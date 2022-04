Elon Musk, der reichste Mann der Welt, hat Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft.

Er kündigte an, Twitter zu einer „globalen Plattform für Redefreiheit“ machen zu wollen, weil dies wichtig für die Zivilisation sei.

Elon Musk und der Kurznachrichtendienst Twitter lieferten sich seit drei Wochen ein Katz-und-Maus-Spiel um Macht und Meinungsfreiheit.

Was der Milliardär mit Twitter vorhaben könnte, löst in der Belegschaft offenbar bereits Panik aus.

.

Milliarden Menschen suchen verzweifelt nach einer Antwort. Einer Antwort auf die Übel in unserer Welt, die Konflikte, die Vorurteile und die vielen Ungerechtigkeiten. David Icke enthüllt sie! – Hier weiter.

Elon Musk kauft Twitter – Das Ende der Zensur?

Einmal mehr hat Elon Musk bewiesen, dass man ihn besser beim Wort nehmen sollte.

Twitter hat den Widerstand gegen eine Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk aufgegeben. Der Online-Dienst teilte am Montag, 25.4., mit, dass er sich mit Musk auf einen Deal verständigt hat. Twitter soll danach von der Börse genommen werden. Laut Medienberichten wird Musk 44 Milliarden Dollar für die Plattform bezahlen.

Gemäss der Vereinbarung erhalten die Twitter-Aktionäre nach Abschluss der Transaktion rund 54 US-Dollar in bar für jede Twitter-Stammaktie, die sie besitzen. Nach Abschluss dieser Transaktion wird Twitter zu einem Unternehmen in Privatbesitz.

Der Kaufpreis liegt rund 38 Prozent höher als der Schlusskurs der Twitter-Aktie am 1. April, dem letzten Handelstag, bevor Musk seine Beteiligung von neun Prozent bekanntgegeben hatte. Dass der Preis nun etwas höher ist, als die ursprünglich gemeldeten 43 Milliarden Dollar, erklärt sich womöglich mit einer genaueren Zählung der Aktien.



«Twitter hat ein enormes Potenzial»

Mit der Kaufbestätigung endet ein knapp dreiwöchiges Tauziehen um die Zukunft der Plattform, die mit rund 315 Millionen Nutzern die grösste ihrer Art ist.

«Redefreiheit ist das Fundament einer funktionierenden Demokratie, und Twitter ist der digitale Marktplatz, wo die Zukunftsthemen der Menschheit diskutiert werden», teilte Musk nach Bekanntgabe der Übernahme mit. «Twitter hat ein enormes Potenzial – ich freue mich darauf, mit der Firma und der Nutzergemeinde daran zu arbeiten, dieses ganz zu entfesseln.»

Erst Anfang April war bekannt geworden, dass Musk – mit 83 Millionen Followern selbst einer der bekanntesten Twitterer – einen Anteil von 9,2 Prozent an der Firma erworben hatte. Twitter hatte ihm daraufhin einen Sitz im Verwaltungsrat angeboten, den Musk in letzter Minute doch nicht antrat.

Nachdem Musk, dessen Vermögen sich auf etwa 264 Milliarden Dollar beläuft, ein Kaufinteresse geäussert hatte, hatte Twitter sich zunächst dagegen gewehrt. Doch der Verwaltungsrat kam nun zu dem Ergebnis, dass eine Übernahme durch Musk im Interesse der Aktionäre sei.

Wie amerikanische Medien, hatte er die Bank Goldman Sachs angewiesen, alternative Angebote anderer Kaufinteressenten zu finden – und offenbar gab es keine.

Somit kam das Aufsichtsgremium zu dem Schluss, dass die Offerte von Musk die attraktivste Alternative für Twitters Aktionäre ist, zumal der gebotene Preis deutlich über dem jüngsten Handelspreis lag. Offenbar lobbyierten gleichzeitig einzelne einflussreiche Aktionäre im Verwaltungsrat dafür, Musks Angebot anzunehmen.

Dass der Twitter-Verwaltungsrat dem Angebot zugestimmt hat, zeigt, dass es wohl kein lukrativeres Angebot für den Kurznachrichtendienst gab. Das offenbart, welche Risiken Musk mit dem Kauf eingeht. Sollte er aus welchen Gründen auch immer scheitern, wird eine Gebühr fällig, eine sogenannte Rückabwicklungsgebühr, im Jargon Reverse Termination Fee.

