Buch von Prof. Dr. Werner Kirstein wärmstens empfohlen – hier weiter.

Ominöse Söder-Beleidigung als Hebel für Razzia

Eine heimliche Hausdurchsuchung bei einem Journalisten in dessen Abwesenheit: Schon das mutet bedrohlich genug an. Besonders absurd wurde es dann aber, als man ihm den Vorwurf unterbreitete – und der steht in keinem Verhältnis zur Maßnahme.

Man zeigte ihm einen einzelnen Screenshot mit einer Beleidigung gegen Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Das wundert Wisnewski:

“Ist der nun schon so eine Majestät, dass man die Tür aufbricht, nur weil man auf Telegram beleidigt wird?” Im heutigen Internet gehörten Beleidigungen gegen Politiker bekanntlich “zum ständigen Grundrauschen”.

Der Hammer: Die vorgebliche Beleidigung stammt nicht von Wisnewski.

Der Kanal, in dem die Worte gefallen sein sollen, existiert gar nicht bzw. nicht mehr! Auch der Beitrag ist nirgends zu finden. Die Ausdrucksweise – eine “derbe Beleidigung im Hooligan-Stil” – passt dem Journalisten zufolge gar nicht zu seinem Naturell:

“So etwas würde mir niemals über die Lippen kommen, das ist nicht mein Stil.” Zudem sei er ohnehin rechtskundig genug zu wissen, dass solche Beleidigungen justiziabel und “total blöd” sind. Er ist also nicht der Urheber: Das sagte er auch den Beamten.

.



.

Glück im Unglück: Neues Buch tags zuvor eingereicht!

Besonders alarmierend findet er den Umstand, dass das “Kommando” nur einen Tag nach Abgabe des neuen Jahrbuchs bei seinem Verlag auftauchte. Mit anderem Timing wäre es also möglich gewesen, das Erscheinen des Werkes erheblich zu behindern.

Wisnewski hält dies deshalb für einen Vorwand für die Razzia. Der Sinn dabei sei wohl, mehrere GB Daten abzuräumen, um in aller Ruhe seine Daten zu durchforsten. Vielleicht, so wäre das Kalkül von Ermittlern in solchen Fällen, lasse sich die Schikane im Nachhinein irgendwie begründen, weil der anfängliche Razzia-Grund verblasst.

Letztendlich fanden sie nichts und nahmen entsprechend auch nichts mit. Doch der Vorwurf steht weiter im Raum – und es bleibt “ein krasser Angriff auf einen kritischen Journalisten – völlig unverhältnismäßig”.

Er will sich gegen die Schikane nun jedenfalls auch juristisch zur Wehr setzen.

Spendenkonto: Gerhard Wisnewski, DE83 7015 0000 0098 1348 36. Dort können ihm die Bürger in seinem Kampf für Gerechtigkeit beistehen.

Pimmel-Gate jetzt auch in München?

Die Hausdurchsuchung weckt Erinnerungen an das so genannte „Pimmel-Gate“ in Hamburg.

Während Beleidigungen von unserer Justiz im Normalfall fast zum Kavaliersdelikt herabgestuft wurden, ist das bei Regierenden ganz anders:

So wurde bei einem Familienvater, der Hamburgs SPD-Innensenator wegen Corona-Feiern als „Pimmel“ beschimpfte, von der Polizei im Spätsommer dieses Jahres um 6 Uhr morgens seine Wohnung auf den Kopf gestellt – in der auch zwei kleine Kinder waren.

Kritiker sprachen von einem Missbrauch der Strafverfolgungsbehörden durch den Sozialdemokraten. Die Verhältnismäßigkeit sei mit Füßen getreten worden. Der gleiche Verdacht steht nun in der Causa Wisnewski/Söder im Raum.

Kritiker der Corona-Maßnahmen wurden in Deutschland wiederholt Hausdurchsuchungen unterzogen, selbst Fachleute und Richter, die „unbotmäßige“ Urteile fällten oder mit Gutachten an diesen mitwirkten.

Auch bei dem kritischen Impfexperten Prof. Dr. Stefan Hockertz fand eine Hausdurchsuchung im Morgengrauen statt. Später wurde sein Vermögen beschlagnahmt, er floh ins Ausland.

Stefan Hockertz: Flucht aus Deutschland >>>

.

.

