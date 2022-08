Energiekosten: Winter wird zum Albtraum für Millionen Bürger

Für viele Bürger wird der nächste Winter zum finanziellen Albtraum.

Alle reden über die hohen Energiepreise und die möglichen Folgen von Schließungen von Betrieben bis hin zu sozialen Unruhen.

Was vor zehn Monaten ausschließlich in Fachkreisen debattiert wurde, macht mittlerweile seit Wochen täglich Schlagzeilen, und zwar weltweit: die Preisspirale für Energie.

Der kommende Winter wird für die deutschen Bürger sehr teuer werden, denn Lebensmittel- und Energiepreise steigen in astronomische Höhen.

Was geschieht, wenn Millionen Bürger nicht mehr zahlen?

Für den Fall der Fälle sollte jeder einen kleinen Holzofen zum Kochen zuhause haben. Der Vorteil solcher Öfen ist, dass man nahezu fast alles zum Anheizen verwenden kann und sich neben dem Kochen auch wohlige Wärme verbreitet – Raketenofen zum Kochen und Heizen >>>.

Energiekosten für Millionen Menschen unbezahlbar

Der Deutsche Mieterbund befürchtet, dass die hohen Energiekosten sehr viele Menschen finanziell überfordern werden.

Die explodierenden Energiepreise infolge der Gaskrise könnten dazu führen, dass ein Drittel der deutschen Bevölkerung ihre Energierechnung nicht mehr bezahlen kann. Der Mieterbund will bereits vorsorgen und Strom- und Gassperren bei Zahlungsunfähigkeit verhindern.

Der Mieterbund fordert daher Maßnahmen, um mit der Notlage umzugehen. So müsse das Wohngeld reformiert werden. „Man müsste die Einkommensgrenzen für Menschen, die Wohngeld beanspruchen können, deutlich erhöhen“, sagte Siebenkotten. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte kürzlich schon eine Reform des Wohngelds angekündigt.

Besonders betroffen sind laut Siebenkotten die Menschen, deren Einkünfte knapp oberhalb der staatlichen Hilfeleistungen liegen, also kein Wohngeld oder Ähnliches erhalten. Der Verbandspräsident des Mieterbundes möchte, dass die Grenze deutlich erhöht werde.

Er sieht diese Grenze bei einem Nettoeinkommen von 5000 Euro im Monat pro Haushalt. Diese Haushalte sollten dann Wohngeld erhalten, in das auch eine jährliche Heizkostenpauschale und eine Klimakomponente eingebaut werden sollen.

Ein Kündigungsmoratorium würde benötigt, das den Kündigungsschutz für Mieter sicherstellt, die zur Zahlung der Energiekosten nicht in der Lage sind, ebenso wie eine Stundung der Schulden über zwei Jahre.

Außerdem wird ein Verbot von Strom- und Gassperren für den Fall der Zahlungsunfähigkeit von Mietern gefordert, ebenso das Aussetzen der CO2-Bepreisung im Mietwohnsektor. Ein gesetzlicher Gaspreis-Deckel könne zudem verhindern, dass die Endkundenpreise ins Unermessliche steigen.

Die geforderten Entlastungsmaßnahmen des Deutschen Mieterbunds mögen zumindest teilweise gute Ansätze bieten – so ist beispielsweise ein Gaspreis-Deckel längst überfällig. .

Linke will zusätzliches Energiegeld für Armutsgefährdete

Der Linke-Vorsitzende Martin Schirdewan forderte für jeden armutsgefährdeten Haushalt ein Energiegeld von 125 Euro monatlich – plus 50 Euro für jede weitere Person in diesem Haushalt.

Außerdem wolle seine Partei ein gesetzliches Verbot von Gas- und Stromsperren, wenn Menschen die Rechnungen nicht mehr bezahlen können, sagte Schirdewan der „Rheinischen Post“ und dem Bonner „General-Anzeiger“.

Nötig seien außerdem Energiesparvorgaben „für die Hauptverbraucher“, die auch größeren Einfluss auf ihren Verbrauch hätten, sagte der Parteichef – „das ist nun mal die Industrie“. .

Verbrauch muss um mindestens ein Fünftel sinken

Die Bundesnetzagentur und der vzbv forderten allgemein zum Energiesparen auf.

Der Verbrauch müsse viel stärker sinken als bisher geschehen, sagte Netzagentur-Chef Klaus Müller der „Welt am Sonntag“. Um eine Gasmangellage im Winter zu vermeiden, sei ein Minus von mindestens 20 Prozent nötig.

Zusätzlich zu den Einsparungen müssten auch die Durchleitungen von Gas an Nachbarländer um 20 Prozent reduziert werden, außerdem benötige Deutschland zehn bis 15 Gigawattstunden Gas aus anderen Ländern.

„Wenn wir nicht kräftig sparen und kein zusätzliches Gas bekommen, haben wir ein Problem“, sagte Müller.

Manche können kaum noch sparen

„Jede eingesparte Kilowattstunde hilft, mit dem vorhandenen Gas durch den Winter zu kommen, und spart dabei bares Geld“, sagte auch vzbv-Chefin Ramona Pop der „Rheinischen Post“. „Alle müssen sich jetzt ins Zeug legen – Industrie, Handel, Gewerbe, öffentliche Hand und private Haushalte.“

Einige Verbraucherinnen und Verbraucher hätten allerdings „kaum noch Potenzial“, um ihren Energieverbrauch zu senken, fügte Pop hinzu. „Gerade Geringverdienern fallen weitere Einsparungen schwer.“

Zielgerichtete finanzielle Hilfen für Menschen und Haushalte mit geringem Einkommen seien somit „existenziell wichtig“.

Doch wie soll es in Deutschland weitergehen, wenn Millionen Bürger ihre Energiekosten nicht mehr zahlen?

Von der Regierung selbst wurden bisher bis auf eine weitere Belastung von Gaskunden durch die Gasumlage keinerlei Maßnahmen angekündigt. Dafür hagelt es fast täglich neue absurde Forderungen zum Energiesparen.

Der Bürger soll sich also einschränken, weil die Regierung versagt hat. Die Ampel, die noch nicht mal ein Jahr im Amt ist, hat es im Rekordtempo geschafft, die Lebensumstände eines Großteils der Bevölkerung massiv zu verschlechtern.

Aber wenigstens konnten die Grünen sich endlich ihren langersehnten Traum von unbezahlbaren Energiepreisen erfüllen.

Ob die Bevölkerung seitens dieser Regierenden, die die Energiekrise selbst verschuldet haben, noch auf sinnvolle Entlastungen hoffen kann, ist mehr als fraglich.

Durch die wahnsinnigen Preissteigerungen werden immer mehr Menschen in Existenznöte getrieben.

Heizen, tanken, Klimasteuer: Wie bitter wird der Winter?

Quellen: Report24, BR und WA