Die Tesla-Aktie fiel nach der Ankündigung, Twitter von der Börse zu kaufen, bereits.

Sollte Musks Experiment schiefgehen, wäre er bald nicht mehr der reichste Mensch der Welt.

Die Twitter-Pläne von Elon Musk

Anhand seiner Erklärung in der Pressemitteilung vom Montag, in der Musk die Übernahme ankündigte, können wir uns eine ziemlich gute Vorstellung von seinen Prioritäten machen:

„Die freie Meinungsäußerung ist die Grundlage einer funktionierenden Demokratie, und Twitter ist der digitale Marktplatz, auf dem die für die Zukunft der Menschheit wichtigen Themen diskutiert werden“, sagte er. „Ich möchte Twitter besser machen als je zuvor, indem ich das Produkt mit neuen Funktionen verbessere, den Algorithmen als Open Source zur Verfügung stelle, um das Vertrauen zu erhöhen, die Spam-Bots besiege und alle Menschen authentifiziere.“

Musk hat seine Meinung über Twitter schon seit Jahren ausführlich dargelegt.

Im folgenden führen wir aus, was wir basierend auf Musks früheren Tweets an Änderungen bei Twitter erwarten können, sollte der Deal von den Regulierungsbehörden genehmigt werden.

.

1. Die Moderation auf Twitter

Musk hat Twitter wiederholt als den „Dorfplatz“ der Neuzeit bezeichnet – das digitale Äquivalent eines öffentlichen Forums.

In diesem Zusammenhang hat er die Entscheidung von Twitter kritisiert, den ehemaligen US-US-Präsidenten Donald Trump nach dem Aufstand im US-Kapitolgebäude am 6. Januar 2021 dauerhaft von der Website zu verbannen.

„Eine Menge Leute werden sehr unglücklich sein mit der Westküsten-Techelite als faktischem Schiedsrichter der freien Meinungsäußerung“, twitterte Musk als Antwort auf die christlich-konservative Satire-Publikation „The Babylon Bee“, nachdem diese am 11. Januar 2021 einen satirischen Nachrichtenartikel mit dem Titel „Böser faschistischer Diktator zensiert und abgewählt“ veröffentlicht hatte.

Musk könnte also Trumps Twitter-Konto wieder einrichten. Der Ex-Präsident hat aber in einer Reaktion auf Musks Twitter-Übernahme erklärt, nicht zu Twitter zurückkehren zu wollen. Ausgehend von Musks Tweets und seiner Erklärung zum Twitter-Kauf ist jedoch anzunehmen, dass er Milliardär sich zumindest für eine lockerere Moderation auf Twitter einsetzen wird.

In den letzten Wochen hat Musk diese Einstellung mindestens einmal unter Beweis gestellt: Bei seinem Satelliten-Internet-Startup Starlink lehnte er Forderungen „einiger Regierungen (nicht der Ukraine)“ ab, Nachrichtensendungen aus Russland zu blockieren.

„Wir werden das nicht tun, es sei denn mit Waffengewalt“, sagte er. „Tut mir leid, dass ich ein Absolutist der Meinungsfreiheit bin.“

.

2. Algorithmus-Änderungen

Ein weiterer Punkt, den Musk in der Vergangenheit angesprochen hat, betrifft die Rolle von Twitter bei der Gestaltung der Gesellschaft.

Letzten Monat befragte er seine Follower, ob sie der Meinung sind, dass Twitters Algorithmus „Open Source“ sein sollte – ein Begriff für Software, die frei verteilt wird und von vielen verschiedenen Mitwirkenden offen manipuliert werden kann.

Es mag technisch klingen, aber die Idee hängt mit Musks Ansichten über die Meinungsfreiheit zusammen.

„Ich mache mir Sorgen darüber, dass die faktische Voreingenommenheit des Twitter-Algorithmus‘ einen großen Einfluss auf den öffentlichen Diskurs hat“, sagte Musk zu einem seiner Follower. „Woher wissen wir, was wirklich passiert?“

.

3. Spam-Bots entfernen

Einige von Musks erwarteten Vorschlägen beziehen sich eher auf seine persönliche Nutzung von Twitter.