Wurde Wisnewski für die Eliten zur Gefahr?

Eine Razzia wegen einer fälschlich zugeordneten Beleidigung – oder steckt doch der tiefe Staat des Söder-Regimes hinter der ganzen Aktion?

Eines ist jedenfalls klar: Mit seiner journalistischen Art, den Finger in die Wunde zu legen und bei der Hinterfragung in der Themenwahl keine Tabus zu kennen, bewegt er sich auf gefährlichem Terrain.

So vertrat Wisnewski bereits in den Nullerjahren die These, dass viele Terroranschläge tatsächlich “False Flag”-Operationen waren, die letztlich vor allem dem Machtausbau der Eliten zuträglich wären.

Folgerichtig war er auch einer der ersten Journalisten, die bereits im Frühjahr 2020 auf die Corona-Seilschaften der Globalisten hinwiesen.

Er identifizierte damals richtigerweise schnell etwa den massiven Einfluss von Bill Gates auf den Gesundheitsapparat rund um die WHO und die Machenschaften der Pharma-Branche.

Ausführlich besprach er vor einigen Monaten auch die dystopischen “Great Reset”-Pläne der Weltenlenker rund um Klaus Schwab und sein Weltwirtschaftsforum.

Ging es also am Ende nie um eine Beleidigung, sondern darum, dass er den Eliten zu sehr auf die Schliche kam?

Viel spricht dafür, dass gezielt ein Klima der Angst und Einschüchterung von Kritikern der Regierung geschaffen wird.

Quellen: Wochenblick und Boris Reitschuster – Die Alpenschau bedankt sich!

.

Ermittlungen gegen Sucharit Bhakdi >>>

Aus gegebenem Anlass der Zensur: Folge uns zur Sicherheit auch auf Telegram und trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau hier abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

In sorgfältiger und akribischer Recherche hat Robert F. Kennedy Jr. eine schockierende Geschichte aufgedeckt, die zahllose Medienberichte über Covid-19 infrage stellen und die jeden alarmieren wird, dem unsere Demokratie und die Zukunft sowie die Gesundheit unserer Kinder am Herzen liegt – hier weiter.



#DIVIGate war nur der Anfang. Das ganze Ausmaß der institutionalisierten Korruption und organisierten Kriminalität im deutschen Gesundheitswesen kommt erst nach und nach ans Licht. Tom Lausen und Walter van Rossum nennen die Akteure hinter den Kulissen und enthüllen schier unglaubliche Fakten – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

Wir ahnen es, wir spüren es und wollen es nicht wahrhaben: Die guten Zeiten, in denen wir zuletzt gelebt haben, neigen sich rasend schnell dem Ende zu. Von einem Frieden auf unserer Welt kann dann keine Rede mehr sein. Mit erschreckender Präzision beschreiben die Prophezeiungen des Sehers Michel Nostradamus die künftigen Gefahren und Katastrophen. Er hat immer wieder recht behalten. Bis heute konnte ihm kein einziger Fehler nachgewiesen werden.

Wichtige Botschaften des großen Propheten, die unsere Zeit betreffen >>>.

Heiko Schöning sprach schon über die Corona-Krise, weit bevor sie bekannt geworden ist. Bereits Monate zuvor warnte der Arzt, Analyst und Mitgründer der »Ärzte für Aufklärung« vor einem organisierten Verbrechen und stellte umfangreiche Recherchen an. Jetzt liegen die Ergebnisse schriftlich vor! – Game over >>>.

Thorsten Schulte demaskiert die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in für das heutige Deutschland verständlich – hier weiter.

Wir sind Zeugen eines radikalen Umbruchprozesses, der das Unterste zu oberst kehren wird und in die Neue Weltordnung (NWO) mündet. Geoengineering, Nanotechnologie, 5G, Biowaffen, Gentechnik, Massenpsychologie und Bewusstseinsmanipulation werden eingesetzt, den Widerstand der Bevölkerungen gegen die Errichtung der NWO zu brechen.

Gibt es noch eine Chance, diesen Prozess zu stoppen? – hier weiter.

Offen, ehrlich und selbstkritisch beleuchtet Dr. Bodo Schiffmann anhand seines eigenen Entwicklungswegs die aktuellen Vorgänge in Politik, Medien und Gesellschaft. Die schlimmste und die beste Zeit meines Lebens ist ein Aufklärungsbuch, das informiert, Mut macht, Tipps liefert und menschlich berührt – für jeden Menschen, der bereit ist, neue Erfahrungen zu machen – hier weiterlesen.

