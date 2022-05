Entertainment, Sport und Co.: Wie Live-Kameras die Welt verändern

Live-Bilder werden immer populärer.

Dies ist nicht weiter erstaunlich, ermöglichen sie uns doch, immer nah am Geschehen zu sein und ein bestimmtes Ereignis, das uns besonders interessiert, live zu verfolgen.

Doch mittlerweile haben sich die Live-Kameras deutlich weiterentwickelt und kommen auch zu anderen Zwecken zum Einsatz.

Was genau steckt hinter dieser Entwicklung?

Fitnesstraining mit Personal Trainer via Live-Cam

Als Personal Trainer hat es niemand allzu leicht. Die Konkurrenz ist groß und Gratis-Angebote im Internet sowie die traditionellen Fitnessstudios sind große Widersacher.

Umso besser ist es dann, wenn man als ein solcher Personal Trainer ein Ass im Ärmel hat. Dieses ist das Online Training über die diversen Apps wie Skype, Zoom oder Google Duo. Unter https://www.personalfitness.de/ wird beschrieben, wie immer mehr Trainer diese Art der Übungsleitung umsetzen. Ein großer Vorteil ist, dass selbst bei größeren Distanzen zwischen Coach und Kursteilnehmer kein Problem besteht, sofern sich beide auf einen Termin einigen können.

Noch vor einigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, diese Art des Trainings flächendeckend anzubieten, da die Hardware es zuvor einfach nicht hergab. Nun werden längst immer mehr Menschen daheim fit und sparen dabei sogar noch Zeit, da die eigenen vier Wände nicht verlassen werden müssen.

Nicht nur im Sport ist die Live-Cam-Technologie längst zu einem riesigen Faktor geworden. Gleiches gilt für die Entertainment-Branche, speziell in Online Casinos wie https://casino.netbet.de/. Die ganz großen Klassiker gibt es hier im als Live Casino bezeichneten Bereich der Websites.

Was genau das bedeuten soll? Statt Roulette, Baccarat und Co. gegen den Computer zu spielen, sitzen einem echte Croupiers gegenüber. Diese sind jeweils per Webcam über das Internet live zusammengeschaltet. Somit ergibt sich durch die Live-Bilder ein Spielgeschehen, das so authentisch wirkt wie im echten Casino im Zentrum der nächsten Großstadt.

Wer einmal diese pure Form der Unterhaltung ausprobiert hat, wird sie immer wieder nutzen wollen.

Online-Kurse via Webcam immer beliebter

Auch aufseiten der Bildung erlebte die Live-Webcam in den letzten Jahren einen großen Aufschwung.

Für viele Arbeitnehmer ist es immer wichtiger, Neues zu lernen und ihren eigenen Horizont zu erweitern – sei es professioneller oder persönlicher Natur. Am einfachsten gelingt dies mit Kursen, die immer öfter direkt online angeboten werden. Einer der bekanntesten Anbieter in Deutschland ist https://www.ist.de/, wo Nutzer aus einem riesigen Portfolio an Studienrichtungen auswählen können.

Die Angebote reichen von Komplettstudien über mehrere Jahre bis hin zu kleineren Kursen über wenige Wochen. Neben Präsenzphasen wird viel online live angeboten. So kann auch neben der Arbeit bequem nach dem eigenen Zeitplan eine echte und anerkannte Weiterbildung stattfinden.

Darüber hinaus gibt es in vielen weiteren Bereichen ebenfalls Verwendung für Live-Kameras, etwa im privaten. So nutzen sie immer mehr Menschen zur Kommunikation mit Familie und Freunden, wenn ein Treffen von Angesicht zu Angesicht nicht möglich ist. Stattdessen können sie einfach über das Internet miteinander kommunizieren.

Zudem können immer mehr Verifikationen der eigenen Identität direkt online durchgeführt werden. Soll etwa ein neues Bankkonto eröffnet werden, ist der Gang zur nächsten Postfiliale schon länger Vergangenheit. Mit der eigenen Webcam ist dies schließlich in wenigen Minuten erledigt.

Live-Kameras verändern die Welt – meist zum Glück zum Besseren.