So hat er bereits erklärt, dass er „Krypto-Spam-Bots“ loswerden möchte – Spam-Accounts, die für scheinbar Krypto-basierte Betrügereien werben und oft Musks Twitter-Konterfei verwenden.

Musk bezeichnete das Spam-Problem auf Twitter als das „lästigste Einzelproblem“ bei der Nutzung des Dienstes. Er hat Twitter sogar öffentlich aufgefordert, etwas gegen das Problem zu unternehmen. „Wie lange soll das noch so weitergehen?“, fragte er im Februar.

In einem Interview auf der TED 2022 am 14. April nannte Musk dieses Problem als das erste, was er als neuer Eigentümer von Twitter ändern würde. „Eine meiner obersten Prioritäten wäre die Beseitigung der Spam- und Scam-Bots und der Bot-Armeen, die es bei Twitter gibt“, sagte er. „Sie machen das Produkt viel schlechter.“

Die bisherige Löschpraxis wegen angeblicher „Falschinformationen“ – der Vorwand für Zensur – könnte wohl der Vergangenheit angehören.

Ist die Meinungsfreiheit auf Twitter nun gerettet? Die Zukunft wird es zeigen!

Quellen: Business Insider, NZZ, Handelszeitung, FAZ und Profil – Die Alpenschau bedankt sich!

Gaslighting: So werden wir in die Irre geleitet >>>

Erschaffen wir gemeinsam eine neue Realität >>>

Aus gegebenem Anlass der Zensur: Um keinen Beitrag zu verpassen, trage Dich in unseren Newsletter ein.

Blog via E-Mail abonnieren

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Milliarden Menschen suchen verzweifelt nach einer Antwort. Einer Antwort auf die Übel in unserer Welt, die Konflikte, die Vorurteile und die vielen Ungerechtigkeiten. David Icke enthüllt sie! – Hier weiter.

„Das bildest du dir alles bloß ein!“ – „Du bist paranoid!“ – „Du bist zu empfindlich!“ Das sind allesamt Schlüsselsätze, die so oder so ähnlich auf eine Form von emotionaler Gewalt hindeuten können. Verdrehen die „Täter“ Sachverhalte und verbreiten Unwahrheiten einzig mit dem Ziel, dem „Opfer“ die eigene Wahrnehmung abzusprechen, spricht man von Gaslighting. Lernen Sie die drei „klassischen“ Gaslight-Typen kennen – hier weiter.

„Evolution 2021“ von Dieter Broers macht Mut, gemeinsam eine neue Realität nach der Pandemie zu erschaffen – hier weiter.

Demokratie klingt schön. Tatsächlich wird sie täglich ausgehöhlt. Wir alle werden ständig bedrängt zu denken, was andere uns vorsagen. Die meisten politischen Entscheidungen werden unter dem Einfluss massiver Propaganda getroffen. Dieses Buch hilft, sich aus dem Gestrüpp der Manipulationen zu befreien – Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst – hier weiter.

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Mal nahm er Gestalt an, um Böses zu tun – mal flüsterte er schmeichelnd oder drohend, doch stets gedankengleich in die Ohren der Menschen und bewegte sie dazu, seine Dinge zu tun – hier weiter.

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken. Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Das Wasser aus dieser Kupferflasche enthält gleich die doppelt gute Energie der kraftvollen Blume des Lebens sowie des harmonisierenden Kupfers.

Handgehämmertes Kupfer mit eingravierter Blume des Lebens – hier weiter.

Auf dieser Liste finden sich zahlreiche Nahrungsmittel, die jahrelang haltbar sind (vieles davon Bundeswehrstandard): Dosenbrot, Pumpernickel, Fertigmenüse wie Tortellini mit Hühnchen, Gemüse-Risotto, Veggie-Pfanne mit Nudeln, Kartoffelpüree mit Milch, Spaghetti Bolognese, Hühnchen mit Reis, Linsen-Eintopf, Jägertopf, Fettpulver, Vollei-Pulver, Schokolade u.v.m. – hier weiter.

Der international angesehene Umweltaktivist Michael Shellenberger ist leidenschaftlicher Verfechter einer rationalen Umweltpolitik. Er legt dar, wie die vermeintlich alarmierenden Daten sachlich zu interpretieren sind und was wirklich hinter der Klimahysterie steckt. Dieses hervorragend recherchierte Buch räumt mit vielen Mythen auf und lässt die Fakten für sich sprechen! Eine klare Absage an den Öko-Alarmismus >>>.

