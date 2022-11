Extremismus-Forscher: Größenwahn der Klimaaktivsten erinnert an RAF-Terroristen

Darf man die “Aktivisten” der Klima-Chaoten “Terroristen” nennen?

Die radikalen Mitglieder der „Letzten Generation“ hatten in den vergangenen Wochen immer wieder den Straßenverkehr blockiert, sich an Gemälden in Museen und in der Hamburger Elbphilharmonie an einem Dirigentenpult festgeklebt.

Die letzte Aktion, die wieder einmal Menschenleben gefährdet hat, indem sie den Flugverkehr am Flughafen BER für eineinhalb Stunden lahmgelegt haben, bringt das Fass endgültig zum Überlaufen.

Extremismus sei der nächste logische Schritt!

Die Reaktion von Politikern, Aktivisten und den Medien besteht in einer einzigen, gemeinsam vorgetragenen und dramatisch zugespitzten Botschaft: Der Klimawandel zerstört den Planeten und wir müssen sofort drastische Maßnahmen ergreifen, um ihn zu stoppen.

Die Hysterie, mit der die »Anführer« und auch die Medien auf den Klimawandel reagieren, ist nicht nur übertrieben, sondern auch nicht hilfreich! Hier weiter.

Vergleich der Klimaaktivsten mit RAF-Terroristen

Der Regensburger Extremismusforscher Alexander Straßner stellte selbst bereits Vergleiche zwischen den Klima-Chaoten und der Terror-Organisation RAF an.

Vergleichbar seien sie im Größenwahn und ihrer Art der Strukturierung. Gruppen wie die “Letzte Generation” haben zwar bislang noch niemanden entführt oder umgebracht – übertrieben ist der Vergleich für den Experten aber dennoch nicht.

“Vergleichen heißt nicht gleichsetzen”, so Straßner. Ihm sei es vor allem darum gegangen, zeitgeschichtliche und strukturelle Parallelen zu zeigen. Vor allem an den Rändern der Bewegungen gebe es in schöner Regelmäßigkeit Splittergruppierungen, die dem Kern vorwerfen, nicht mehr radikal genug für das ursprüngliche Anliegen zu streiten.

Dazu kommt, dass sich die Klima-Chaoten auf milde Urteile vor Gericht verlassen können, auch wenn die Kritik an ihren Aktionen, die schon ein Menschenleben auf dem Gewissen haben, immer lauter wird. Zudem gibt es Verständnis und Fürsprache in nahezu allen Parteien, die ihnen ideologisch nahestehen.

Glauben an die „Größe der Sache“

“In vielen westlichen Gesellschaften ist eine ungesunde Polarisierung zu beobachten, nicht nur beim Thema Klima. Da wird nicht mehr miteinander gestritten, sondern nur noch wechselseitig übereinander geschimpft. Es gibt nur noch Vorsichtige und Impfgegner, Klimaschützer und Klimawandel-Leugner, Migrantenfreunde und Nazis”, wird Straßner im “Wesner Kurier” zitiert.

Natürlich wissen die Gruppierungen, dass sie mit Aktionen wie zum Beispiel Straßenblockaden oder überschütteten Kunstwerken viele Leute nerven. Aber genau das wollen die Umweltaktivisten ja – schließlich würden ihre Aktionen der größten und wichtigsten Sache der Zeit dienen.

Bei der RAF sprach der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt von Größenwahn. Und die Tendenz, für eine ganze Generation sprechen zu wollen, findet der Extremismusexperte eben auch bei den “Umwelt-Aktivisten”.

Straßner erinnert an Lenins Avantgarde des Proletariats:

“Wir müssen als Speerspitze voranschreiten, und wer uns nicht versteht, hat eben noch nicht unsere intellektuelle Reife. Es ist eine befremdliche Form von Selbstgerechtigkeit und Narzissmus. Das sind Kernbestandteile von politischer Radikalisierung”.

Die Klima-Chaoten fressen ihre einstigen Idole auf

Die erste RAF-Generation und die Klima-Aktivisten von heute hätten gemeinsam, dass sie sich eher aus dem Bildungsbürgertum rekrutieren. Da ginge es um den Glauben um die vermeintlich überlegene Gesprächsführung. Für Straßner nichts Neues.