Die Beweise sind überwältigend. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Betrug auffliegen wird. Doch dann wird es für viele bereits zu spät sein. Lesen Sie dieses Buch! – hier weiter.

Glauben Sie nicht, dass dies die letzte globale Krise ist, mit der wir konfrontiert werden, sie ist nur der Beginn. Was man uns über die Covid-19-Pandemie erzählt, ist unsinnig und unfasslich falsch! Diese Pandemie kam nicht zufällig zustande. Es war ein sorgfältig inszeniertes und geplantes Ereignis – eine Plandemie – hier weiter.

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch. Die besten natürlichen Antibiotika >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Dieses Buch hilft, sich aus dem Gestrüpp der Manipulationen zu befreien. Wie man Manipulationen durchschaut >>>.

Kritisch sein und alles zu hinterfragen ist heute vonnöten, denn Lügen hüllen sich in das Gewand von Wahrheit und täuschen damit viele Menschen. Der Plan, unterstützt vom Staat, Babies durch Impfungen krank zu machen, damit sie später als Erwachsene gute Abnehmer der Pharmalobby sind, wird nicht aufgehen – hier weiter.

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese Petroleumheizung ist hierfür eine gute Alternative – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

. Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

Wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit, in der die Prozesse immer schneller, direkter und auch leichter gehen dürfen. Wir sind gerade als Kollektiv im Begriff, neue Ebenen zu erreichen, neue Bewusstseinsstufen und Dimensionen zu integrieren. Diese Tools sind eine Brücke, auf der wir mit Leichtigkeit in unser neues Sein kommen können – hier weiter.

Die Regierungen von Deutschland, Österreich und der Schweiz empfehlen jedem Bürger, einen Lebensmittel-Notvorrat anzulegen. Grundlage dieses Buches ist die sehr exakt ausgearbeitete Lebensmittelliste Deutschlands. Denn was macht man mit den vielen Konserven?

Dieses Buch bietet Ihnen die richtigen Rezepte. So verwerten Sie die Lebensmittel in der sinnvollsten Reihenfolge, essen leckere Gerichte, vermeiden Mangelerscheinungen und bleiben fit – Hier weiter.

Was tun, wenn nach einer Katastrophe der Strom zum Kochen ausfällt, frische Lebensmittel nicht verfügbar, aufgebraucht oder verdorben sind? Vorbereitung ist die beste Vorsorge! – Die 50 besten Rezepte für Alltag, Camping und Notfall >>>.

Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben – 10er-Set Notwasserbeutel >>>

Katastrophen kommen und gehen jedes Jahr. Doch bist du wirklich darauf vorbereitet? Mit diesem Prepper Buch erlernst du nicht nur eine selbstständige Einstellung und essenzielle Überlebensstrategien, sondern erhältst konkrete Anleitungen für jedes Krisenszenario. Egal ob Naturkatastrophen, Pandemien, Blackout oder sogar theoretische Zombie-Apokalypsen!

Krisenmanagement, Sicherheit Zuhause, Selbstverteidigung oder Flucht sowie viele weitere Know-hows sind durch praxiserprobte Methoden, welche dich und deine Familie schützen können, ab sofort mehr als nur Buzzwords für dich – hier weiter.

Die Illuminaten hüten ein Geheimnis, das sie ganz schnell ihrer eigenen Macht berauben würde – hätten die Menschen Kenntnis davon. Das „Handbuch für Götter“ ist ein massiver Aufruf, die Opferhaltung zu verlassen und „Täter“ zu werden, ein Hilfsmittel für diejenigen, die tatsächlich verstanden haben, was hier gerade passiert und die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen wollen bzw. es bereits getan haben.

Dieses Buch ist ein wahrer Turbo!

Entdecke deine Macht >>>

Der New-York-Times-Bestsellerautor Dr. Joseph Mercola und Ronnie Cummins, Gründer und Leiter der Organic Consumers Association, haben sich zusammengetan, um die Wahrheit über Covid-19 zu enthüllen und den Wahnsinn zu beenden.

Hier finden Sie aktuelle und neu enthüllte Beweise >>>

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…