An diese Powerstation kann eine Vielzahl von Geräten angeschlossen werden, welche überall und stundenlang mit Strom versorgt werden. Sie hat eine enorme Akkukapazität von 1260 Wh. Ein 100-Watt-Gerät kann damit etwas länger als 12 Stunden betrieben werden. Somit hervorragend als Vorsorge für einen Blackout geeignet – Hier mehr dazu >>>.

Cyberkrieger und Digital-Spione treten an allen Orten zutage, erpressen ganze Städte und zeigen, wie verletzlich unsere Systeme sind. Wer beschützt uns vor dem Krieg, den keiner bemerkt? – Hier weiter.

Die Vorhersagen der traditionellen europäischen Prophetie sind angesichts der derzeitigen Krise von einer nie da gewesenen Brisanz und Aktualität. Wer noch Augen hat zu sehen, wer noch Ohren hat zu hören, und seine sechs Sinne noch beisammen, der weiß es längst: Es geht abwärts. Und die einzige Chance, die wir haben, um in diesem Chaos morgens noch schwungvoll aus dem Bett zu kommen, ist in diesem Abwärtsgang eine höhere Ordnung zu erkennen – hier weiter.

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

Wir werden zu Anhängern eines Weltuntergangskultes und verkehren unsere Werte ins lebensfeindliche. Doch egal, wie aussichtslos die Lage auch erscheint: Sobald wir unsere Fesseln erkennen, können wir uns von ihnen befreien und gemeinsam Neues erschaffen – besser denn je! Gunnar Kaiser nimmt uns mit auf eine philosophische Reise ins Dickicht der Kultideologie, ins Innerste einer vergifteten Gesellschaft und bringt Licht in die Viralität des Bösen – hier weiter.

Wenn der Zombie-Journalismus Sie erwischt, sind Sie erledigt: blutleer, hirntot, Teil der Horde. Die Armee der Zombie-Journalisten ist dabei, alles zu töten, was uns lieb und teuer ist: Demokratie, Grundrechte, Meinungsfreiheit. Wer das Wort »Freiheit« auch nur noch flüstert, muss befürchten, medial in Stücke gerissen zu werden. Jeder zweite Bürger wagt es nicht einmal mehr, seine Meinung öffentlich kundzutun – Hier weiterlesen >>>.

Die innovative Aufbereitungstechnologie nutzt das natürliche Prinzip der Osmose, holt das Beste aus unserem Leitungswasser und verwandelt es in gesundes Trinkwasser. Durch die perfekte Kombination der drei integrierten Filter befreit die Wasseraufbereitungsanlage das Leitungswasser von belastenden Schadstoffen und chemischen Rückständen, auch von Viren, Bakterien sowie Pestiziden.

Smardy Blue Wasserbar – für ein gesundes und vitales Leben >>>.

Der Ginkgo ist ein Überlebenskünstler, der Eiszeiten, Krankheiten, Insektenbefall und andere extreme Umstände unbeschadet überstehen konnte. Diese besondere Kraft und Lebensfähigkeit schenkt der Ginkgo auch uns Menschen. Er schützt die Nervenzellen im Gehirn und senkt die Gefahr, an Herz-Kreislauf-Leiden zu erkranken. Ginko kann bei Krampfadern, Thrombose, Diabetes, Bluthochdruck, Arteriosklerose und Alzheimer heilend und lindernd wirken.

Ginko-Kapseln >>>

Wir können unser Immunsystem unterstützen, indem wir Stress reduzieren, genügend schlafen, uns an die frische Luft begeben, wohltuende Kontakte und Beziehungen pflegen und gesunde Lebensmittel wählen – kurz auf einen möglichst harmonische Lebensführung achten. Wenn das Immunsystem besonders gefordert ist, kann es durch Heilmittel gestärkt werden, die Hildegard von Bingen schon im 12. Jahrhundert beschrieben und deren Wirkung die moderne Medizin und Ernährungswissenschaft bestätigt haben – hier weiter.