Der Experte warnte bereits 2019 vor der Radikalisierung der Fridays for Future Bewegung. Dass Greta Thunberg urplötzlich zum Wohle des Klimas mit Atomkraftwerken leben kann, begünstigt politische Radikalisierung. “Die Splittergruppen an den Rändern können nun argumentieren, dass die einstigen Gallionsfiguren der Bewegung von System gefressen oder korrumpiert worden sind”.

Und noch etwas Spannendes weiß Straßner im Interview zu berichten. “Wenn ich in meiner Vorlesung sage, dass die AfD ein Beispiel dafür ist, wie sprachliche Verrohung der Verrohung im Handeln vorausgeht, applaudieren die Zuhörer. Stelle ich dem aber Aussagen von Klima-Aktivisten gegenüber – Wenn die Fortschritte bei der Klimaschutzpolitik nicht schnell genug kommen, muss man sich auch systematisch Gewalt überlegen – und nenne das Verrohung, dann ernte ich Protest.”

Generell gebe es Schnittmengen zwischen Klimaaktivisten und Linksextremisten: Antifaschismus, Antiimperialismus. Bei den ersten Demonstrationen von Fridays for Future haben linksextreme Gruppen systematisch versucht, anzudocken. Vor allem in den letzten Monaten scheint die antikapitalistische Argumentation ein Übergewicht zu bekommen.

Erwin Rüddel fordert harte Konsequenzen für Klima-Extremisten

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel hat die Bundesregierung aufgefordert, die sogenannten „Klima-Aktivisten“ der „Letzten Generation“ und ähnlicher Gruppierungen „nicht länger mit Samthandschuhen“ anzufassen.

„Wir haben es nicht nur mit Leuten zu tun, die durch ihre Blockaden auf den Straßen Menschenleben in Gefahr bringen und sinnlose Anschläge auf bedeutende Kunstwerke verüben, sondern mit politischen Extremisten, die letztlich die Grundlagen unserer verfassungsmäßigen Ordnung in Frage stellen“, so der Parlamentarier.

Wenn die „Letzte Generation“ den Anspruch erhebe, ganz allein zu wissen, wie die Welt gerettet werden kann, koste es, was es wolle, dann handele es sich um eine Selbstermächtigung, die von totalitärem Denken zeuge.

„Inzwischen werden von diesen Aktivisten, die in Wahrheit Extremisten sind, ja sogar öffentliche Ultimaten an die Bundesregierung gestellt. Sie soll bis zu den von ihnen genannten Terminen bestimmte Forderungen erfüllen, andernfalls wird mit weiteren und noch schlimmeren Aktionen gedroht“, sagte Rüddel weiter.

„Menschen, die den Anspruch erheben, die absolute Wahrheit zu besitzen, sind in der Politik immer eine große Gefahr. Wer sich selbst das Recht erteilt, seine Ziele mit kriminellen Handlungen zu verfolgen, stellt sich außerhalb unserer Rechtsordnung.

Und das wird nicht besser dadurch, dass wir in den öffentlichen Erklärungen der Aktivisten zunehmend eine Vermischung von radikaler Klimapolitik mit linksextremen Parolen und grundsätzlicher Ablehnung unserer westlichen, freiheitlichen und demokratischen Lebensform beobachten“, so Rüddel.

Wenn die Bundesinnenministerin Frau Faeser und der ihr unterstellte Verfassungsschutz der Meinung seien, von Impfgegnern und „Querdenkern“ könne eine „Delegitimierung des Staates“ ausgehen, so frage man sich, wann Frau Faeser und ihre Beamten endlich solche linken Klima-Extremisten unter die Lupe nähmen, die in Wort und Tat die „Delegitimierung des Staates“ betrieben, und das jeden Tag und in aller Öffentlichkeit, merkte der Bundestagsabgeordnete an.

„Es kann nicht länger angehen, dass offene und heimliche Sympathie innerhalb der Koalitionsfraktionen mit diesen Extremisten den Staat davon abhält, hier endlich rote Linien zu ziehen und die Gruppierungen unter Beobachtung zu stellen“.

Quellen: Exxpress, WiWo und WW-Kurier – Die Alpenschau bedankt sich!

