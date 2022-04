Eine Welt ohne Geld?

Geld regiert die Welt! Doch „Woher nehmen und nicht stehlen?“

Die Vorstellung, ohne Geld zu leben, verursacht bei den meisten Angst, vor allem vor Verarmung und Abhängigkeit.

So kommt es, dass wir gegen den größten Tyrannen in unserem Leben, das Geld, nichts unternehmen.

Wir können uns ein Dasein ohne Geld gar nicht vorzustellen vermögen. Es ist daher zunächst wichtig, das eigene Vorstellungsvermögen etwas zu erweitern.

Die Künstlerin Bilbo Calvez spricht über ihre Mission sowie die dringende Notwendigkeit, den eigenen Lebenssinn und die Berufung zu entdecken und zu verwirklichen.

In ihrem soeben erschienenen Debütroman „Saruj — stell dir vor, es gibt kein Geld mehr“ entwirft sie eine futuristische Utopie, in der die Menschheit ohne Geld und andere Tauschmittel friedlich, frei und kooperativ lebt.

‚Saruj‘ ist eine Fiktion, ein Liebesroman in einer Zukunft, in der es weder Geld noch Tausch, Grenzen noch Regierungen, Polizeiapparat noch Kriege gibt. Eine Gesellschaft die nach vollkommener Freiheit strebt – hier weiterlesen >>>.

Kaum vorstellbar scheint dieser Paradigmenwechsel von der heutigen, autoritär organisierten turbokapitalistischen Gesellschaft, die um den Menschen einen engen Verhaltensrahmen definiert. Geld hat in unserer Welt vielfach einen höheren Stellenwert, als die eigene Würde und sogar das Leben selbst.

Regeln, Gesetze, Kontrolle, Belohnung und Strafe sind notwendige Begleiter der gegenwärtigen Herrschaftsform, denn wir Menschen und unsere wahrhaftigen Sehnsüchte müssen schließlich „in Schach“ gehalten, die uns innewohnenden Kräfte zu sinnvoller Veränderung unterdrückt werden. Sowohl von denen „da oben“ als auch ihrem System, das uns, um weiterbestehen zu können, als funktionierende Zahnräder braucht.

Wenn wir jedoch die Gelegenheit bekämen, in vertrauensvollem Umfeld Eigenverantwortung, Initiative und Empathie zu entwickeln, bräuchten wir weder einen starren äußeren Rahmen, noch bräuchten wir Geld, erläutert Bilbo Calvez ihre Vision. Die intrinsische Motivation der Menschen sei es, anderen und sich selbst Gutes zu tun.

Allerdings gehe es nicht darum, neue Konzepte zu adaptieren, sondern um einen tiefen Entwicklungsprozess, in dem auch die Aktivierung der rechten, intuitiven Gehirnhälfte von zentraler Bedeutung sei. Dieser wird heute ungerechtfertigterweise noch viel weniger Bedeutung beigemessen, als der linear-rationalen linken Hemisphäre.

Tiefgreifende Veränderungen kosten Kraft, sie sind sehr anstrengend, wie auch der Hirnforscher Gerald Hüther erläutert:

„Wir sind dazu bereit, wenn wir wissen, wozu es gut ist. Mit anderen Worten: wenn wir ein in die Zukunft weisendes, Kohärenz stiftendes Anliegen haben. Also wenn uns das, was in ferner Zukunft liegt, wichtiger ist, als das, was der Augenblick uns an Beruhigungspillen liefert.“