Millionen Menschen haben ihren Job verloren. In unserem Wirtschaftssystem läuft etwas gewaltig schief – und es wird noch schlimmer kommen, wenn wir nicht endlich den Hebel umlegen. Norbert Häring zeigt, wie einflussreiche Unternehmen die Corona-Krise nutzen, um ihre Macht zu zementieren und eine lang geplante Agenda zur digitalen Kontrolle umsetzen. Zeit für ein neues System, das allen dient, nicht einer kleinen Elite – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Jeder von uns lebt für eine begrenzte Zeit. Aber was wäre, wenn wir sehr viel länger leben könnten als 80 oder 90 Jahre, vielleicht sogar Tausende von Jahren? Was wäre, wenn wir überhaupt nicht sterben müssten? Ist so etwas wirklich möglich?

Es ist nicht nur denkbar, sondern in der Vergangenheit bereits erreicht worden! – Hier weiterlesen >>>.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Der japanische Arzt Dr. Shioya hat an sich selbst bewiesen, dass er die ultimative Gesundheitsmethode gefunden hat. Dank seiner Vorsorge kannte er bis weit über 100 weder Krankheit noch Senilität, und mit einem völlig gesunden Körper lebte er bis in sein 106. Lebensjahr. Den Kern seiner Ausführungen bildet eine unaufwendige, einfach durchführbare Atemtechnik, die sehr wirksam das Element Sauerstoff im ganzen Körper anreichert und damit die Zellen energetisiert – hier weiter.

Die Natur besitzt ihre eigenen, nebenwirkungsfreien Antibiotika. Viele Pflanzen, ätherische Öle und Lebensmittel wirken, richtig eingesetzt, antibiotisch. Die besten natürlichen Antibiotika >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Ein warmer Ort gehört zu den wichtigsten, grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Im Krisenfall ist mit Ausfällen der Energie-, Gas- und Stromversorgung zu rechnen. Sobald der Strom ausfällt, bleiben die Heizungen kalt, weil die Steuerungen, Ölpumpen, Brenner usw. Strom benötigen. Diese Petroleumheizung ist hierfür eine gute Alternative – hier weiter.

Warum glauben wir etwas? Fakt ist: Das Geschäft mit der Krankheit ist ein gigantischer Milliardenmarkt. Je mehr Patienten es gibt, desto öfter sind sie krank. Andersdenkende werden ins Gefängnis gesperrt oder zum Schweigen gebracht. Alternative Produkte werden von multinationalen Konzernen unterdrückt – Hier weiter.

Tausende von Studien von renommierten Wissenschaftlern weisen auf die destruktive Wirkung dieser beiden Geißeln der Menschheit hin. Das gigantische Experiment mit der Gesundheit der Menschheit läuft mithin auf vollen Touren. Nur wer die Gefahr erkennt, kann sich auch dagegen schützen – hier weiter.

Elektrosmog, 5G, Mobilfunk oder WLAN in Ihrer Umgebung? Messung schafft Klarheit – hier weiter.

Dieses Buch ist ein Kraftpaket und macht unbeschreiblich viel Mut, sich selbst nicht aufzugeben, sondern Krisen als Chancen zu sehen, den Sinn dahinter zu verstehen, das Leben neu in die Hand zu nehmen und nochmals neu durchzustarten – hier weiter.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Bis zu 25% mehr Gehirnleistung …in 21 Minuten.

Mit brain+ erhält man ein physisches Biotech Gerät, welches seit über 20 Jahren offiziell in Deutschland produziert wird. Es handelt sich hierbei um ein mehrfach ausgezeichnetes Verfahren, welches sogar einen Jahrhundert-Award für Innovation erhalten hat. Das Mentaltraining der Zukunft – hier weiter.

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier.

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann – Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie…

.Langzeitlebensmittel – HIER >>>

Wasseraufbereitung – HIER >>>

Tipps vom Überlebenstrainer Lars Konarek – HIER >>>

Heizgeräte – HIER >>>

Stromversorgung – HIER >>>

BP-ER ist vollkommen vegetarisch und beinhaltet keinerlei tierische Bestandteile. Es ist absolut frei von gentechnisch veränderten Zutaten und für jedermann (auch in jeder Kultur und Religion) verträglich. BP-ER gehört zu den Langzeitlebensmittel und ist 7 Jahre haltbar.

BP-ER Notration >>>.

Um beim Eintreten eines Krisenfalls rechtzeitig noch schnell Trinkwasser abfüllen und auch lagern zu können, sollten Sie immer genügend Behältnisse im Haus haben – 10er-Set Notwasserbeutel >>>