Gaming Ausstattung von Medion

Bis Medion vom chinesischen Konzern Lenovo übernommen wurde, war Medion der einzige deutsche Hersteller von Computern, Fernsehern, Laptops und vielen weiteren Elektronikartikeln.

Am bekanntesten ist Medion durch den Vertrieb seiner Produkte durch die Discounterkette Aldi. Seine Produkte kann Medion stets ein wenig günstiger anbieten als andere große Marken, doch hat die Qualität der Medion-Produkte bisher selten zu wünschen übrig gelassen.

Auch bei Gaming Ausstattung wartet Medion aktuell auf und bietet Gamerherzen drei Top-Modelle, die auch für Video- und Bildbearbeitungen perfekt geeignet sind:

– Medion Erazer Hunter X20 High-End Gaming PC

– Curved QHD Monitor Erazer X52773

– Medion Erazer Beast X20 Gaming Laptop

.

Medion Erazer Hunter X20 High-End Gaming PC

Prozessor Intel Core i7-11700KF High-End-Prozessor Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3080 von GIGIBYTE Gehäuse Glas Inwin Kühlung Alphacool Eisbaer 240

.

Bereits optisch macht der Medion Erazer Hunter X20 High-End Gaming PC unheimlich viel her: Sie erhalten ihn in einem innovativen Glasgehäuse. Für ein weiteres optisches Highlight sorgt die separat ansteuerbare LED-Beleuchtung des Kühlers. In allen Regenbogenfarben erschaffen Sie sich mit der LED-Beleuchtung das perfekte Ambiente für die nächste Spielsession bis tief in die Nacht hinein.

Mit seinem Intel CoreTM i7-11700KF High-End-Prozessor ist der Medion Erazer Hunter X20 High-End Gaming PC ein absoluter Kraftprotz. Alz perfektes Pendant ist im Medion Erazer Hunter X20 High-End Gaming PC die NVIDIA® GeForce RTXTM3080 von GIGIBYTE- Grafikkarte verbaut. Selbst wenn Sie sich in einem Spiel jenseits von 4k verlieren möchten, wird das Spielerlebnis flüssig ohne jegliches Ruckeln bleiben.

Bei Spielen braucht ein ordentlicher Gaming PC allerdings auch eine gute Kühlung, damit sich das Gerät nicht überhitzt. Dazu hat der Medion Erazer Hunter X20 High-End Gaming PC eine Alphacool Eisbaer 240 Wasserkühlung erhalten. .

Curved QHD Monitor Erazer X52773

Bilddiagonale 68,6 cm (27 Inch) Auflösung 2560 x 1440 Pixel Bildwiederholungsrate 144 Hz

.

Passend zum neuen Gaming PC von Medion gibt es den neuen Curved QHD Monitor, der durchaus auch mit dem MateView GT von Huawei mithalten kann. Die gebogene Bildschirmdiagonale von 68,6 cm passt sich Ihrem Gesichtsfeld an, sodass Sie auf dem Bildschirm mit 2560 x 1440 Pixel immer alles im Blick haben. Seine schlanke Form macht bereits auf dem Schreibtisch optisch sehr viel her.

Mit der Bildwiederholungsrate von 144 Hz können Sie auch anspruchsvollste und actiongeladene Spiele spielen, denn es dauert nur eine Millisekunde, bis der Bildschirm auf neue Inhalte reagiert. Beim Spielen kommt es immerhin darauf an, möglichst wenige Verzögerungen im Bild zu erleben, oder der Spielspaß bleibt auf der Strecke.

Im Gegensatz zum Huawei MateView GT der gleichen Größe hat der Curved QHD Monitor Erazer X52773 bereits zwei integrierte Lautsprecher. Beim Curved QHD Monitor Erazer X52773 ist es folglich nicht notwendig, extra externe Lautsprecher anzuschließen. Alternativ können Sie selbstverständlich auch ein paar Kopfhörer an den Curved QHD Monitor Erazer X52773 anschließen, damit Sie auch noch spät abends im Casino online nicht auf die fantastischen Soundeffekte verzichten müssen.

Doch auch zum Bearbeiten von Bildern sollte sich der ​​Curved QHD Monitor Erazer X52773 hervorragend eignen. Oder wie wäre es mit einem Filmabend der Extraklasse? Aufgrund dessen, wie Gaming Monitore grafisch ausgelegt sind, sind sie nicht nur zwangsweise nur als Gaming Monitor verwendbar. .

Medion Erazer Beast X20 Gaming Laptop

Prozessor Intel Core i7-10870H Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Arbeitsspeicher 32 GB DDR4 Interner Speicher 2 TB Display QHD, 2560 x 1440 Pixel Bildwiederholungsrate 165 Hz

.

Mobiles Spielen für die nächste Zockerparty oder heimlich in der letzten Reihe des Hörsaals ermöglicht Ihnen der Medion Erazer Beast X20 Gaming Laptop. Wie der Name bereits verlauten lässt, ist er ein wahres Biest, jedoch eher hinsichtlich Leistungsfähigkeit. Sein ebenfalls sehr schlankes Design, das fast komplett rahmenlos gehalten ist, ist bereits ein Schmaus fürs Auge. In der scheinbar dünnen Schale verbirgt sich jedoch eine ganze Palette an ausgefeilter Technik.

Ähnlich wie der neue Curved QHD Monitor hat auch der Medion Erazer Beast X20 Gaming Laptop ein QHD Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixel, das mit 165 Hz sogar eine etwas höhere Bildwiederholungsrate als der Monitor hat. Flüssiges Spielen ist folglich selbst für einen Laptop absolut kein Problem mehr. Sein Intel Core i7-10870H Prozessor aus der 10. Generation sorgt für richtig viel Power in Kombination mit der NVIDIA GeForce RTX 3070 Grafikkarte sowie ganzn 32 GB DDR4 RAM.

Entsprechend ist Schnelligkeit mit dem Medion Erazer Beast X20 Gaming Laptop absolut kein Problem, er hängt sogar Gaming Laptops anderer Hersteller mit seiner Performance etwas ab. Die Tastatur lässt sich obendrein bunt in allen Regenbogenfarben beleuchten. Virtual Reality Spiele sind mit ihm problemlos möglich und ähnlich wie die anderen zwei Modelle ist auch dieser Laptop zweifelsohne für Multimediaarbeiten geeignet.

